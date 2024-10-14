Volkswagen’den çok yönlü SUV Tayron
Volkswagen, geniş iç hacmiyle dikkat çeken Yeni Tayron modelini tanıttı. Beş veya isteğe bağlı olarak yedi koltuk seçeneği sunan bu geniş SUV, markanın premium segmentteki temsilcisi Touareg ile kompakt SUV segmentindeki Tiguan modeli arasında konumlandırılıyor. Karakteristik ve güçlü tasarımıyla tam anlamıyla bir SUV olan model yüksek konfor seviyesiyle de sınıfının en iyisi olmayı vadediyor.
Avrupa’da önümüzdeki günlerde toplamda yedi verimli motor seçeneğine kavuşacak olan modelin yeni nesil iki plug-in hibrit versiyonu da 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzile ve toplamda 850 kilometreye kadar ulaşan menzile sahip olacak. Ayrıca, 2.5 tona kadar çekme kapasitesiyle Tayron, donanımlı bir çekici araç görevi üstleniyor.
GÜÇLÜ DIŞ TASARIM VE İÇ MEKANDA PREMIUM HİS
Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki araç, karakteristik ve çarpıcı bir SUV tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön kısımda yer alan LED farlar ve standart aydınlatmalı Volkswagen logosu, karanlıkta ayırt edici bir ışık imzası oluşturuyor. Arka kısımda Volkswagen logosuna kadar uzanan LED aydınlatma grubuyla bu etki devam ettiriliyor. Keskin çizgiler, aracın premium hissini ve uzun siluetini vurgularken, iç mekanda da bu yaklaşımın izleri görülüyor.
KAPSAMLI STANDART DONANIM
Tayron, Life donanım seviyesinden başlayarak Elegance ve R-Line üst donanımlarıyla da müşteriyle buluşuyor. Life, geniş bir standart donanım yelpazesine sahip. Bu donanımlar arasında üç bölgeli otomatik klima, 10 renkli ambiyans aydınlatması ve çok işlevli sürüş deneyim kumandası yer alıyor. Sürüş profillerini kontrol eden bu sistem, 4MOTION modelleri için dört tekerlekten çekiş profillerini de içeriyor. Ayrıca, ses seviyesi ve Atmospheres’in aydınlatma ve ses modlarını etkinleştiren özellikler bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi, 12,9 inç ekrana sahiptir. Kablosuz App-Connect (Apple CarPlay ve Android Auto desteği), dijital göstergeler, LED farlar standart olarak sunuluyor. Aracın önünde ve arkasında yer alan aydınlatmalı Volkswagen logosu, 3 boyut görünümlü stop lambaları, arka camlarda güneş perdeleri ve 17 inç alaşım jantlar gibi şık detaylar da yer alıyor.
GENİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
Life donanımın standart sürücü destek sistemleri arasında, adaptif hız sabitleyici (ACC), şerit değiştirme asistanı “Side Assist”, şerit takip asistanı “Lane Assist” ve yayalar ile bisikletli algılayabilen ön bölge asistanı “Front Assist” sistemleri yer alıyor. Ayrıca, akıllı park asistanı “Park Assist Plus”, geri görüş kamerası, dinamik trafik işareti algılama ve araçtan çıkış uyarı sistemi de bu donanımlar arasında bulunuyor.
ETKİLEYİCİ OPSİYONEL DONANIM SEÇENEKLERİ
Opsiyonel olarak öne çıkan özellikler arasında adaptif şasi kontrolü “DCC Pro”, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” ve akıllı aydınlatma fonksiyonlarına sahip IQ.LIGHT HD Matrix farlar yer alıyor. Ayrıca, ChatGPT entegrasyonuna sahip IDA sesli komut asistanı (opsiyonel Discover bilgi-eğlence paketi ile birlikte), panoramik cam tavan, Harman-Kardon 700 watt gücünde ses sistemi, masaj ve havalandırma fonksiyonuna sahip elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve arka koltuklar için elektrikli çocuk güvenlik kilidi de mevcut.
MILD HİBRİT, PLUG-IN HİBRİT, BENZİNLİ VEYA DİZEL
Volkswagen, modelin mild hibrit eTSI motorlu tüm versiyonlarını pazara sunduktan sonra, iki plug-in hibrit (eHybrid), iki turbo şarjlı benzinli motor (TSI) ve iki turbo şarjlı dizel motor (TDI) versiyonlarını da müşterileriyle buluşturacak. Tüm motorlar, otomatik çift kavramalı şanzıman (DSG) ile donatılıyor. Giriş seviyesindeki 150 beygir gücündeki eTSI motor bile yüksek teknolojili bir tahrik sistemi (48 V teknolojili mild hibrit) barındırıyor.
Ayrıca, iki yenilikçi plug-in hibrit modelde elektrik ve benzinli motorların avantajları birleştirilmiş. Bu motorlar, sırasıyla 204 beygir ve 272 beygir kombine güç sunuyor. 19.7 kWh net batarya kapasitesi sayesinde her iki eHybrid modeli de 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sağlayabiliyor. Modelin bataryaları, AC wallbox veya AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW’a kadar şarj edilebiliyor. 193 beygir gücündeki en büyük TDI motor da oldukça verimli olup, standart olarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte sunuluyor. Tüm Tayron 4MOTION modelleri, 2.500 kilograma kadar (frenli, yüzde 12 eğim) maksimum römork ağırlığı için tasarlanmış durumda. Katlanabilir çekme aparatı ile birlikte standart olarak gelen manevra destek sistemi “Trailer Assist”, römorkları kolaylıkla yönetmeyi sağlıyor.
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