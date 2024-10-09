Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!
Türkiye'de üretilen Renault Duster'ın kardeşi ortaya çıktı. Duster'dan daha büyük olması ile dikkat çeken Yeni Dacia Bigster'ın satış tarihi ve diğer ayrıntılar belli oldu.
2024 Yılının Küçük SUV'u Renault Duster'ın daha büyük, daha pratik kardeşi ve değer odaklı markanın son derece önemli orta boy SUV pazarındaki ilk atağı Dacia Bigster ortaya çıktı.
DACIA BIGSTER TASARIM
Bigster'ın adı ve kare çeneli tasarımı Türkiye'de üretilen Renault Duster'dan tanıdık. Dacia Bigster, belirgin, kutu gibi tekerlek yuvaları, ön ve arkadaki kızak plakaları ve çok sayıda koruyucu kaplama sayesinde inkar edilemez derecede sağlam gözüküyor.
Bu kaplama, arka tamponun büyük bir kısmı ile birlikte, Dacia mühendisleri tarafından yaratılan ve yüzde 20'ye kadar geri dönüştürülmüş polipropilen içeren bir malzeme olan Starkle'dan yapılmış ve işlem görmemiş veya boyanmamış, kendine özgü benekli bir görünüm veriyor.
Diğer dikkat çekici tasarım özellikleri arasında, geniş bir duruş izlenimi yaratmaya yardımcı olmak için otomobilin kenarlarına doğru itilen, Duster'da olduğu gibi Y şeklindeki farlar ve arka lambalar yer alıyor. Parlak siyah ızgaranın ortasında tanıdık 'Dacia Link' logosu yer alıyor ve Bigster'a özel yeni Indigo Blue boya rengi bulunuyor.
Kabin tasarımı Duster ile aynı, ancak Dacia müşterilerin bir aile SUV'undan beklediği rafinelik, alan ve donanımı entegre etmek için çok çalıştı.
DACIA BIGSTER İÇ MEKÂN
Her Bigster, markanın en yeni bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 10.1 inçlik büyük bir merkezi dokunmatik ekrana ve Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısına sahip. Bunun altında klima kontrolleri için bir dizi fiziksel geçiş bulunurken, sürücünün önünde modele bağlı olarak yedi inç veya 10,1 inçlik bir gösterge ekranı yer alıyor.
Dacia, 4,57 metre uzunluğundaki Bigster'ın sınıfının en geniş modellerinden biri olduğunu ve beş yolcu ile tüm bagajlarını rahatça alabildiğini söylüyor. Renault Duster'ın uzunluğu ise 4,34 metre.
DACIA BIGSTER BAGAJ HACMİ
Bigster'in bagaj hacmi 667 litre olarak açıklanıyor. Bu da Duster'dan 154 litre daha fazla bagaj hacmi sunduğu anlamına geliyor. Bu değer sınıfındaki Nissan Qashqai, Kia Sportage ve Hyundai Tucson gibi rakiplerinin de üzerinde.
Her modelde düz bir yükleme alanı için yüksekliği ayarlanabilir bir bagaj zemini bulunuyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunda Bigster, koltukları aşağı katlamak için bagajda bulunan kollar ile maksimum 2,7 metre yük uzunluğuna izin veren 40/20/40 bölünmüş katlanabilir arka sıraya sahip oluyor.
Arkada sadece iki kişi varsa orta koltuk katlanarak iki bardak tutucu ve akıllı telefon için kullanışlı bir yuvaya sahip bir kolçak oluşturuyor.
ÜÇÜ BİR ARADA
Bir diğer pratik özellik ise Dacia'nın otomobilin her yerinde bulunan ve tablet tutucuları ve bardak tutucu, çanta kancası ve el feneri içeren “3'ü 1 arada” modüller gibi çeşitli aksesuarları monte etmek için kullanılabilen benzersiz YouClip bağlantı noktaları.
Bigster standart olarak gösterge panelinde, orta konsolda, bagajda ve bagaj kapağında YouClip noktaları ile birlikte geliyor.
DACIA BIGSTER UYKU PAKETİ
Açık havadan hoşlananlar için Dacia, yedi koltuklu Jogger'da olduğu gibi bir Uyku Paketi, bir portbagaj, Bigster'ın arkasına takılabilen bir çadır ve çekme çubuğuna takılarak aracı uzatmadan bagaj kapasitesini artıran bir 'Kargo Kutusu' sunacak.
Bigster, Dacia'nın orta boy C segmentinde pazara sunacağı üç yeni modelden biri. Bir diğerinin ise 'C-Neo' olması bekleniyor.
