Peugeot, sıfır faizli kredi olanakları sunuyor: İşte model model kullanılabilecek krediler...
Peugeot Türkiye, mart ayında, özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde kredi fırsatları sunuluyor.
PEUGEOT 2008
Yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.
PEUGEOT 408
C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla 408, 225 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.
PEUGEOT 3008
SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 225 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 290 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor. Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 290 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
PEUGEOT 208
Hatchback modeli Peugeot 208'i tercih edenler, 90 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşterilere Allure donanımında 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilere ise GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
PEUGEOT RIFTER
Peugeot Rifter'a, 135 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
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