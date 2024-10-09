Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Türkiye'de üretilen Renault Duster'ın kardeşi ortaya çıktı. Duster'dan daha büyük olması ile dikkat çeken Yeni Dacia Bigster'ın satış tarihi ve diğer ayrıntılar belli oldu.

Savaşkan İskefli
09 Ekim 2024 Çarşamba, 17:39
Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

2024 Yılının Küçük SUV'u Renault Duster'ın daha büyük, daha pratik kardeşi ve değer odaklı markanın son derece önemli orta boy SUV pazarındaki ilk atağı Dacia Bigster ortaya çıktı. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER TASARIM

Bigster'ın adı ve kare çeneli tasarımı Türkiye'de üretilen Renault Duster'dan tanıdık. Dacia Bigster, belirgin, kutu gibi tekerlek yuvaları, ön ve arkadaki kızak plakaları ve çok sayıda koruyucu kaplama sayesinde inkar edilemez derecede sağlam gözüküyor.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Bu kaplama, arka tamponun büyük bir kısmı ile birlikte, Dacia mühendisleri tarafından yaratılan ve yüzde 20'ye kadar geri dönüştürülmüş polipropilen içeren bir malzeme olan Starkle'dan yapılmış ve işlem görmemiş veya boyanmamış, kendine özgü benekli bir görünüm veriyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Diğer dikkat çekici tasarım özellikleri arasında, geniş bir duruş izlenimi yaratmaya yardımcı olmak için otomobilin kenarlarına doğru itilen, Duster'da olduğu gibi Y şeklindeki farlar ve arka lambalar yer alıyor. Parlak siyah ızgaranın ortasında tanıdık 'Dacia Link' logosu yer alıyor ve Bigster'a özel yeni Indigo Blue boya rengi bulunuyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Kabin tasarımı Duster ile aynı, ancak Dacia müşterilerin bir aile SUV'undan beklediği rafinelik, alan ve donanımı entegre etmek için çok çalıştı. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER İÇ MEKÂN

Her Bigster, markanın en yeni bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 10.1 inçlik büyük bir merkezi dokunmatik ekrana ve Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısına sahip. Bunun altında klima kontrolleri için bir dizi fiziksel geçiş bulunurken, sürücünün önünde modele bağlı olarak yedi inç veya 10,1 inçlik bir gösterge ekranı yer alıyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Dacia, 4,57 metre uzunluğundaki Bigster'ın sınıfının en geniş modellerinden biri olduğunu ve beş yolcu ile tüm bagajlarını rahatça alabildiğini söylüyor. Renault Duster'ın uzunluğu ise 4,34 metre.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER BAGAJ HACMİ

Bigster'in bagaj hacmi 667 litre olarak açıklanıyor. Bu da Duster'dan 154 litre daha fazla bagaj hacmi sunduğu anlamına geliyor. Bu değer sınıfındaki Nissan Qashqai, Kia Sportage ve Hyundai Tucson gibi rakiplerinin de üzerinde.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Her modelde düz bir yükleme alanı için yüksekliği ayarlanabilir bir bagaj zemini bulunuyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunda Bigster, koltukları aşağı katlamak için bagajda bulunan kollar ile maksimum 2,7 metre yük uzunluğuna izin veren 40/20/40 bölünmüş katlanabilir arka sıraya sahip oluyor.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Arkada sadece iki kişi varsa orta koltuk katlanarak iki bardak tutucu ve akıllı telefon için kullanışlı bir yuvaya sahip bir kolçak oluşturuyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

ÜÇÜ BİR ARADA

Bir diğer pratik özellik ise Dacia'nın otomobilin her yerinde bulunan ve tablet tutucuları ve bardak tutucu, çanta kancası ve el feneri içeren “3'ü 1 arada” modüller gibi çeşitli aksesuarları monte etmek için kullanılabilen benzersiz YouClip bağlantı noktaları. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Bigster standart olarak gösterge panelinde, orta konsolda, bagajda ve bagaj kapağında YouClip noktaları ile birlikte geliyor.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER UYKU PAKETİ

Açık havadan hoşlananlar için Dacia, yedi koltuklu Jogger'da olduğu gibi bir Uyku Paketi, bir portbagaj, Bigster'ın arkasına takılabilen bir çadır ve çekme çubuğuna takılarak aracı uzatmadan bagaj kapasitesini artıran bir 'Kargo Kutusu' sunacak. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Bigster, Dacia'nın orta boy C segmentinde pazara sunacağı üç yeni modelden biri. Bir diğerinin ise 'C-Neo' olması bekleniyor.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER PERFORMANSI