DACIA BIGSTER PERFORMANSI
Bigster, Duster ve Renault Clio da dahil olmak üzere diğer birçok araçla aynı CMF-B platformu üzerinde oturuyor. Giriş seviyesi TCe 140 ile başlayan üç hibrit güç aktarma organı arasından seçim yapılabiliyor.
DACIA BIGSTER MANEUL ŞANZIMAN
1.2 litrelik üç silindirli turboşarjlı benzinli motor, 48V hafif hibrit teknolojisi ve altı ileri manuel şanzıman kullanılıyor. 140 hp güç ve 230Nm tork üretiyor ve 129g/km CO2 salıyor.
Hafif hibrit sistem saf elektrikli sürüşe izin vermiyor, ancak motorun ateşlenmesine ve hızlanmasına yardımcı oluyor. Araç yavaşladığında 0,8kWh bataryası rejeneratif frenleme ile yeniden şarj ediliyor.
DACIA BIGSTER SÜRÜŞ MODLARI
TCe 130 4x4, şimdi 128 bg güç ve 230 Nm tork üreten aynı hafif hibrit benzinli motora sahip. Ancak dört tekerlekten çekiş ve farklı araziler için beş sürüş modu ekleniyor. Bunlar, Otomatik, Eko, Arazi, Çamur/Kum ve Kar. Ayrıca manuel şanzıman kullanıyor.
DACIA BIGSTER HİBRİT
Son olarak seçeneklerden bir diğeri de Hybrid 155 güç aktarma sistemi. Bigster, Renault Grubu'nda bir ana elektrik motoru, ayrı bir marş jeneratörü motoru ve 1.4kWh batarya ile birlikte çalışan 1.8 litrelik dört silindirli benzinli motor ve altı vitesli otomatik şanzımandan oluşan bu özel tam hibrit düzeneği kullanan ilk model.
DACIA BIGSTER ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ
Kombine güç çıkışı 155 hp iken e-motor 205 Nm'ye kadar tork sağlıyor. Dacia'ya göre Bigster Hybrid şehir içinde sürüş süresinin yüzde 80'ine kadarını saf elektrik gücüyle geçirebiliyor, ayrıca her zaman elektrikli modunda çalışıyor.
DACIA BIGSTER DONANIM SEVİYELERİ
Dacia Bigster 2025 baharında satışa sunulacak ve İngiltere fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, 26 bin ila 30 bin sterlin arasında olması bekleniyor. Bu da onu 30 bin sterlinden başlayan Nissan Qashqai ile 25 bin sterlinin altında bir fiyata sahip MG HS arasında konumlandıracak.
Modelin ayrıca üç donanım seviyesi ile satışa sunulacağı da öğrenildi. Bunlar; Expression, Extreme ve Journey.
DACIA BIGSTER STANDART ÖZELLİKLERİ
Her modelde 10.1 inç dokunmatik ekran ve yedi inç gösterge ekranının yanı sıra çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, elektrikli camlar, modüler arka koltuk, elektrikli katlanır kapı aynaları, sabit tavan barları ve 17 inç alaşım jantlar bulunacak.
Şeritte kalma asistanı, trafik işareti tanıma, sürücü dikkat uyarısı, acil durum çağrı sistemi ve yaya, bisikletli ve motosiklet algılama özellikli gelişmiş acil durum freni gibi pek çok güvenlik özelliği de standart olarak sunuluyor.
DACIA BIGSTER GÜVENLİĞİM DÜĞMESİ
Sürücüler ayrıca ön paneldeki 'Güvenliğim' düğmesini kullanarak sürücü destek paketi için kişiselleştirilmiş bir modu hızlı ve kolay bir şekilde etkinleştirebilir.
DACIA BIGSTER EXTREME
Extreme, 18 inç jantlar, aynalarda bakır kahverengi kaplama, ön ızgara ve diğer vurgular, modüler tavan barları, açılabilen panoramik sunroof, 10.1 inç dijital sürücü ekranı, Arkamys 3D ses sistemi, anahtarsız giriş, yıkanabilir döşeme ve kauçuk paspasların yanı sıra yokuş iniş kontrolü ekleyerek bu kit listesini geliştiriyor.
Journey, Extreme modellerin sahip olduğu tüm donanıma sahip değil, ancak iki büyük ekran, yükseltilmiş ses sistemi ve uydu navigasyonu ile donatılmış.
DACIA BIGSTER ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ
Bunlara ek olarak, iki tonlu boya, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj pedi ve kolçaklı yüksek bir orta konsol bulunuyor. Hibrit modellerde adaptif hız sabitleyici de bulunuyor.
DACIA BIGSTER NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
Modelin satışına 2025 yılında başlanması bekleniyor.
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