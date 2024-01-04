Xiaomi otomobil dünyasına hızlı girdi: Porsche Taycan ve Tesla Model S'e kafa tutuyor!

ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ

Bir akıllı telefon markası için şaşırtıcı olmayan bir şekilde SU7, 3K çözünürlüğe sahip 16,1 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve haritalar, müzik ve sürücü yardımı için birden fazla widget'ı aynı anda görüntüleyebilen markanın kendi HyperOS bilgi-eğlence sistemini içeren oldukça teknoloji merkezli bir kabine sahiptir. Yalnızca devasa dokunmatik ekrana güvenmek istemiyorsanız, ekranın altına bir dizi fiziksel kontrol ve büyük bir ses kadranı eklenebilir. Ayrıca üç kollu direksiyon simidinin arkasında bir gösterge paneli ve bir baş üstü ekranı da bulunuyor.