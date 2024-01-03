'Tamamen farklı bir tür' denilen Kia destekli otonom robotaksi duyuruldu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:44

Güncelleme: 03.01.2024 - 17:47

Elektrikli Nevera hiper otomobili ve Bugatti ile ortak girişimiyle tanınan Hırvat startup Rimac, 2026'da piyasaya sürülmek üzere otonom bir araç hazırlıyor.

Şu anda bilinen adıyla Project 3 Mobility, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir pilot programdan geçmeden önce bu yıl kapağını açacak.

Rimac'ın pilot program tamamlandıktan sonra robot taksi hizmetini genişletmek için Avrupa ve Ortadoğu'da 20 kentle görüştüğü bildiriliyor.

Hırvat girişim, 2021'de Rimac ve Bugatti arasında bir hiper otomobil ortak girişimi oluşturmak için Porsche'den önemli bir yatırım alarak, belirsiz bir süper otomobil üreticisinden elektrikli araç güç merkezine dönüştü. Autocar, Rimac'ın 2026'da yollara çıkmadan önce bu yılın başlarında otonom bir "robot taksi" ortaya çıkaracağını açıklarken şirket şimdi yüksek performanslı makinelerin ötesine geçmeyi planlıyor.

HIRVATİSTAN'DA GELİŞTİRİLİYOR

Autocar'a göre şu anda Project 3 Mobility olarak adlandırılan Rimac sürücüsüz taksi, Kia'nın desteğiyle üretilecek; Hyundai ve Kia ilk olarak 2019'da girişime yaklaşık 90 milyon dolar yatırım yaptı. Project 3 aracı, Rimac Group çatısı altında ayrı bir marka olacak, Rimac süper otomobil işiyle veya Bugatti markasıyla doğrudan bağlantılı olmayacak, ancak şüphesiz şirketin 1000 beygir gücünden fazla hiper otomobillerinin geliştirilmesinden elde edilen öğrenimlerden yararlanacak. Aracın geliştirme çalışmaları Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Rimac'ın genel merkezine yakın bir yerde yürütülürken, yaklaşık 100 ar-ge mühendisi de İngiltere'deki yeni bir tesiste faaliyet gösteriyor.

Rimac Nevera

Ayrıntılar çok az, ancak kurucu ve CEO Mate Rimac, Autocar'a robotaksinin şirketin ilk iki aracı olan sportif ve pahalı Concept_One ve Nevera'dan "daha fazla insanın hayatını değiştirmeye" çalışacağını söyledi.

RENAULT ESCAPE AYRINTISI

Rimac'ın "bir araba ama tamamen farklı bir tür" olarak nitelendirdiği aracın tamamen insan müdahalesi olmadan hareket edebileceği bildiriliyor. Şirketin Renault Espace minivanını test ederken görülmesi, robotaksinin iç mekânı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış büyük, pod benzeri bir şekle bürünebileceğini gösteriyor.

Rimac ayrıca robotaksinin yanı sıra şarj cihazları, depolama merkezleri ve park alanlarından oluşan bir altyapı ağı kurmayı planlıyor. Robotaksinin, Rimac'ın premium olarak tanımladığı ancak "pahalı ya da lüks" olmayan bir mobilite hizmetinin parçası olarak 2026 yılında sokaklara çıkması bekleniyor. Rimac, operasyonlarını Hırvatistan'ın ötesine genişletmeden önce robotaksi için özel bir fabrika kurmayı ve nihai hedef olarak her yıl on binlerce ünite ihraç etmeyi planlıyor.

İlk olarak Zagreb'de bir pilot program uygulanacak ve operasyonların 2026 yılında başlaması bekleniyor. Robot taksinin bir sonraki yıl Almanya ve İngiltere'ye gelmesi bekleniyor.