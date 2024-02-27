Toyota havadan karbondioksit emen teknolojiyi Corolla test ediyor: 'Karbon negatif' hedefi!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 17:30

Güncelleme: 27.02.2024 - 17:30

Toyota, bazı analistler tarafından desteklenen tamamen elektrikli bir seriye geçiş konusunda temkinli davranırken şirket aktif olarak alternatif yeşil teknolojiler peşinde çalışmalarını sürdürüyor. Geliştirilmekte olan bir konsept, sadece yeni araçlarının çevre dostu olma özelliğini artırmayı değil, aynı zamanda modası geçmiş içten yanmalı motorların çevresel sonuçlarıyla da mücadele etmeyi amaçlıyor.

TOYOTA COROLLA'DA DENENDİ

Toyota, atmosferdeki karbondioksidi emmek için araçlarının önüne entegre edilebilecek filtreler geliştiriyor. Şirket şu anda hidrojen yanmalı GR Corolla yarış arabasında bu konsepti deniyor. Toyota'ya göre, ilk testler bu yeniliğin araçlarını karbon nötr olmaktan ziyade karbon negatif hale getirebileceğini gösteriyor.

Teknoloji, çalışmak için herhangi bir ek güç gerektirmemesi açısından akıllıca. Aracın ön tarafındaki dairesel filtreler karbondioksiti yakalıyor, ardından motordan gelen atık ısı, karbondioksiti atılabilecek bir sıvıya dönüştürmek için kullanılıyor. Bu da bu teknolojinin sadece hidrojenle çalışanlarda değil, normal yanmalı motorlarda da çalışabileceği anlamına geliyor.

Toyota'nın vizyonuna göre bu, sürülürken havayı gerçekten temizleyen bir araç yaratacak. Ne yazık ki bu teknoloji henüz çok uzakta. Yapılan testte filtreler 20 turun ardından (91 km) sadece 20 gram karbondioksit yakaladı. Bu hiç yoktan iyi olmasına karşın fosil yakıtlı araçlar 91 kilometrelik mesafede ortalama 9 bin gram CO2 yayıyor.

TİCARİ AVANTAJLI

Daha büyük filtreler daha fazla karbondioksit emebilir, ancak binek araçlarda paketlenmeleri muhtemelen zor olacaktır. Bununla birlikte, Hino kamyonları gibi ticari araçlarda kullanılması bu teknolojinin ilerlemesini kolaylaştırabilir.

Daha sorunlu olan şey ise CO2 içeren sıvının nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağı konusunda hâlâ tartışmaların olması. Dahası, teknoloji şu anda oldukça elverişsiz. Toyota'nın test etmek için kullandığı GR Corolla'da, filtrelerin her pit stop sırasında manuel olarak değiştirilmesi gerekiyordu ve bu da diğer şeylerin yanı sıra atıklarla ilgili sorulara yol açıyordu.

Yine de Toyota, sürücüler araçlarını kullanırken havadaki CO2'yi pasif olarak emecek teknolojiyi başarıyla geliştirebilirse bu çok değerli bir yenilik haline gelebilir. Ancak bu teknolojinin geliştirilmesi, şirketin ABD'de iklim değişikliğini reddeden politikacıların kampanyalarına katkıda bulunduğuna dair haberlerin ardından yeşil imajını düzeltmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.