Peugeot 3008'e rekor sipariş: İşte Peugeot 3008 özellikleri ve fiyatları...
Yeni Peugeot 3008, 6 ayda 100 binin üzerinde sipariş almayı başardı. İşte Peugeot 3008 özellikleri ve fiyatları...
Yeni Peugeot 3008, dünya lansmanından bu yana 100 binin üzerinde sipariş alarak ticari bir başarıya imza attı.
HİBRİT VE ELEKTRİKLİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre, verimliliğiyle öne çıkan, geniş kitlelerin gereksinimlerine cevap veren, benzinli hibrit, şarj edilebilir hibrit ve yüzde 100 elektrikli motor seçeneklerine sahip Yeni Peugeot 3008, güncel nesliyle başarısını daha da ileriye taşıyor.
Yeni Peugeot 3008, Avrupa genelinde satışa sunulduktan sadece 6 ay sonra 100 bin adetlik sipariş ile önemli bir kilometre taşına ulaştı.
EN BÜYÜK TALEP FRANSA'DA
Yeni Peugeot E-3008 yüksek performansını Fransa'da 35 bin adet, Birleşik Krallık'ta 25 bin adet ve Almanya'da 9 bin adet olarak gösterdi. Yeni 3008 satışları içerisindeki yüzde 21'lik elektrikli araç oranı, Peugeot'nun müşterilerine enerji dönüşümünde destek olma iddiasını öne çıkarıyor.
Satışlarının yüzde 20'sinden fazlasının tamamen elektrikli E-3008’den oluşması dikkati çekti.
Yeni Peugeot 3008'in satışa sunulduğu ilk aylarda dikkat çeken bir diğer nokta ise siparişlerin ortalama yüzde 60'ının üst donanım seviyesi olan GT olarak tercih edilmesi oldu.
PEUGEOT E-3008 MENZİL
Model, 2025'te 527 kilometre menzil sunan (WLTP'ye göre) 73 kWsa batarya paketine sahip veriyona ek 701 kilometre menzil sunan (WLTP karma) 98 kWsa bataryaya sahip çift motorlu versiyonu ile ürün gamını tamamlayacak ve herhangi bir elektrikli SUV araçtan daha uzun menzil sunacak.
PEUGEOT 3008 FİYAT LİSTESİ
- Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 - 2.192.500 TL
- Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 - 2.558.000 TL
ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-3008 FİYAT LİSTESİ
- Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp) - 1.868.000 TL
- Yeni E-3008 GT 157kW (210hp) - 2.558.000 TL
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