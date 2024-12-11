Amazon otomotiv sektörüne giriyor: Araç satın alınabilecek!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:00

Amazon, kullanıcılarına artık Hyundai araç satın alma imkanı sunuyor. ABD’nin 48 şehrinde başlatılan bu hizmetle, kullanıcılar Amazon'un web sitesi veya uygulaması üzerinden Hyundai bayilerindeki araçları inceleyebiliyor, sipariş verebiliyor, finansman seçeneklerini değerlendirip teslimat tarihini planlayabiliyor.

CNBC-e'nin haberine göre, Amazon, yeni hizmetin en büyük avantajlarından birinin "şeffaf ve peşin fiyatlandırma" olduğunu vurguladı. Bu sistemle müşteriler, belge ücretleri ya da bayiler tarafından eklenen gizli masraflar olmaksızın daha sade ve anlaşılır bir alışveriş deneyimi yaşıyor.

"DAHA FAZLA MARKA SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Amazon Autos küresel başkanı Fan Jin, "Amazon Autos ile müşterilerin Amazon’dan beklediği kolaylık ve sadeliği, araba alışverişine taşıyoruz. Bu hizmet, bayilere daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor. Hyundai’nin lansman ortağımız olmasından memnunuz ve program büyüdükçe daha fazla markayı kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz" dedi.

TAKAS VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Yeni hizmet, yalnızca sıfır Hyundai araçlarının satın alınmasını değil, aynı zamanda kullanıcıların mevcut araçlarının değerini öğrenip takas yapmasına da imkan tanıyor. Amazon, kullanıcıların finansman seçeneklerinden faydalanabileceğini ya da araç bedelini peşin ödeme seçeneğine de sahip olduklarını belirtti.

Amazon Autos küresel başkanı Fan Jin, "Bayiler ve markalarla ortak çalışarak araba alışverişini daha şeffaf, uygun ve müşteri dostu hale getirmek için yeniden tasarlıyoruz" dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİLİK

Hyundai ile Amazon'un hayata geçirdiği bu sistem, sıfır araç satışında bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Tesla ve Polestar gibi markalar showroom modeliyle hizmet verirken, ABD’deki bayi yasaları nedeniyle her eyalette faaliyet gösteremiyor.

Los Angeles’taki South Bay Hyundai'nin genel satış müdürü Steven Suh, "Amazon’da stoklarımızı listelemek, araba alıcılarıyla bağlantı kurma şeklimizde devrim yaratıyor" dedi.

DAHA FAZLA BAYİ VE MARKA GELİYOR

Amazon, projeye ilişkin finansal detayları paylaşmadı, ancak daha fazla Hyundai bayisinin sisteme dahil edileceğini ve önümüzdeki yıl yeni otomobil markaları ile daha fazla şehre ulaşmayı planladığını açıkladı.