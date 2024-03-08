Yeni nesil Peugeot 3008 yaz aylarında Türkiye'de: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

PEUGEOT E-3008 TÜRKİYE FİYATI

Peugeot E-3008'in ise motor gücü 160 kW yani 214.56 beygirin altında kaldığı için baz fiyatına göre ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek satışa sunulması bekleniyor. Baz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin altında olursa yüzde 10 ÖTV ile yüzde 20 KDV uygulanabilirken bu ihtimal oldukça düşük gözüküyor.