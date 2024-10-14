Volkswagen’den çok yönlü SUV Tayron

MILD HİBRİT, PLUG-IN HİBRİT, BENZİNLİ VEYA DİZEL

Volkswagen, modelin mild hibrit eTSI motorlu tüm versiyonlarını pazara sunduktan sonra, iki plug-in hibrit (eHybrid), iki turbo şarjlı benzinli motor (TSI) ve iki turbo şarjlı dizel motor (TDI) versiyonlarını da müşterileriyle buluşturacak. Tüm motorlar, otomatik çift kavramalı şanzıman (DSG) ile donatılıyor. Giriş seviyesindeki 150 beygir gücündeki eTSI motor bile yüksek teknolojili bir tahrik sistemi (48 V teknolojili mild hibrit) barındırıyor.

Ayrıca, iki yenilikçi plug-in hibrit modelde elektrik ve benzinli motorların avantajları birleştirilmiş. Bu motorlar, sırasıyla 204 beygir ve 272 beygir kombine güç sunuyor. 19.7 kWh net batarya kapasitesi sayesinde her iki eHybrid modeli de 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sağlayabiliyor. Modelin bataryaları, AC wallbox veya AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW’a kadar şarj edilebiliyor. 193 beygir gücündeki en büyük TDI motor da oldukça verimli olup, standart olarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte sunuluyor. Tüm Tayron 4MOTION modelleri, 2.500 kilograma kadar (frenli, yüzde 12 eğim) maksimum römork ağırlığı için tasarlanmış durumda. Katlanabilir çekme aparatı ile birlikte standart olarak gelen manevra destek sistemi “Trailer Assist”, römorkları kolaylıkla yönetmeyi sağlıyor.