Bigster, Duster ve Renault Clio da dahil olmak üzere diğer birçok araçla aynı CMF-B platformu üzerinde oturuyor. Giriş seviyesi TCe 140 ile başlayan üç hibrit güç aktarma organı arasından seçim yapılabiliyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER MANEUL ŞANZIMAN

1.2 litrelik üç silindirli turboşarjlı benzinli motor, 48V hafif hibrit teknolojisi ve altı ileri manuel şanzıman kullanılıyor. 140 hp güç ve 230Nm tork üretiyor ve 129g/km CO2 salıyor.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Hafif hibrit sistem saf elektrikli sürüşe izin vermiyor, ancak motorun ateşlenmesine ve hızlanmasına yardımcı oluyor. Araç yavaşladığında 0,8kWh bataryası rejeneratif frenleme ile yeniden şarj ediliyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER SÜRÜŞ MODLARI

TCe 130 4x4, şimdi 128 bg güç ve 230 Nm tork üreten aynı hafif hibrit benzinli motora sahip. Ancak dört tekerlekten çekiş ve farklı araziler için beş sürüş modu ekleniyor. Bunlar, Otomatik, Eko, Arazi, Çamur/Kum ve Kar. Ayrıca manuel şanzıman kullanıyor.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER HİBRİT

Son olarak seçeneklerden bir diğeri de Hybrid 155 güç aktarma sistemi. Bigster, Renault Grubu'nda bir ana elektrik motoru, ayrı bir marş jeneratörü motoru ve 1.4kWh batarya ile birlikte çalışan 1.8 litrelik dört silindirli benzinli motor ve altı vitesli otomatik şanzımandan oluşan bu özel tam hibrit düzeneği kullanan ilk model. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ

Kombine güç çıkışı 155 hp iken e-motor 205 Nm'ye kadar tork sağlıyor. Dacia'ya göre Bigster Hybrid şehir içinde sürüş süresinin yüzde 80'ine kadarını saf elektrik gücüyle geçirebiliyor, ayrıca her zaman elektrikli modunda çalışıyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER DONANIM SEVİYELERİ 

Dacia Bigster 2025 baharında satışa sunulacak ve İngiltere fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, 26 bin ila 30 bin sterlin arasında olması bekleniyor. Bu da onu 30 bin sterlinden başlayan Nissan Qashqai ile 25 bin sterlinin altında bir fiyata sahip MG HS arasında konumlandıracak. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Modelin ayrıca üç donanım seviyesi ile satışa sunulacağı da öğrenildi. Bunlar; Expression, Extreme ve Journey. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER STANDART ÖZELLİKLERİ

Her modelde 10.1 inç dokunmatik ekran ve yedi inç gösterge ekranının yanı sıra çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, elektrikli camlar, modüler arka koltuk, elektrikli katlanır kapı aynaları, sabit tavan barları ve 17 inç alaşım jantlar bulunacak.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Şeritte kalma asistanı, trafik işareti tanıma, sürücü dikkat uyarısı, acil durum çağrı sistemi ve yaya, bisikletli ve motosiklet algılama özellikli gelişmiş acil durum freni gibi pek çok güvenlik özelliği de standart olarak sunuluyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER GÜVENLİĞİM DÜĞMESİ

Sürücüler ayrıca ön paneldeki 'Güvenliğim' düğmesini kullanarak sürücü destek paketi için kişiselleştirilmiş bir modu hızlı ve kolay bir şekilde etkinleştirebilir.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER EXTREME

Extreme, 18 inç jantlar, aynalarda bakır kahverengi kaplama, ön ızgara ve diğer vurgular, modüler tavan barları, açılabilen panoramik sunroof, 10.1 inç dijital sürücü ekranı, Arkamys 3D ses sistemi, anahtarsız giriş, yıkanabilir döşeme ve kauçuk paspasların yanı sıra yokuş iniş kontrolü ekleyerek bu kit listesini geliştiriyor. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

Journey, Extreme modellerin sahip olduğu tüm donanıma sahip değil, ancak iki büyük ekran, yükseltilmiş ses sistemi ve uydu navigasyonu ile donatılmış. 

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ

Bunlara ek olarak, iki tonlu boya, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj pedi ve kolçaklı yüksek bir orta konsol bulunuyor. Hibrit modellerde adaptif hız sabitleyici de bulunuyor.

Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Modelin satışına 2025 yılında başlanması bekleniyor.

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