Peugeot'dan aralık ayına özel kampanya: İşte model model fırsatlar..

PEUGEOT HAFİF TİCARİ KAMPANYALARI

Yeni nesil 'BlueHDi' dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, konfor ve sürüş keyfi sunan yeni Rifter'da 350 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Yeni Partner Van, 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi; çok yönlülüğü ile dikkat çeken yeni Expert Traveller ve Expert Van 250 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle müşterilerini bekliyor. Büyük oyuncuların tercihi yeni Boxer Van modelinde ise 1 milyon lira için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.