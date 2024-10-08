Çin Türkiye'yi otomotiv sektöründeki ek vergiler nedeniyle DTÖ'ye şikayet etti
Çin, Türkiye'nin otomotive yönelik ek gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.
Çin, Türkiye'nin otomotiv sektörüne yönelik ek gümrük vergisi ve kısıtlamalarını korumacı bir adım olarak değerlendirerek, bu durumu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı.
Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin otomotivde uyguladığı ek gümrük vergileri ve ithalat lisansı önlemleri hakkında DTÖ nezdinde konsültasyon süreci başlatılması için Türkiye'ye resmi bir talepte bulundu.
Bloomberg'ün haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin Çin menşeli elektrikli araçlara karşı "ayrımcı önlemler" aldığını iddia ederek, Türkiye'yi DTÖ kurallarını ihlal etmekle suçladı.
"HATALI UYGULAMALARIN DÜZELTİLMESİ ÇAĞRISI"
Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin bu kararlarını "korumacı" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyması ve "hatalı uygulamalarını" derhal düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
İki ülke arasındaki gümrük vergisi ve ticaret politikası anlaşmazlıkları, DTÖ'nün uyuşmazlık çözüm mekanizmasıyla ele alınıyor. Süreç, konsültasyonlarla başlıyor.
Türkiye, eylül ayında Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar için getirilen kısıtlamaları, şarj edilebilir hibrit otomobilleri ve ticari araçları da kapsayacak şekilde genişletmişti. Haziran ayında ise Çin'den ithal edilen akaryakıt ve hibrit motorlu araçlara ek gümrük vergisi uygulamıştı.
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