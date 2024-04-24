BYD'nin en uygun modeli Avrupa'ya açılıyor: Tarih belli oldu! İşte Çinli modelin teknik özellikleri ve fiyatı...
Avrupa pazarına yönelik yeni BYD Seagull elektrikli süpermininin ne zaman çıkacağı sorusu cevap buldu. İngiltere medyasında modelin hangi tarihlerde satışa sunulacağı açıklandı. Peki BYD'nin en uygun fiyatlı modeli Seagull Türkiye'ye gelecek mi? İşte BYD Seagull'ın teknik özellikleri ve fiyatı...
Çinli markanın başkan yardımcısı Stella Li Pekin Otomobil Fuarı öncesinde planları açıklaması ile BYD'nin Seagull süpermini modelinin yeni neslini Avrupa'ya getireceği öğrenildi.
EN UYGUN FİYATLI MODEL
En uygun fiyatlı elektrikli otomobilini Avrupa'ya tanıtmak, 2030 yılına kadar bölgede en az yüzde 10 pazar payına ulaşmak gibi iddialı planları olan BYD için önemli bir adım olarak görülüyor.
Şirkete yeni model Dacia Spring'in başını çektiği ancak Citroen e-C3 ve Volkswagen ID.2'nin de dahil olduğu daha uygun fiyatlı Avrupa markalı elektrikli araçların bir sonraki dalgası için faydalı bir rakip olma potansiyeli verecek.
ÇİN'DEKİ MODELDEN DARKLI OLACAK
Pekin'deki fuar öncesinde basına konuşan BYD Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Li şu ifadeleri kullandı:
"Evet, Seagull'ı önümüzdeki yıl Avrupa'ya getirmeyi planlıyoruz. Ancak bu Çin pazarındaki Seagull değil, Avrupa pazarındaki Seagull olacak; yeni bir Seagull. Henüz görmediniz; ben bile henüz görmedim."
Mevcut otomobil 3.78 metre uzunluğuyla tipik bir süper miniden biraz daha küçük. Öne monte edilmiş 74 beygirlik tek bir motora sahip ve Çin'in daha az yorucu resmi testleri altında 405 kilometre kadar menzil sağlayan daha büyük olan (39kWh) çeşitli batarya kapasiteleri ile birlikte geliyor.
ÇARPIŞMA TESTLERİ
BYD'nin Euro NCAP güvenlik testi için çarpışma yapısını ayarlaması nedeniyle Seagull'ın bir sonraki nesli için biraz büyümesi muhtemel gözüküyor.
BYD Genel Müdür Yardımıcı, modele elektronik güvenlik sistemleri eklemenin maliyetinin, alıcıların daha düşük bir fiyat karşılığında üç veya dört yıldızlı bir puanı kabul etmeleri gerektiği anlamına gelebileceğini de itiraf etti.
AVRUPA'YA GELECEĞİ TARİH!
İngiltere'de modelin 2025'in son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Ancak Çin'de soldan direksiyonlu modelin İngiltere'de sağdan direksiyonlu olacağı için süre diğer Avrupa ülkelerine oranla da ileri atılmış ve kıtanın kalanında daha önce satışa sunulabilir.
Bir sonraki Seagull'u Avrupa'ya getirme planı, BYD'nin mevcut Çin üretim üssünün çok ötesine genişlediğini gösteren daha geniş bir stratejinin parçası. Şirket şu anda Brezilya'da bir fabrika kuruyor ve kısa bir süre önce Macaristan'da bir fabrika kurma planını açıkladı.
BYD'DEN YENİ FABRİKA PLANI
BYD Genel Müdürü Yardımcısı Li, potansiyel olarak başka bir Avrupa tesisi de dahil olmak üzere başka üretim tesislerinin de hızla ekleneceğini öne sürdü ve şöyle konuştu:
"Yıl sonundan önce, küresel çapta üç ya da dört üretim tesisi daha duyuracağız. Bir tanesi Meksika'da, Meksika'nın merkezinde ya da güneyinde olabilir, esas olarak Meksika pazarına odaklanmak için. Diğer ikisi farklı bölgelerde olacak. Avrupa'da belki bir tesis yeterli olmayabilir."
KAPASİTEYE İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜMÜZDE
BYD Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Li, ikinci bir Avrupa tesisinin nerede kurulabileceği konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Bu baharın başlarında söylendiği gibi BYD'nin İtalyan hükümetiyle orada bir fabrika kurma konusunda görüşmelerde bulunup bulunmadığı doğrudan sorulduğunda ise "Henüz değil. Bunun sadece İtalya'da gerçekleşme ihtimali yok. İspanya'da, hatta Almanya'da, Fransa'da olabilir; başka herhangi bir ülkede olabilir. Kapasiteye ihtiyaç olduğunu gördüğümüzde, ülkeden ülkeye giderek hangisinin en uygun olduğunu değerlendireceğiz. Ancak henüz o aşamada değiliz" ifadelerini kullandı.
BYD SEAGULL MENZİL
Temel model, 30,08 kWh batarya ile 305 kilometreye kadar CLTC menzili sağlarken, üst donanım 405 km CLTC menzili için 38,88 kWh batarya içeriyor.
BYD SEAGULL BOYUTLARI
Uzunluk: 3.780 mm
Genişlik: 1.715 mm
Yükseklik: 1.540 mm
BYD SEAGULL TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor gücü: 75 beygir (55kW) 135 Nm tork
Şanzıman tipi: Otomatik
Menzil: 405 kilometre
Çekiş: Önden çekişli
Batarya hacmi: 38.88 kWh
Maksimum hız: 130 km/sa
BYD SEAGUL FİYATI
BYD Seagull Çin'de 325 bin TL'den başlarken vergilerle birlikte Türkiye'de satışa sunulur ise 700 bin TL civarında olabilir. Ancak henüz modelin Türkiye'de satışa sunulacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi.
BYD SEAGULL TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
BYD Türkiye'de Atto 3 ve Seal U modellerini satışa sunuyor. BYD Seagull modelinin Avrupa pazarı ile birlikte Türkiye pazarında da satışa sunulması kuvvetli ihtimal olarak görülüyor. Bu da BYD Seagull'ın 2025 yılı ortalarında gelebileceğini gösteriyor.
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