Peugeot, sıfır faizli kredi olanakları sunuyor: İşte model model kullanılabilecek krediler...

PEUGEOT 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 225 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 290 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor. Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 290 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.