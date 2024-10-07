Skoda Elroq ile C-SUV segmentinde elektrikli dönüşüm: Yeni model 2025'te Türkiye'de

ELROQ İLE UZUN MENZİL VE HIZLI ŞARJ

50, 60, 85 ve 85x olmak üzere dört versiyonla sunulan modelde, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı batarya boyutu ve güç seçeneği ile kullanıcılara sunuyor. 55 kWh, 63 kWh ve 82 kWh boyutlarında üç farklı batarya kapasitesinin yanı sıra 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor güçleri ile Elroq, elektrikli deneyimini daha esnek hale getiriyor. En büyük lityum iyon bataryaya sahip versiyonlar, 560 kilometreden fazla menzil sunuyor. Giriş seviyesindeki Elroq 50 modeli 125 kW güç üretirken, 85x modeli dört tekerlekten çekiş sistemi ve ek bir motorla ürün gamının üst sıralarında yer alıyor. Elroq 85 versiyonu ise, 560 kilometreden daha uzun menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.