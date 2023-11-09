Yeni Mini Countryman JCW: Fiyatı ve tüm özellikleri...

MINI COUNTRYMAN JCW TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk kez yeni JCW rozetine sahip olan bu son model 300 hp ve 400Nm torka sahip. Bu da eski araca göre 6 hp ve 50 Nm daha az. Sonuç olarak, 100 km/sa hıza ise 5,1 yerine 5,4 saniyede ulaşarak biraz daha yavaş kalıyor. Ancak bu, bu hıza yeni tamamen elektrikli Countryman SE'den 0,2 saniye daha hızlı ulaştığı anlamına da geliyor. Azami hızı ise 250 km/sa.