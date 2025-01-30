Yeni Citroen C3 uygun fiyatıyla o tarihte Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

CITROEN C3 FİYATLARI

Özellikle Citroen e-C3'ün yüzde 10'luk ÖTV avantajı ile rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Citroen e-C4 kampanyalı olarak 1 milyon 396 bin TL'ye satışa sunulurken Citroen e-C4 X ise yine kampanyalı 1 milyon 392 bin TL'ye satılıyor.

Citroen e-C3'ün bu modellerden yüzde 20 kadar daha uygun fiyat ile yaklaşık 1 milyon 100 bin TL civarında başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.