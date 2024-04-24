Mercedes G Serisi fiyatları yarı yarıya düşüyor! Elektrikli model ortaya çıktı: İşte Mercedes G 580 özellikleri...

AYRI AYRI KONTROL EDİLEN 4 MOTOR

Tanıtım etkinliğinde konuşan Mercedes'in Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schafer, elektrikli G-Serisi'nin standart otomobilin arazi becerilerinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulamak istedi ve şöyle konuştu:

"45 yılı aşkın tarihi boyunca G-Serisi her zaman mevcut en modern sürüş teknolojisini kullanmıştır. Bu nedenle, dört ayrı ayrı kontrol edilen elektrik motorlu yenilikçi sürüş konseptinin, arazi ikonumuzun efsanevi performansını bir kez daha yeni bir seviyeye yükseltmesi tamamen uygun."