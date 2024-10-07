Skoda Elroq ile C-SUV segmentinde elektrikli dönüşüm: Yeni model 2025'te Türkiye'de
Skoda, C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli Elroq’un örtüsünü kaldırdı. Skoda’nın Mladá Boleslav’daki ana fabrikasında üretilecek Elroq, markanın önümüzdeki dönemde sunacağı birçok elektriklinin gelişini de müjdeliyor. Türkiye’de 2025’in ilk yarısında satışa sunulacak Elroq, sahip olduğu özelliklerle elektrikli mobilite dünyasında yeni bir çağ başlatıyor
KABİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER
Elroq’un kabininde kullanılan sürdürülebilir ve yenilikçi malzemeler, aracın çevre dostu kimliğini güçlendiriyor. Koltuk döşemeleri, kapı panelleri ve diğer iç yüzeylerde kullanılan materyaller, geri dönüştürülmüş ve çevreye duyarlı bileşenlerden üretiliyor. Dönüştürülmüş PET şişe içeren bu malzeme, kapı panelleri, koltuklar, gösterge paneli, orta kol dayama ve diz bölgesinde kullanılıyor. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş giysilerden elde edilen lifler (yüzde 6) döngüsel süreçle ve güvenli kimyasal işlemle harmanlanarak iç mekanda kullanılmış.
13 İNÇ MULTİMEDYA EKRANI VE YAPAY ZEKAYA SAHİP SESLİ ASİSTAN
Elroq’ta standart olarak sunulan 13 inç bilgi-eğlence ekranı, sezgisel kullanıcı arayüzüyle bir araya gelerek, sürücünün araç içi kontrolleri rahatça yönetmesine imkan tanıyor. Sistem, sadece eğlenceyi değil, aynı zamanda sürüş deneyimini de iyileştiriyor. Elroq’ta daha da geliştirilen sesli asistan Laura, ChatGPT entegrasyonu sayesinde daha geniş bir işlev kazanmış.
ELROQ İLE UZUN MENZİL VE HIZLI ŞARJ
50, 60, 85 ve 85x olmak üzere dört versiyonla sunulan modelde, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı batarya boyutu ve güç seçeneği ile kullanıcılara sunuyor. 55 kWh, 63 kWh ve 82 kWh boyutlarında üç farklı batarya kapasitesinin yanı sıra 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor güçleri ile Elroq, elektrikli deneyimini daha esnek hale getiriyor. En büyük lityum iyon bataryaya sahip versiyonlar, 560 kilometreden fazla menzil sunuyor. Giriş seviyesindeki Elroq 50 modeli 125 kW güç üretirken, 85x modeli dört tekerlekten çekiş sistemi ve ek bir motorla ürün gamının üst sıralarında yer alıyor. Elroq 85 versiyonu ise, 560 kilometreden daha uzun menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.
175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, aracın 85 ve 85x versiyonlarındaki 82 kWh kapasiteli bataryası sadece 28 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. 145 kW ve 165 kW’a kadar şarj hızlarını destekleyen Elroq 50 ve Elroq 60 için aynı işlem 25 dakika veya daha kısa sürede tamamlanıyor. Tüm Elroq modelleri AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar şarj hızlarını destekliyor.
ELROQ SESİYLE DE ÖZGÜN BİR MODEL
Yüzde 100 elektrikli yeni Elroq tamamen sessiz bir model olsa da markanın yarattığı kendine özgü sesiyle yollarda kolayca fark ediliyor. Elektrikli araçlarda yasal bir zorunluluk olan e-noise (elektronik gürültü), düşük hızlarda yayaları uyarmak için kullanılıyor. Elroq da ise bu sesler iki farklı biçimde adlandırılıyor. “Fütüristik” adı verilen ses, aracın tüm sürüş modlarında aktif olurken, “Sport” modunda daha düşük frekanslı ve sportif bir ses sunuluyor.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK VE AKILLI ÖZELLİKLER
Elroq, gelişmiş pasif ve aktif güvenlik sistemleri ile güvenliği de üst seviyeye çıkarıyor. Seyahat Asistanı özelliği, sürüş güvenliğini artırmak adına daha fazla veriyi işlerken adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, trafik sıkışıklığı asistanı gibi sistemleri de içeriyor. Özellikle şehir içi ve yoğun bölgelerde sürücünün yükünü hafifleten bu sistem, kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.
Elroq ayrıca, sürüş sırasında karşılaşılabilecek olası kazalara karşı etkili çözümler sunuyor. Yaya ve Bisiklet Öngörülü Frenleme Asistanı yayalar ve bisikletliler gibi diğer yol kullanıcıları da korunuyor. Sistem yaklaşan tehlikeleri algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde aracın fren sistemini devreye sokuyor.
SPORTİF VE DAHA DİNAMİK BİR SEÇENEK: ELROQ SPORTLINE
Škoda ürün gamında daha fazla sportiflik unsurlarını öne çıkaran Sportline donanımını, Elroq modelinde de yer alıyor. Yeni Elroq Sportline, dinamik tasarımı ve gelişmiş sürüş özelliklerini bir araya getiriyor. Elroq 50, Elroq 60 ve Elroq 85 versiyonlarında yer alan Sportline donanım seviyesi, siyah detaylarla ve daha büyük jantlarla markanın sportif DNA’sına gönderme yapıyor. 20 inç jantlarla donatılan Elroq Sportline’ın 85 versiyonu ise, standart olarak spor süspansiyonlarla sunuluyor. Önde 15 mm ve arkada 10 mm alçaltılmış süspansiyonlarla elektrikli ve sportif sürüş keyfi daha da ileriye taşınıyor.
“ELEKTRİKLİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK”
Markanın yeni elektrikli modelinin dünya prömiyerinde konuşan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Elroq’un marka için öneminin altını çizerek, “Skoda yenilikler sunmaya ve ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve kullanıcıların elektrikliye geçişini hızlandırmak adına en önemli segmentin C-SUV olduğunu söyleyebiliriz. Elroq, Skoda’nın pratikliği, geniş iç hacmi ve konforu en iyi şekilde elektrikli mobilite dünyasına yansıtıyor. Elroq sahip olduğu teknoloji, tasarım ve aracın içerisinde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerle sürdürülebilirlik anlayışını daha da ileriye taşıyor. Teknolojisi, sürüş konforu ve çevreci yanlarıyla elektrikli araç satın almada tereddüt yaşayanların aklındaki soru işaretlerini kaldıracak bir modelden söz ediyoruz” dedi.
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