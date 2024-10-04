Yılın Aile Otomobili yarışmasında Alfa Romeo Tonale'ye iki ödül: Çevreci ve sportif!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:15

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:15

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Tonale, İtalyan tasarımıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

Okuyucular, modele, 35-45 bin Euro fiyat aralığındaki ithal ve tüm araçlar kategorilerinde 'Yılın Aile Otomobili' ödülünü verdi.

Modelin tasarımı, ithal araçlar araçlarda oyların yüzde 12,2'sini genel kategoride ise oyların yüzde 7,3'ünün de sahibi olarak çok sayıdaki Alman rakibini geride bıraktı.

Şirket tarihindeki ilk elektrikli otomobil olarak öne çıkan Tonale, sınıfının plug-in hibrit teknolojisini ve Alfa Q4 dört tekerlekten çekiş sistemini sunuyor.

Modelde ön aksa 132 kilovat (180 hp) güç üreten 1.3 litrelik turbo benzinli motor, arka aksa ise 90 kilovat ek güç sağlayan bir elektrik motoru güç veriyor.

206 kilovat (280 hp) güç ve yüzde 100 elektrik modunda 80 km üzerinde (WLTP) maksimum şehir içi menzile sahip olan Tonale Plug-in Hybrid Q4, Alfa Romeo’nun çevreci ve sportif yapısını yansıtıyor.