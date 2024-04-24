Mercedes G Serisi fiyatları yarı yarıya düşüyor! Elektrikli model ortaya çıktı: İşte Mercedes G 580 özellikleri...
Tamamen elektrikli versiyon ikonik G-Serisi profilini koruyor ancak en yeni Mercedes elektrikli araç (EV) teknolojisine sahip oluyor. Yeni modelin teknik özellikleri, donanımları ve fiyatı belli oldu! Vergi avantajı ile şimdiye kadarki en uygun model olacak...
2021 yılında Mercedes EQG Concept ile tamamen elektrikli bir G-Serisi'nin ön gösterimini yaptı.
Üç yıl sonra Alman firma nihayet üretim aracının örtüsünü kaldırdı ve EQ teknolojili Mercedes G 580 ortaya çıktı.
MERCEDES G 580 TASARIM
Dışarıdan bakıldığında pek bir şey değişmemiş; otomobil, elektrikli otomobilin yanında satılacak olan yeni makyajlı, içten yanmalı motorlu G-Serisi'nin kendine özgü kutu tasarımını koruyor.
AYRI AYRI KONTROL EDİLEN 4 MOTOR
Tanıtım etkinliğinde konuşan Mercedes'in Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schafer, elektrikli G-Serisi'nin standart otomobilin arazi becerilerinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulamak istedi ve şöyle konuştu:
"45 yılı aşkın tarihi boyunca G-Serisi her zaman mevcut en modern sürüş teknolojisini kullanmıştır. Bu nedenle, dört ayrı ayrı kontrol edilen elektrik motorlu yenilikçi sürüş konseptinin, arazi ikonumuzun efsanevi performansını bir kez daha yeni bir seviyeye yükseltmesi tamamen uygun."
DENZİNLİ VE DİZEL FARKI
Elektrikli G-Serisi, ısmarlama saf elektrikli bir platform yerine aynı merdiven şasisi üzerinde oturarak bazı arazi alanlarında benzinli ve dizel kardeşlerinden daha iyi performans gösteriyor.
YENI MERCEDES G 580 BATARYA
Elektrikli G-Serisi, herhangi bir elektrikli araçta bulunan en büyük bataryalardan birine sahip. 116 kWh'lik batarya, güncellenmiş EQS'de bulunanla aynı. Ancak kasa G-Serisi'nin şasisine uyacak şekilde özel olarak ayarlanmış.
YENI MERCEDES G 580 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Dört elektrik motoru, 579 bg güç ve 1.164 Nm tork üretmek üzere merdiven şasisine entegre edilmiş. Otomobil 0-100 km/sa süresini 4,7 saniyede yapıyor. Son hız ise ve 180 km/sa.
Yeni Mercedes G 580 MENZİL
Menzile gelince, G 580'in kutu gibi şekli, yakın zamanda makyajlanan ve süper aerodinamik EQS'nin 820 kilometrelik menziline yaklaşamayacağı anlamına geliyor.
470 KİLOMETRE MENZİL
4x4, mevcut içten yanmalı motorlu (İYM) versiyonunda ince aerodinamik değişiklikler yapılarak elde edilen 470 kilometrelik maksimum menzile sahip.
Mercedes G 580 ŞARJ SÜRESİ
Şarj hızları ise daha etkileyici. 200kW'lık kapasite bataryayı 32 dakikada yüzde 10-80 arasında şarj edebiliyor.
ARKA TEKERLEK YUVASI
G-Serisi hayranları arka tekerlek yuvasının biraz küçük ve ince göründüğünü fark edebilirler. Bunun nedeni Mercedes'in cimrilik edip yer tasarrufu sağlayan lastikler sunmaya başlaması değil, 11kW'lık yerleşik şarj kablolarını barındırması. Elbette dilerseniz buraya daha geleneksel bir stepne de yerleştirebilirsiniz.
Yeni Mercedes G 580 SÜRTÜNME KATSAYISI
Makyaj öncesi Mercedes G-Serisi 0,53Cd sürtünme katsayısına sahipti, ancak EV'nin geliştirilmesi sırasında öğrenilenler bunu 0,48Cd'ye düşürdü.
Elektrikli model, boş bir ızgara, yeni A sütunu kapakları, tekerlek kemerleri ve daha yüksek bir kaput ile durumu daha da iyileştirerek rakamı sadece 0.44Cd'ye düşürüyor.
'FARKLI BİR ARAÇ OLMASINI İSTEMEDİK'
Elektrikli G-Serisi Ürün Müdürü Toni Mantele "Müşterilerin gözünde farklı bir araç olmasını istemedik" ifadelerini kullandı. Bu da benzinli ve dizel modellerle olan görsel benzerlikleri açıklıyor.
ELEKTRİKLİ MERCEDES G SERİSİ AĞIRLIĞI
Elektrikli araç aerodinamik açıdan daha verimli olsa da, 3,1 tonluk ağırlığıyla normal 2,5 tonluk G-Serisi'nden önemli ölçüde daha ağır.
MERCEDES G 580 TEKNOLOJİ
Elektrikli G-Serisi'nin ICE modeli kadar sağlam olmasını sağlamaya yardımcı olan, bataryanın altında aracın beş katı ağırlıkla başa çıkabilen koruyucu bir plaka bulunmaktadır.
SU GEÇİRMEZ BATARYA
Batarya aynı zamanda su geçirmezdir. Genel yerden yükseklik de daha iyi (241 mm'ye kıyasla 250 mm) ve yan açı 35 derece ile benzinli G-Serisi ile eşleşiyor.
YENİ MERCEDES G 580 ARAZİ SÜRÜŞÜ
Arazi kabiliyetine yardımcı olmak için, her motor için tork vektörleme sisteminde bulunan 'sanal diferansiyel kilitleri' vardır.
