Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla Model Y menzili kaç kilometre, teknik özellikleri neler? İndirim açıklandı...
Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatında 1 milyon liraya yakın indirim yapıldı. Yeni versiyon yüzde 10'luk ÖTV'nin etkisi ile düşen fiyatıyla dikkat çekti. Peki Tesla Model Y kaç para? Teknik özellikleri neler? Menzili kaç kilometre? Tesla Model Y nasıl sipariş verilir? Nelere dikkat etmek gerekiyor?
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil modeli Tesla Model Y fiyatları düştü.
TOGG'UN ARDINDAN İKİNCİ
Türkiye'de Togg'un ardından en çok satan model olan Tesla Model Y'nin önceki versiyonlarındaki alınan ÖTV oranı yeni versiyonla düştü.
ÖTV ORANI DÜŞTÜ
Türkiye'de 160 kW motor gücü altında olan elektrikli modellerde vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL olanlardan yüzde 10; 1 milyon 450 bin TL üzerinde olanlardan ise yüzde 40 ÖTV alınıyor.
DİĞER TESLA MODELLERİ
Önceki Tesla Model Y versiyonları 160 kW'nin üzerinde olduğu için bu güçteki modellere fiyatına göre yüzde 50 ya da yüzde 60 ÖTV uygulanıyor.
TESLA MODEL Y FİYATI
Yeni model ise 160 kW gücü ile yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve arkadan itişli Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL'ye düştü.
TESLA MODEL Y TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tesla Model Y arkadan itişli teknik özellikleri
Motor gücü: 160 kW (214 beygir)
Çekiş: Arkadan çekiş
Menzil: 455 km (WLTP)
0-100 km/sa: 7.5 saniye
TESLA MODEL Y TESLİMAT TARİHİ
Tesla Model Y'nin tahmini teslimat tarihi Haziran-Temmuz 2024 olarak belirtiliyor.
TESLA MODEL Y NASIL SİPARİŞ VERİLİR?
Tesla Model Y'de sipariş verirken eklenecek opsiyonlar nedeni ile modelin başlangıç fiyatı artarak ÖTV'nin yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkmasına sebep olabilir. Burada vergi oranının artmaması için sipariş şu şekilde verilebilir:
TESLA MODEL Y VERGİ AVANTAJI
Tesla Model Y arkadan itişli verisyonun vergisiz başlangıç fiyatı 1 milyon 352 bin 160 TL. Bu model seçilecek opsiyonlarla 1 milyon 450 bin TL'ye kadar çıkarılarak sipariş verilir ise yüzde 10 ÖTV uygulanacak. İşte Tesla Model Y arkadan itiş opsiyonları ve fiyatları...
TESLA MODEL Y RENK SEÇENEKLERİ VE FİYATI
Tesla Model Y'de 5 renk seçeneği bulunuyor. Bu renkler ve (ÖTV ve KDV hariç) fiyatları şöyle:
İnci Beyazı: Ücretsiz
Mavi: 45 bin 510 TL
Siyah: 31 bin 200 TL
Kırmızı: 92 bin 480 TL
Gri: 86 bin 210 TL
TESLA MODEL Y JANT SEÇENEKLERİ VE FİYATI
Tesla Model Y'de 2 jant seçeneği bulunuyor. Bu jantlar ve (ÖTV ve KDV hariç) fiyatları şöyle:
19 inç jantlar: Ücretsiz
20 inç Induction jantlar: 64 bin 160 TL
TESLA MODEL Y ÇEKİ DEMİRİ FİYATI
Tesla Model Y çeki demiri ücreti (ÖTV ve KDV hariç) 38 bin 760 TL.
TESLA MODEL Y İÇ MEKÂN RENK SEÇENEĞİ VE ÜCRETİ
Tesla Model Y'de iki iç mekân renk seçeneği bulunuyor. İç mekânda siyah renk ücretsizken beyaz renk için ÖTV ve KDV hariç 34 bin 470 TL fark vermek gerekiyor.
TESLA MODEL Y GELİŞTİRİLMİŞ OTO PİLOT SEÇENEĞİ VE FİYATI
Tesla Model Y'de geliştirilmiş otopilot seçeneği Otopilotta Navigasyon ve Otomatik Şerit Değiştirme özelliklerini sunuyor. Bu uygulama için ÖTV ve KDV hariç 110 bin 630 TL ekstra ücret isteniyor.
TESLA MODEL Y FULL SELF-DRIVING SEÇENEĞİ VE FİYATI
Tesla Model Y Full Self-Driving opsiyonu ile Standart Otopilot ve Geliştirilmiş Otopilotun tüm özellikleri sunulurken ayrıca Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü sistemi de kullanıma sunuluyor. Bu opsiyonun fiyatı ise ÖTV ve KDV hariç 219 bin 300 TL.
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