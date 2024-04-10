Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...

XIAOMI CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

SU7'yi tanıtırken Xiaomi CEO'su Lei Jun, Tesla Model S veya BMW 5 Serisi'ne kıyasla SU7'deki ilave arka kabin alanını vurguladı.

Ayrıca ön koltukların arkalarında Xiaomi tabletler için bağlantılar da bulunuyor. Ancak tabletleri şarj etmenin ve arkadaki yolculara film izleyebilecekleri bir şey vermenin yanı sıra, müziği kontrol edebilen ve hatta öndeki koltuğu hareket ettirebilen otomobilin bilgi-eğlence sisteminin uzantıları haline geliyorlar.

Ön koltuklar aynı zamanda sert virajlarda çalışan aktif yan desteklere sahipken, orta konsolun altında çıkarılabilir bir el feneri ve Xaomi'nin "paket yiyecek poşetleri" için olduğunu söylediği birkaç kanca bulunuyor.

Son lansman etkinliği sırasında Xiaomi, SU7 için altı yeni dış boya seçeneğini de tanıttı.