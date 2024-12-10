En çok tercih edilen marka ve modeller belli oldu: İşte ikinci elin yıldızları...

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Satışlarda Egea'yı 6 bin 485 ile Passat, 6 bin 255 ile Megane, 6 bin 251 ile Clio, 4 bin 370 ile Corolla, 4 bin 4 ile Focus, 3 bin 667 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 510, BMW 5 Serisi 3 bin 491 ve Mercedes C-Class 2 bin 860 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.

Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.