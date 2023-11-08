Mercedes'te E ve C Serisi yerine CLE geliyor! İşte fiyatı ve teknik özellikleri...
Mercedes C-Serisi ve E-Serisi coupelerin en iyi özelliklerini tek bir otomobilde birleştirmek için yola çıktı. Yeni Mercedes CLE'nin fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı.
C-Serisi ve E-Serisi'nin iki kapılı versiyonlarının yerini alacak olan yeni Mercedes CLE, İngiltere'de 46 bin 605 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu fiyat, başlıca rakipleri olan BMW 4 Serisi ve Audi A5 Coupe'nin biraz üzerinde olarak kayıtlara geçti.
CLE başlangıçta dört motordan biriyle alınabiliyor. Her ikisi de 2.0 litrelik dört silindirli ünite kullanan benzinli CLE 200 ve CLE 300 4MATIC. 4 matic'ten de anlaşılacağı üzere ikincisi tekerlekten çekişe sahip ve 300 ise daha fazla gücü ifade ediyor. Şu anda yelpazenin en üstünde yer alan CLE 450 4MATIC'in kaputunun altında 3.0 litrelik altı silindirli bir benzinli motor bulunuyor. Dizel CLE 220 d de 2.0 litrelik bir motor kullanıyor. CLE'lerin tümü hafif hibrit teknolojisi ve dokuz vitesli otomatik şanzımanla donatılmış olarak geliyor.
Dörtlü motorun yanı sıra alıcılar CLE ile tanıdık AMG Line spesifikasyonundan başlayarak dört donanım seviyesi seçeneğine sahip oluyor. En temel CLE'de bile standart donanım 18 inç alaşım jantlar, LED farlar, 11,9 inç portre merkezi dokunmatik ekran, 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, Nappa deri direksiyon simidi, 64 renkli ortam aydınlatması ve kablosuz akıllı telefon şarj pedi içeriyor. Kör nokta asistanı, trafik işareti tanıma ve geri görüş kamerası gibi güvenlik kitleri de mevcut.
AMG Line Premium donanımına geçmenin İngiltere'de ekstra 3 bin 750 sterline mal olduğu da açıklandı. Ama karşılığında 19 inç jantlar, sürgülü panoramik açılır tavan, yükseltilmiş farlar, merkezi ekran için artırılmış gerçeklik navigasyonu, 360 derece kamera sistemi ve anahtarsız geçiş özellikleri ekleniyor. AMG Line Premium Plus ise ekstra 4.000 sterline baş üstü ekranı, Dolby Atmos ve Spatial Audio özellikli 17 hoparlörlü Burmester 3D surround ses sistemi, 20 inç çok kollu alaşım jantlar ve ısıtmalı ve soğutmalı çok konturlu ön koltuklarla lüksü artırıyor.
MERCEDES CLE CABRİO
Mükemmel CLE'nizi yapılandırmaya başlamadan önce, daha güçlü dört tekerlekten çekişli versiyonların standart AMG Line donanımında mevcut olmadığını belirtmekte fayda var. En pahalı modelin ise 72 bin 765 sterlin fiyatla CLE 450 4MATIC Premier Edition olduğu açıklandı.
Üstü açılabilir bir CLE'nin 2024 yılında piyasaya çıkması beklenirken, son casus görüntüleri Mercedes'in AMG bölümünün de önümüzdeki aylarda performans odaklı CLE'yi piyasaya süreceğini düşündürüyor.
MERCEDES CLE TASARIM
CLE, Mercedes'in iddiasına göre C-Serisi ve E-Serisi arasında yer alacak şekilde tasarlandı ve iki modelin en iyi özelliklerini harmanlayacak. Boyut açısından aslında E-Serisi Coupe'den daha uzun, ancak aynı genişlikte ve daha şık bir profil vermek için biraz daha alçak oturuyor.
CLE'nin ön kısmı, EQE'den ilham alan yeni E-Serisi'nden ziyade C-Serisi'ne daha çok benziyor. Mercedes'in Panamerica ızgarasını andıran izole LED farlar ve daha belirgin kaput çıkıntıları var. Arkada ise yeni GLC Coupe'dekine benzer bir arka ışık tasarımı benimsenmiş. Ayrıca daha sportif bir görünüm sağlamak için sahte ikiz egzoz uçları, bir difüzör ve arka hava menfezleri bulunuyor.
MERCEDES CLE İÇ MEKAN
CLE'nin içinde C-Serisi ve GLC'den alınan pek çok tasarım ayrıntılarını ve teknolojiyi hemen fark edeceksiniz. 12,3 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 11,9 inçlik sürücü ekranı, Mercedes'in yeni rutinler işlevini ekleyen en yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış.
