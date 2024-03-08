Yeni nesil Peugeot 3008 yaz aylarında Türkiye'de: İşte fiyatı ve teknik özellikleri
Peugeot, ileri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008'i Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Yurtdışı fiyatları belli olan modelin teknik özellikleri açıklandı, Türkiye fiyatları hesaplandı.
Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket kapsamlı ürün yelpazesini yeni nesil mobilite araçlarıyla genişletmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Peugeot, 2023'te dünyada en çok Peugeot satışı gerçekleştiren 4'üncü ülke Türkiye'de yeni nesil 3008 ve E-3008 modellerini yollara çıkarmak için gün sayıyor.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT
Markanın son 7 yılda 130 ülkede 1 milyon 320 binin üzerinde müşteriye ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tam elektrikli hem de hibrit motor seçeneğiyle boy göstermeye hazırlanıyor.
PEUGEOT 2030 PLANI
2025 itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle donatacağını taahhüt eden Peugeot, Avrupa'daki satışlarının tamamını 2030'a kadar elektrikli modellerle gerçekleştirmeyi planlıyor.
PEUGEOT 3008 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yaz aylarında Türkiye'de yollara çıkacak yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 5,6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 kilometreye varan menzilli 210 HP'lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.
PEUGEOT E-3008 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2025'te ise elektrikli motorun 230 HP'lik ve 700 kilometre menzile sahip daha uzun menzilli versiyonu ürün gamına eklenecek.
PEUGEOT'DAN YENİ PLATFORM
Peugeot E-3008, Stellantis'in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor.
DONANIMLAR BELLİ OLDU
Fransa'daki Sochaux Fabrikası'nda üretilen yeni Peugeot E-3008, Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulacak.
Stellantis'in E-3008 ile ilk kez kullandığı yeni STLA Medium elektrikli platformu, Peugeot'nun performans, verimlilik, menzil ve şarj kapasitesi açısından, tamamen elektrikli araç müşterilerinin beklentilerini her açıdan karşılamasını sağlıyor.
İLK MODEL OLACAK
Peugeot E-3008, Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak öne çıkıyor.
MENZİL AÇIKLANDI
İlk etapta Türkiye'de satışa çıkarılacak 210 beygirlik elektrikli versiyon 525 kilometre, 2025'te yollara çıkacak aynı motorun 230 HP'lik uzun menzilli versiyonu ise 700 kilometrelik menzil sunuyor. Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sağlıyor.
FRANSA'DA ÜRETİLİYOR
Elektrikli motor, Tremery'deki (Fransa) STELLANTIS-NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Vites kutusu, Stellantis tarafından Valenciennes'de (Fransa) üretiliyor.
ÇEVRE DOSTU MALZEME SEÇİMİ
Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı, yeni 3008'in gövdesindeki dekoratif parçaların sayısının azaltılması ve dış tasarımdaki tüm krom parçaların kaldırılmasıyla kendini gösteriyor. Yeni Peugeot 3008 için aracın genelinde 500 kilogramdan fazla çevre dostu malzeme (metaller + polimerler) kullanıldı.
Peugeot, entegre bir endüstriyel ekosistem ve sürdürülebilir yaklaşımının parçası olarak yeni E-3008'i Fransa'da tasarlıyor ve üretiyor. Bataryalar Mulhouse'daki Stellantis fabrikasında tasarlandı, ardından batarya paketleri E-3008'i üreten Sochaux Fabrikası'nda monte ediliyor.
PEUGEOT 3008 FİYATLARI
Peugeot 3008, İngiltere'de 34 bin 650 sterlinden (1 milyon 421 bin TL) elektrikli E-3008 ise 45 bin 850 sterlinden (1 milyon 880 bin 760 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
PEUGEOT 3008 TÜRKİYE FİYATI
Peugeot 3008'in vergiler dahil edildiğinde Türkiye'de yaklaşık olarak 2 milyon 800 bin lira civarında satışa sunulması bekleniyor.
PEUGEOT E-3008 TÜRKİYE FİYATI
Peugeot E-3008'in ise motor gücü 160 kW yani 214.56 beygirin altında kaldığı için baz fiyatına göre ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek satışa sunulması bekleniyor. Baz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin altında olursa yüzde 10 ÖTV ile yüzde 20 KDV uygulanabilirken bu ihtimal oldukça düşük gözüküyor.
İngiltere'deki fiyatı göz önüne aldığımızda yeni modele yüzde 40 ÖTV uygulanma olasılığı çok daha güçlü. İngiltere'de elektrikli Volvo XC40 Recharge 46 bin 500 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye'de ise Volvo modeli 2 milyon 422 bin TL'den başlıyor.
Peugeot'nun yeni modeli e-3008'in de İngiltere'de Volvo XC40 Recharge ile yakın bir satış fiyatına sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de yaklaşık olarak 2.4 milyona satışa sunulması beklenebilir.
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