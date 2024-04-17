AB Konseyi Euro 7 yönetmeliğini onayladı: Yönetmelikle neler değişecek? Elektrikli modellere özel kurallar neler?

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:48

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:48

Avrupa Parlamentosu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı yönetmeliği imzaladıktan sonra yönetmelik Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak. Yayımlanmasından 20 gün sonra ise yürürlüğe girecektir. Tüzüğün imzalanmasının ne kadar süreceği henüz bilinmemekle birlikte, karar alma süreci göz önüne alındığında muhtemelen hızlı bir süreç olacak.

Yeni yönetmeliğin tam olarak ne zaman uygulanacağı araca bağlı. AB Konseyi bu hususta üç farklı kategori tanımlıyor.

Yeni tip otomobil ve kamyonetler için 30 ay ve yeni otomobil ve kamyonetler için 42 ay.

Yeni tip otobüsler, kamyonlar ve treylerler için 48 ay ve yeni otobüsler, kamyonlar ve treylerler için 60 ay.

Otomobillere ve kamyonetlere takılacak yeni sistemler, bileşenler veya ayrı teknik üniteler için 30 ay ve otobüslere, kamyonlara ve römorklara takılacak olanlar için 48 ay.

Örneğin yönetmeliğin 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girmesi halinde, Euro 7 gereklilikleri 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacaktır. Ancak bu durumda sadece "yeni otomobil ve kamyonet tipleri", yani ilk kez tip onayı alan tamamen yeni modeller için geçerli olacaktır. Halihazırda tip onayına sahip modeller (ya da selefinin tip onayını kullanan yeni modeller) için gereklilikler sadece on iki ay sonra geçerli olacak. Kamyonlar, otobüsler ve römorklar için de benzer şekilde yeni tip onayında Euro 7, 2028 ortasından itibaren, mevcut tip onayında ise 2029 ortasından itibaren geçerli olacaktır.

KARAR ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Euro 7, geliştirme sürecinde önemli ölçüde zayıflatılmıştır. AB Komisyonu'nun Kasım 2022 tarihli orijinal teklifinde yer alan daha sıkı emisyon düzenlemeleri artık dahil edilmemiştir. Bunun nedeni, üye devletlerin Eylül 2023'te pozisyonlarını sunduklarında, Euro 7'nin egzoz emisyonları açısından mevcut Euro 6 standardının ötesine geçmemesi için önemli ölçüde zayıflatmış olmalarıdır. Aralık 2023'te, AB Parlamentosu'nun mart ayı ortasında kabul ettiği bir uzlaşmaya varıldı. Konseyin onayı ile karar alma süreci tamamlanmış oldu.

ELEKTRİKLİLERE ÖZEL KURALLAR

Ancak, emisyon gereklilikleri 2014'ten beri yürürlükte olan değerlerin ötesine geçmemektedir. Akülerin hizmet ömrü ve fren aşınması için yeni spesifikasyonlar bulunmaktadır. Binek araçlarda aküler beş yıl veya 100 bin kilometre sonra orijinal kapasitelerinin yüzde 80'ini, sekiz yıl veya 160 bin kilometre sonra ise yüzde 72'sini sunmaya devam etmelidir. Kamyonetler için yüzde 75 ve 67 değerleri geçerlidir. Fren aşınması ile ilgili olarak, otomobil ve kamyonetler için fren partikülleri (PM10) emisyonu sınır değerleri tamamen elektrikli araçlar için 3 mg/km ve hibrid ve yakıt hücreli araçlar için 7 mg/km'dir.

ÇEVRESEL ARAÇ PASAPORTU

Buna ek olarak, Euro 7'ye sahip her araç, kayıt sırasında çevresel performansı hakkında bilgi içeren bir "Çevresel Araç Pasaportu" alacaktır (örneğin, kirletici emisyonlar, CO2 emisyonları, yakıt ve güç tüketimi, elektrik menzili, pil ömrü için sınır değerler). Araç kullanıcıları ayrıca "yakıt tüketimi, akü sağlığı, kirletici emisyonlar ve araç içi sistemler ve monitörler tarafından üretilen diğer ilgili bilgiler hakkında" güncel bilgilere de erişebilecek.