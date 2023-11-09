Yeni Mini Countryman JCW: Fiyatı ve tüm özellikleri...
300 beygir güce ve dört tekerlekten çekişe sahip yeni Mini Countryman JCW'e dair ayrıntılar açıklandı.
Yeni Mini Countryman'in çıkışının ardından modele sportif bir çekicilik katmak için John Cooper Works (JCW) versiyonu da satışa sunuldu. Yeni model yükseltilmiş performansın yanı sıra içte ve dışta pek çok kozmetik değişiklik içeriyor.
Mini, Countryman ismini 2010 yılında yeniden canlandırdığından beri, otomobilin en performanslı varyantı JCW oldu. Şimdiyse üçüncü nesil model hayat buluyor. Yeni Mini, mevcut BMW X1 ile aynı UKL2 platformu üzerinde oturuyor, ancak formül önceki araçla aynı kalıyor. Turboşarjlı dört silindirli benzinli motor, gücü 'ALL4' dört tekerlekten çekiş sistemi ile iletiyor.
Yeni 2024 Mini Countryman boyut olaraksa büyüyor.
JCW'ye standart olarak sürüş yüksekliğini 16 mm düşüren spor süspansiyon ve "yüksek performanslı fren sistemi" de eklendi.
MINI COUNTRYMAN JCW TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İlk kez yeni JCW rozetine sahip olan bu son model 300 hp ve 400Nm torka sahip. Bu da eski araca göre 6 hp ve 50 Nm daha az. Sonuç olarak, 100 km/sa hıza ise 5,1 yerine 5,4 saniyede ulaşarak biraz daha yavaş kalıyor. Ancak bu, bu hıza yeni tamamen elektrikli Countryman SE'den 0,2 saniye daha hızlı ulaştığı anlamına da geliyor. Azami hızı ise 250 km/sa.
MINI COUNTRYMAN JCW ŞANZIMAN
JCW'nin vites kutusu da sekiz ileri otomatik yerine artık yedi ileri otomatik olarak değiştirildi.
Dışarıdan bakıldığında JCW'nin en hızlı versiyon olduğunu gösteren pek çok şey var. Sadece 'Sport Trim' olarak sunulan modelde ön ve arkada ısmarlama tamponlar, parlak siyah renkte yeni bir ızgara tasarımı, kontrast tavan ve kaput şeritleri bulunuyor. Standart olaraksa 19 inç jantlarla geliyor.
İç mekânda ise spor koltuklar siyah döşemeli, kırmızı dikişli ve önde ve arkada JCW amblemleri var.
MINI COUNTRYMAN JCW FİYATI
Mini Countryman JCW'nin İngiltere'de 42 bin 120 sterlinden başlıyacağı ifade edildi. Yeni modelde 9,4 inçlik merkezi dokunmatik ekran, yükseltilmiş bir ses sistemi, iki bölgeli klima kontrolü, ısıtmalı ön koltuklar, uyarlanabilir hız sabitleyici ve sportif bir 'GO-KART' ayarı da dahil olmak üzere yeni bir dizi sürüş modu da bulunuyor.
MINI COUNTRYMAN JCW TÜRKİYE FİYATI
2023 model Mini Countryman JCW'nin Türkiye fiyatı 3 milyon 876 bin 951 Türk Lirası. Yeni gelecek model İngiltere'de 1 milyon 474 bin Türk Lirası (TL) iken Türkiye fiyatının ise rahatlıkla 4 milyon TL'yi geçeceğini tahmin ediyoruz.
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