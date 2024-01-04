Xiaomi otomobil dünyasına hızlı girdi: Porsche Taycan ve Tesla Model S'e kafa tutuyor!
Xiaomi SU7, 800 kilometreye kadar menzil ve üç saniyenin altında 100 km'sa hıza çıkabilmesi ile Tesla Model S ve Porsche Taycan'a meydan okuyor. Ayrıca modelin 5 dakikalık şarjla 220 kilometrelik menzil kazandığı da belirtiliyor.
Apple'ın (iPhone'un üreticisi) kendi otomobilini piyasaya süreceğine dair ilk söylentilerin üzerinden yaklaşık on yıl geçmesine rağmen hâlâ ortada bir otomobil yokken başka bir akıllı telefon üreticisi Xiaomi otomotiv segmentine SU7 modeliyle hızlı bir giriş yaptı.
XIAOMI SU7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çinli telefon markası ilk otomobiliyle büyük bir avın peşinde. Tamamen elektrikli sedan Porsche Taycan ve Tesla Model S'e rakip olmaya hazırlanıyor. 800 voltluk bir mimariye sahip olduğu için en azından kâğıt üzerinde SU7'nin sert bir mücadeleye gireceği görülüyor. Model tıpkı Taycan gibi 0-100 km/sa hızlanmasını 2,78 saniyede tamamlayabiliyor ve 101 kWh batarya sayesinde 800 kilometrelik menzile sahip.
XIAOMI SU7 MENZİL
Bu son iki istatistik, dört tekerlekten çekiş sağlayan çift motor kurulumuna ve toplam 664 bg güç ve 838 Nm tork çıkışına sahip olan en üst SU7 Max için. Bununla birlikte, SU7 için menzil rakamlarının Avrupa'da kullanılan WLTP sistemine değil, Çin CLTC test döngüsüne ait olduğunu da belirtmek gerekir.
Xiaomi ayrıca, SU7 doğru şarj noktasına takıldığında, sürücülerin sadece beş dakikalık şarjla 220 km veya 15 dakika beklemeye istekliyseniz 510 km menzil kazanabildiğini söylüyor.
Bu arada, giriş seviyesi SU7 arka tekerleklerini tahrik etmek için sadece bir elektrik motoru kullanıyor, ancak yine de 298 hp ve 400Nm tork üretiyor, bu da otomobilin dururken yaklaşık 5.3 saniyede 100 km'sa hıza ulaşacağı anlamına geliyor. Arkadan itişli SU7'nin menzili de 667 km ile daha kısa.
XIAOMI SU7 SÜRTÜNME KATSAYISI
Bu etkileyici menzil rakamlarına ulaşılmasına SU7'nin 0.195Cd'lik son derece düşük sürtünme katsayısı yardımcı oluyor. Bu da yakın zamanda makyajlanan Tesla Model 3'ün 0.219Cd'sinden önemli ölçüde daha düşük.
XIAOMI SU7 TASARIM
Xiaomi'nin EV bölümünün tasarım başkanı, BMW'de kıdemli tasarımcı olan ve kutuplaştırıcı, ancak inkar edilemez derecede farklı BMW iX'in görünümünde parmağı olan Tianyuan Li'dir. SU7'nin ön kısmı, benzer far şekli ve yuvarlak burun tasarımı nedeniyle gözümüze McLaren'in 750S gibi süper otomobillerinden birine aitmiş gibi görünüyor. Eğimli tavan çizgisi ve ince bir şekilde belirgin arka kalçalar da bize Porsche Taycan'ı hatırlatırken, SU7'nin arka ucu tam genişlikteki ışık çubuğuyla BYD Seal'e çok benziyor.
SU7'de ayrıca ön camın üst kısmında Volvo EX90, Polstar 3 ve Lotus Emeya'da olduğu gibi entegre bir LiDAR sensörü bulunuyor. Bu sensör, Xiaomi'nin Pilot otonom sürüş teknolojisi için veri sağlayan çok sayıda kamera ve aracın etrafındaki diğer sensörlerle tamamlanıyor.
ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ
Bir akıllı telefon markası için şaşırtıcı olmayan bir şekilde SU7, 3K çözünürlüğe sahip 16,1 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve haritalar, müzik ve sürücü yardımı için birden fazla widget'ı aynı anda görüntüleyebilen markanın kendi HyperOS bilgi-eğlence sistemini içeren oldukça teknoloji merkezli bir kabine sahiptir. Yalnızca devasa dokunmatik ekrana güvenmek istemiyorsanız, ekranın altına bir dizi fiziksel kontrol ve büyük bir ses kadranı eklenebilir. Ayrıca üç kollu direksiyon simidinin arkasında bir gösterge paneli ve bir baş üstü ekranı da bulunuyor.
XIAOMI SU7 BAGAJ HACMİ
SU7'yi tanıtırken Xiaomi CEO'su Lei Jun, Model S veya BMW 5 Serisi'ne kıyasla SU7'deki ilave arka kabin alanını vurguladı. SU7 ayrıca 517 litre bagaj alanı sunuyor ayrıca kaputun altında, 'bagaja' ek 105 litre alan elde ediyor.
Xiaomi SU7'nin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak aracın Avrupa'ya ne zaman geleceği şu anda belli değil.
XIAOMI SU7 FİYATLARI
Xiaomi SU7 fiyatlandırması şimdilik gizli tutuluyor.
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