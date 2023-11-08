Mercedes'te E ve C Serisi yerine CLE geliyor! İşte fiyatı ve teknik özellikleri...

MERCEDES CLE TASARIM

CLE, Mercedes'in iddiasına göre C-Serisi ve E-Serisi arasında yer alacak şekilde tasarlandı ve iki modelin en iyi özelliklerini harmanlayacak. Boyut açısından aslında E-Serisi Coupe'den daha uzun, ancak aynı genişlikte ve daha şık bir profil vermek için biraz daha alçak oturuyor.

CLE'nin ön kısmı, EQE'den ilham alan yeni E-Serisi'nden ziyade C-Serisi'ne daha çok benziyor. Mercedes'in Panamerica ızgarasını andıran izole LED farlar ve daha belirgin kaput çıkıntıları var. Arkada ise yeni GLC Coupe'dekine benzer bir arka ışık tasarımı benimsenmiş. Ayrıca daha sportif bir görünüm sağlamak için sahte ikiz egzoz uçları, bir difüzör ve arka hava menfezleri bulunuyor.