En çok tercih edilen marka ve modeller belli oldu: İşte ikinci elin yıldızları...
Kasımda en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları belli oldu. İkinci el çevrimiçi araç pazarında Volkswagen, Fiat ve Renault ilk üçte yer alırken en çok tercih edilen binek araç Fiat Egea oldu. İşte kasım ayında en çok tercih edilen ikinci el marka ve modeller...
Türkiye'nin ikinci el çevrimiçi araç pazarında kasımda Volkswagen en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken model bazında en çok tercih edilenler de ortaya çıktı.
İLANLARDA ARTIŞ
Geçen ay çevrimiçi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış gözlemlenirken ekim ayına göre yüzde 12 azalış kaydedildi.
İLANLARIN YARISI SATILDI
Kasımda yayımlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.
LİDER VOLKSWAGEN
İkinci el çevrimiçi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka (binek ve hafif ticari) 22 bin 239 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç yılın diğer aylarında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.
İLK 10 MARKA SIRALAMASI
Volkswagen'i 21 bin 242 ile Fiat, 20 bin 659 satışla Renault takip etti.
Satış sayısında Ford 15 bin 825 ile dördüncü, BMW 10 bin 439 ile beşinci oldu. Mercedes-Benz 9 bin 909, Opel 9 bin 476, Peugeot 9 bin 198, Hyundai 7 bin 507 ve Toyota 6 bin 363 satışla ilk 10'da yer aldı.
Geçen ay ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 176 bin 921 aracın yüzde 75'i, söz konusu 10 markadan oluştu.
EGEA ZİRVEDE
İkinci el çevrimiçi binek otomobil pazarında geçen ay 143 bin 459 satış gerçekleşti.
Fiat Egea, kasımda 8 bin 304 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER
Satışlarda Egea'yı 6 bin 485 ile Passat, 6 bin 255 ile Megane, 6 bin 251 ile Clio, 4 bin 370 ile Corolla, 4 bin 4 ile Focus, 3 bin 667 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 510, BMW 5 Serisi 3 bin 491 ve Mercedes C-Class 2 bin 860 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.
Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.
HAFİF TİCARİDE EN ÇOK TERCİH EDİLENLER
Çevrimiçi pazarda geçen ay 33 bin 462 hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Doblo kasımda 4 bin 231 ile en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.
Ford Tourneo Courier 3 bin 734 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 712 satışla üçüncü sırada yer aldı.
Satış sayısında bu modelleri, 2 bin 202 ile VW Transporter, 1890 ile Ford Tourneo Connect, 1822 ile VW Caddy, 1528 ile Ford Transit, 1507 ile Renault Kangoo, 1385 ile Citroen Berlingo ve 1310 ile Peugeot Partner izledi.
En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu.
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