MERCEDES CLE SESLİ KUMANDA
Mercedes ayrıca, ilk olarak E-Serisi'nde görülen ve artık uyarmak için 'Hey Mercedes' demenize gerek kalmayan yeni bir ses tanıma sistemi geliştirdi. Bunun yerine, sürücü araçta yalnızsa sürücü gösterge panelinde kırmızı bir mikrofon sembolü belirdiğinde sesli kumandayı çalıştırabilir.
Havadan güncellemeler CLE sahiplerine kullanım ömrü boyunca sunulacak ve bazı pazarlarda otomobil 5G internet bağlantısı sunabilecek.
MERCEDES CLE SÜRÜŞ DESTEK
Mercedes ayrıca dikkat asistanı, aktif fren asistanı, şerit takip, hız sınırı uyarısı ve geri görüş kamerası gibi bir dizi güvenlik özelliğini standart olarak sunuyor. 'Sürüş Destek Paketi Plus' ile aktif hız sınırı asistanı, kaçamak direksiyon asistanı ve aktif şerit değiştirme asistanı gibi daha fazla güvenlik sistemi sunuluyor.
MERCEDES CLE PERFORMANS
CLE, C-Serisi, E-Serisi, S-Serisi ve GLC'nin de temelini oluşturan MRA2 platformu üzerine oturuyor. Lansmandan itibaren CLE, hepsi 48V hafif hibrit destekli ve dokuz vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş bir dizel ve üç benzinli motorla sunuluyor. Ürün gamına daha sonra bir plug-in hibrit varyant da katılacak.
MERCEDES CLE 220 d
Dizel CLE 220 d 194 hp güç ve 440Nm tork üreterek 0-100 km/sa hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor. Entegre marş jeneratörü her modelde değişmiyor ve boşa alma, az miktarda takviye ve geri kazanıma olanak tanıyor. İkinci nesil ISG sistemi olan bu modelin gücü 23 hp ve torku 200Nm'dir. Mercedes CLE 220 d'nin motor hacmi ise 1993 cc.
MERCEDES CLE 200
Benzinli ürün gamı CLE 200 ile başlıyor. Dizelin 0-100 km/sa süresini 0,1 saniye kısaltan 201 hp güç ve 320 Nm torka sahip. Mercedes, 200 için 44,1mpg'lik bir ortalama mpg rakamına karşılık 220 d için 60,1mpg'lik bir ortalama mpg rakamı iddia ediyor. Mercedes CLE'nin motor hacmi ise 1999 cc.
MERCEDES CLE 450 4MATIC
CLE 300 4MATIC'e geçtiğinizde 255 bg güç ve 400 Nm torkun yanı sıra dört tekerlekten çekiş sistemi de sunuluyor. Bu da hızlanmanın 100 km/sa'e 6,2 saniyede çıkmasına ve elektronik olarak sınırlandırılmış 250 km/sa azami hız anlamına geliyor. CLE 450 4MATIC, revize edilmiş çift silindirli turboşarj kurulumunun yardımıyla 375 bg güç ve 500 Nm tork sayesinde daha da hızlı. Mercedes-AMG varyantları gelene kadar 4,4 saniye ile 100 km/sa hıza en hızlı ulaşan model oluyor.
Arka aks direksiyonu 'Dinamik Gövde Kontrolü' paketinin bir parçası olarak sunuluyor. CLE'nin arka tekerleklerinin 2,5 dereceye kadar yönlendirilmesini sağlıyor. Pakete ayrıca sürekli ayarlanabilir sönümleme de ekleniyor. Standart olarak CLE, E-Serisi'ne kıyasla 15 mm de alçaltılmış.
MERCEDES CLE BOYUTLARI
Dingil mesafesi E-Serisi Coupe'den 8 mm daha kısa olduğu için CLE'nin iç mekanı biraz daha küçük. Arkada daha az diz ve baş mesafesi var ve 420 litrelik bagaj iki kapılı E-Serisi'nden 5 litre daha az ama aynı zamanda eski C-Serisi Coupe'den 60 litre daha fazla.
Mercedes CLE uzunluğu 4850 mm, genişliği 1860 mm, yüksekliği 1428 mm ve aks mesafesi 2865 mm olarak açıklandı.
MERCEDES CLE TÜRKİYE FİYATI
Mercedes C 200 4MATIC Coupe AMG Satış Fiyatı 2.352.500 TL.
E 300 d 4MATIC Coupe AMG Satış Fiyatı ise 5.146.000 TL.
Yeni Mercedes CLE'nin ise 4 milyon lira civarında başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.
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