Mercedes, bunların standart G-Serisi'ndeki diferansiyel kilitleri gibi çalıştığını söylüyor ve "tamamen yeni elektrikli G-Serisi, en zorlu arazilerde bile yokuş yukarı ve aşağı temiz, kendinden emin bir çizgi tutuyor" diyor.
TANK DÖNÜŞÜ!
G 580, dört motor sayesinde her bir tekerleğe ayrı ayrı güç göndererek araca aksları üzerinde dönme kabiliyeti kazandırabiliyor. Mercedes buna 'G-Dönüşü' adını veriyor.
MERCEDES G 580 'G-STEERING'
Göz alıcı yeteneğinin yanı sıra, Mercedes bu işlevin dar arazi yollarında kullanışlı olabileceğini söylediği için pratik bir kullanımı da var. 'G-Steering' de benzer bir temelde çalışarak belirli ortamlarda daha küçük bir dönüş dairesi hedefliyor.
YENİ MERCEDES G 580 OFF-ROAD KOKPİTİ
Bir de yapay ufuk, pusula, yükseklik, direksiyon açısı, lastik basınçları ve tork yükleri gibi verileri gösteren 'off-road kokpiti' var. Mercedes ayrıca elektrikli G-Serisi'ne 'şeffaf bir kaput' kazandırdı.
ALT KAMERA!
Bu özelliği en son GLC SUV'da görmüştük ve aracın ön kısmının altında sanal bir görünüm sağlamak için aracın dış kamerasıyla birlikte çalışıyordu.
Bu özellik, dik setlere yaklaşırken ya da büyük kayalardan geçerken ve şehir içinde yüksek kaldırım taşları ya da dubalar gibi şeylerden kaçınırken faydalı olacaktır.
YENI MERCEDES G 580 TASARIM VE İÇ MEKÂN
Tamamen elektrikli G-Serisi, içten yanmalı motorlu versiyonlarla neredeyse aynı görünüyor, ancak EV'yi ayıran birkaç önemli değişiklik var.
EQ ROZETLERİ
Boşaltılmış bir ızgara, ön tamponda daha aerodinamik havalandırma delikleri, ısmarlama alaşım jantlar ve kanatlarda gümüş 'EQ' rozetleri var. Makyajlı G-Serisi'nde olduğu gibi arka kamera tampona taşınmış.
EV'nin içi de normal G-Serisi'ne benziyor. Mercedes'e göre kare kenarlı havalandırma delikleri ve tutma kolu "tipik bir G-Serisi" imzası taşıyor.
MERCEDES G 580'DE AHŞAP DÖŞEME STANDART
Yeni modelde doğal ceviz ahşap döşeme, Nappa deri direksiyon simidi, ambiyans aydınlatması ve deri koltuklar standart olarak sunuluyor.
MERCEDES G 580 BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ
Mercedes'in en yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış 12,3 inçlik ikiz ekranlar, sesli asistanın sık kullanılan işlevleri 'öğrenmesine' ve sürücünün alışkanlıklarına göre önerilerde bulunmasına olanak tanıyor.
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Navigasyon için artırılmış gerçeklik merkezi ekranda görüntüleniyor ve düşük görünürlük durumları için ön kamerayı kullanıyor.
YENİ MERCEDES G 580 DONANIMLARI
Mercedes, EQ teknolojisine sahip G 580'i bu yıl içinde piyasaya sürecek ve ilk olarak 'Edition One' donanımıyla gelecek, daha sonra başka varyantlar da planlanacak.
Edition One, beş adet boya seçeneği, dış kısımda mavi vurgular, kapılarda 'G' logoları, siyah kanat aynaları ve gümüş koşu panoları ile birlikte sunulacak.
YENİ MERCEDES G 580 OPSİYONEL DONANIMLAR
Araçta ayrıca mavi karbon fiber eklere sahip Edition One iç mekân arması ve yükseltilmiş ses sistemi, açılır tavan, sıcaklık kontrollü bardak tutucular ve anahtarsız çalıştırma özelliklerine sahip 'Konfor paketi' de bulunacak.
YENİ MERCEDES G 580 FİYATI
Edition One'ın fiyatı İngiltere'de 190.000 sterlin civarında beklenirken, daha düşük modellerin fiyatının ise daha sonra 140.000 sterlin civarından başlaması bekleniyor.
BMW IX AYRINTISI!
Elektrikli G-Serisi'nin algılanan fiyat noktasında çok fazla doğrudan rakibi bulunmuyor. BMW iX, Lotus Eletre ve Audi Q8 e-tron gibi modeller Mercedes'i önemli ölçüde geride bırakıyor.
BMW IX xDrive50 M Sport İngiltere'de 111 bin 865 sterlinden başlarken model Türkiye'de ise 6 milyon 752 bin 100 TL'den başlıyor.
YENİ MERCEDES G 580 TÜRKİYE FİYATI
190 bin sterlinlik yeni Mercedes G 580'in de benzer şekilde Türkiye'de 11 milyon 500 bin TL civarında satışa sunulması beklenirken daha mütevazı olan 140 bin sterlinlik versiyonun ise 8 milyon 500 bin civarında fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyor (güncel döviz kurları ile).
BENZİNLİ VE DİZEL MERCEDES G SERİSİ FİYATLARI
2024 model 330 beygir gücündeki Mercedes G 400 d Magnetic 14 milyon 128 bin 500 TL'den, 585 beygir gücündeki Mercedes G63 AMG ise 19 milyon 242 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
MERCEDES G 580'İN FİYATI NEDEN DAHA UYGUN?
Yeni elektrikli modelin nispeten daha düşük ÖTV nedeni ile fiyatı da benzinli ve dizele oranla daha uygun olacak.
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