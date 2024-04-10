Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...
Tamamen elektrikli Xiaomi SU7, 800 kilometrenin üzerinde menzile ve üç saniyenin altında 0-100 km/sa süresi ile ortaya çıktı. Çinli elektronik devi Apple'ın yapamadığını yaparak elektrikli otomobil sektörünün en iyilerine rakip oldu. Modelin Çin'deki fiyatı açıklandı. Xiaomi SU7'nin Türkiye fiyatı da belli oldu.
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Çinli elektronik devi Xiaomi Apple'ın yapamadığını yaptı. Xiaomi SU7 sedan ile elektrikli otomobil sektörünün en iyilerine rakip olarak otomotiv alanına giriyor.
Çin'deki fiyatlandırma kısa süre önce üç donanım seviyesi ve daha fazla teknik detay ve özelliğin de açıklandığı bir lansman etkinliğinde ortaya çıktı. Brifing sırasında Xiaomi, SU7'nin kıyaslandığı otomobiller olan Tesla Model 3 ve Porsche Taycan'a düzenli olarak atıfta bulundu.
XIAOMI SU7 VERSİYONLARI
SU7 piyasaya sürüldü, ancak hangi ülkelerin Xiaomi'nin planlarına dahil olup olmayacağı henüz belli değil. SU7'nin üç versiyonu tanıtıldı. Bunlar standart bir temel model, bir 'Pro' ve en üst seviye 'Max'. Ayrıca Avrupa'ya gelme ihtimali olmayan sınırlı bir 'Founders edition' da var.
XIAOMI SU7 FİYATLARI
Xiaomi SU7 için fiyatlandırma açıklandı. Çin'de standart araç 219.900 Yuan'dan (1 milyon TL) satışa sunuldu. Pro 245,900 Yuan (1 milyon 118 bin 845 TL) ve Max için 299,900 Yuan (1 milyon 364 bin 545 TL) olarak fiyatlandırıldı. Modelin yakında teslimata başlaması planlanırken model 24 saat için 90 bin sipariş aldı. Teslimatların yoğun talep nedeni ile 7 ay kadar sürmesi bekleniyor. SU7'nin Türkiye pazarına girmesi halinde, Çin elektrikli otomobillerine ÖTV ve KDV haricinde gümrük vergisi uygulanması nedeniyle fiyatların yerel fiyat etiketlerinin önemli ölçüde üzerine çıkması bekleniyor. Yalnızca vergiler eklendiğinde (ÖTV yüzde 50 olarak hesaplanmıştır) Xiaomi SU7 başlangıç fiyatı Türkiye'de 2.8 milyon lirayı buluyor.
XIAMO SU7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
SU7'nin bu üç versiyonu da farklı bataryalara sahip. Standart araç 700 kilometre menzil sağlayabilen 73.6kWh'lik bir üniteye sahip (Xaomi'nin tüm menzil iddiaları WLTP yerine CLTC testine göre yapılmıştır). Arka tekerlekleri tahrik etmek için sadece bir elektrik motoru var, ancak yine de 294 bhp ve 400Nm tork üretiyor, bu da otomobilin 5.3 saniyede 100 km/sa hıza ulaşmasını mümkün kılıyor.
XIAOMI SU7 PRO
Orta sınıf Pro versiyonu 94.3kWh bataryaya ve 830 kilometrelik maksimum menzile sahip. Bu versiyon aynı zamanda en uzun menzilli versiyon. 0-100 km/sa süresi ise 5,7 saniye ve standart araçla aynı 210 km/sa son hıza sahip.
XIAOMI SU7 MAX
101 kWh bataryaya sahip SU7 Max, dört tekerlekten çekiş sağlayan çift motorlu bir düzeneğe ve 2,78 saniyelik 0-100 km/sa süresi için toplam 664 bhp güç çıkışı ve 838Nm torka sahip. Menzil, başka bir elektrik motorunun ekstra ağırlığı nedeniyle Max için 800 kilometreye düşüyor.
XIAOMI SU7 ŞARJ SÜRESİ
Bu etkileyici menzil rakamlarına ulaşılmasına SU7'nin 0.195Cd'lik son derece düşük sürtünme katsayısı yardımcı oluyor. Bu da yakın zamanda makyajlanan Tesla Model 3'ün zaten çok kaygan olan 0.219Cd'sinden önemli ölçüde daha düşük. Xiaomi, SU7 doğru şarj noktasına takıldığında, sürücülerin sadece beş dakikalık şarjla 350 kilometre menzil ekleyebileceğini söylüyor.
XIAOMI SU7 İÇ MEKÂN VE TEKNOLOJİ
Akıllı telefonlarıyla tanınan bir marka için şaşırtıcı olmayan bir şekilde SU7'de devasa bir merkezi ekran bulunuyor. Bu, 3K çözünürlüğe sahip 16,1 inçlik bir merkezi dokunmatik ekran ve markanın haritalar, müzik ve sürücü yardımı için birden fazla widget'ı aynı anda görüntüleyebilen kendi HyperOS bilgi-eğlence sistemi. Xiaomi, Apple'a rakip olsa da Apple CarPlay bağlantısı seçeneğini de dahil etti.
ÇIKARILABİLEN FİZİKSEL DÜĞMELER
Yalnızca devasa dokunmatik ekrana güvenmek istemiyorsanız, bir dizi fiziksel kontrol ve büyük bir ses kadranı ekranın altına takılabilir veya biraz daha temiz bir görünüm için kolayca çıkarılabilir. Ayrıca üç kollu direksiyon simidinin arkasında 7,1 inçlik bir dijital gösterge panelinin yanı sıra bir baş üstü ekranı da bulunuyor.
XIAOMI CEO'SUNDAN AÇIKLAMA
SU7'yi tanıtırken Xiaomi CEO'su Lei Jun, Tesla Model S veya BMW 5 Serisi'ne kıyasla SU7'deki ilave arka kabin alanını vurguladı.
Ayrıca ön koltukların arkalarında Xiaomi tabletler için bağlantılar da bulunuyor. Ancak tabletleri şarj etmenin ve arkadaki yolculara film izleyebilecekleri bir şey vermenin yanı sıra, müziği kontrol edebilen ve hatta öndeki koltuğu hareket ettirebilen otomobilin bilgi-eğlence sisteminin uzantıları haline geliyorlar.
Ön koltuklar aynı zamanda sert virajlarda çalışan aktif yan desteklere sahipken, orta konsolun altında çıkarılabilir bir el feneri ve Xaomi'nin "paket yiyecek poşetleri" için olduğunu söylediği birkaç kanca bulunuyor.
Son lansman etkinliği sırasında Xiaomi, SU7 için altı yeni dış boya seçeneğini de tanıttı.
XIAOMI SU7 BAGAJ HACMİ
SU7, 517 litre bagaj alanı sunuyor. Ancak kaputun altında, 'bagajda' ek 105 litre alan var.
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