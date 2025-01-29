Toyota Corolla Hatchback Hybrid Yılın Aile Otomobili seçildi...

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:12

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 48'incisi düzenlenen otomotiv dünyasının önemli etkinliklerinden What Car?'da ödüller, halka açık yollarda ve özel test pistlerinde 12 ay boyunca yapılan değerlendirmeler sonucunda sahiplerini buldu.

Toyota'nın 5'inci nesil Hybrid teknolojisiyle donatılan Corolla Hatchback modeli, performansı ve verimliliği bir arada sunarak Yılın Aile Otomobili değerlendirmesinde ilk sırada yer aldı.

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

140 beygir gücü ve 1,8 litrelik tam hibrit motora sahip model, keyif veren sürüş performansının yanı sıra Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) ölçümlerine göre, 100 kilometrede 4,5 litrelik düşük ortalama tüketimiyle öne çıkıyor.

Model, 70 yıl boyunca dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Corolla'nın efsanevi mirasını taşımaya devam ediyor. Dinamik tasarımıyla çevik sürüş özelliklerine sahip Corolla Hatchback Hybrid, yüksek verimliliğinin yanı sıra sürüş konforu, sportif direksiyon tepkileri ve içeride kullanılan üst düzey kaliteye sahip materyalleriyle jüri üyelerini etkiledi.

Türkiye'de de 'Flame' ve 'Passion X-Pack' olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan Corolla Hatchback Hybrid'de çift bölgeli otomatik klima, 10,5 inç 'Toyota Touch 2' multimedya sistemi, 12,3 inç renkli gösterge ekranı, sesli komut sistemi, kablosuz 'Apple CarPlay-Android Auto' akıllı telefon entegrasyonu ve 'Safety Sense 3' gibi birçok özellik, standart olarak sunuluyor.

Hybrid Passion X-Pack versiyonunda ise deri-kumaş koltuk döşemeleri, ambiyans aydınlatma, sürücü-ön yolcu koltuk ısıtma, kablosuz şarj ünitesi, 17 inç alüminyum jantlar, elektrikli açılabilir cam tavan, karartılmış arka ve yan camlar ile akıllı giriş sistemi gibi özellikler ekleniyor.