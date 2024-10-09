Renault Duster'ın büyük boyu geliyor: Dacia Bigster'ın standart özelliklerinde bile yok yok!

DACIA BIGSTER DONANIM SEVİYELERİ

Dacia Bigster 2025 baharında satışa sunulacak ve İngiltere fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, 26 bin ila 30 bin sterlin arasında olması bekleniyor. Bu da onu 30 bin sterlinden başlayan Nissan Qashqai ile 25 bin sterlinin altında bir fiyata sahip MG HS arasında konumlandıracak.