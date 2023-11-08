Toyota, 300 milyonu da geçti: Açık ara lider!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:32

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:41

İlk üretimin üzerinden geçen 88 yılın ardından Toyota, toplamda 300 milyon araç ürettiğini açıkladı. Eylül ayı sonunda gerçekleşen 300 milyonuncu üretime dair resmi duyuru bugün yapıldı.

Toyota, iç pazarındaki fabrikalarında 180 milyon, Japonya dışında ise neredeyse 120 milyon araç üretti. Corolla da beklendiği üzere en popüler model oldu ve toplamda 53,39 milyon Corolla üretildi. Corolla, 1966 yılından bu yana farklı gövde tiplerinde üretildi.

2022 yılında 10,5 milyon araç sevkıyatı yapan Toyota, üçüncü kez üst üste dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olma başarısı gösterdi. Ayrıca Toyota ürün yelpazesi, Crown modelinin dört varyantlı bir seriye dönüşmesi ve Century SUV'nin aileye katılmasıyla genişliyor.

Geçtiğimiz ay Japonya Mobility Fuarı'nda tanıtılan daha fazla model, önümüzdeki on yıl içinde de seri üretime geçebilir.