Kia'dan hırsızlık caydırıcı önlemler: Ücretsiz direksiyon kilidinden sonra ücretsiz...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 16:59

Güncelleme: 03.01.2024 - 16:59

Bir TikTok trendiyle 2021'in sonlarında başlayan hırsızlık dalgası yavaşlamaya başlarken Kia şimdi de hırsızları caydırmak için kontak korumaları çıkarıyor. Bu caydırıcı cihaz, bir ateşleme silindiri koruyucusu şeklinde geliyor.

Artırılan güvenlik önlemleri, 2021'in sonlarında bir TikTok trendiyle başlayan Kia ve Hyundai modellerinin çalınması dalgasından kaynaklanıyor.

Yıllarca müşterilerin tepkileri, davalar ve muhtemelen TikTok'un meşhur Kia Boyz'u ile ilgili birçok baş ağrısıyla uğraştıktan sonra Kia, en kolay çalınan araçlarının sahipleri için bir başka hırsızlık caydırıcısı olan kontak silindiri koruyucusu çıkarıyor. Bu evrensel bir çözüm değil ve sorunun merkezinde yer alan modellerden birine sahip olan herkese verilmeyecek. Bunun yerine, şirketin geçen yıl yayımladığı son güvenlik odaklı yazılım güncellemesine uygun olmayan araçlara sahip olanlara verilecek. Hırsızlık olaylarının en çok görüldüğü ve TikTok'ta yer alan videoların çekildiği yer ise Amerika Birleşik Devletleri olarak ortaya çıkıyor.

ÜCRETSİZ OLARAK TAKILACAK

Caydırıcı önlem, 20 Aralık'ta kullanıma sunulan ve bayi tarafından monte edilen ücretsiz bir modifikasyon şeklinde geliyor. Kia, ateşleme silindiri gövdesini güçlendirmeye yardımcı olduğunu söylediği bir ateşleme silindiri koruyucusu takacak. Üretici bu modifikasyonun aynı zamanda hırsızların ateşleme silindiri koruyucusunu ve ateşleme kapağını TikTok trendinin teşvik ettiği şekilde sökmelerini de engelleyeceğini söylüyor.

Kia'dan yapılan açıklamaya göre, modifikasyonu alan her araca, potansiyel hırsızları düzeltme hakkında bilgilendirmek için cam çıkartmaları da verilecek. Yeni modifikasyon, anahtarla çalıştırılan ateşleme sistemine sahip modeller için geçerlidir. Bu modellere 2011-2016 Forte, 2011-2021 Rio, 2014 Sedona, 2010-2021 Soul ve 2011-2016 Sportage dahildir.

ÜCRETSİZ DİREKSİYON KİLİDİ

Üretici ayrıca geçen yıl bir başka güvenlik yöntemi olarak bir yazılım güncellemesi yayımladı. Şirkete göre, bayiler bu yazılımı 2023 yılında 900 binden fazla araca yükledi. Şirket ayrıca yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte, yazılım güncellemesini almaya uygun olmayan araç sahipleri için ücretsiz direksiyon kilidi sağlamaya devam ediyor. Kia, 325 binden fazla kilit dağıttığını ve ihtiyaç duyuldukça bunları sağlamaya devam edeceğini söyledi.