BYD'nin en uygun modeli Avrupa'ya açılıyor: Tarih belli oldu! İşte Çinli modelin teknik özellikleri ve fiyatı...

EN UYGUN FİYATLI MODEL

En uygun fiyatlı elektrikli otomobilini Avrupa'ya tanıtmak, 2030 yılına kadar bölgede en az yüzde 10 pazar payına ulaşmak gibi iddialı planları olan BYD için önemli bir adım olarak görülüyor.

Şirkete yeni model Dacia Spring'in başını çektiği ancak Citroen e-C3 ve Volkswagen ID.2'nin de dahil olduğu daha uygun fiyatlı Avrupa markalı elektrikli araçların bir sonraki dalgası için faydalı bir rakip olma potansiyeli verecek.