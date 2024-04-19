Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla Model Y menzili kaç kilometre, teknik özellikleri neler? İndirim açıklandı...

TESLA MODEL Y FULL SELF-DRIVING SEÇENEĞİ VE FİYATI

Tesla Model Y Full Self-Driving opsiyonu ile Standart Otopilot ve Geliştirilmiş Otopilotun tüm özellikleri sunulurken ayrıca Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü sistemi de kullanıma sunuluyor. Bu opsiyonun fiyatı ise ÖTV ve KDV hariç 219 bin 300 TL.