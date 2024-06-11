Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

NISSAN QASHQAI TASARIM

Yeni Qashqai, yenilenen tasarımı sayesinde daha keskin ve modern bir dinamizm yayıyor. Qashqai'nin ön ızgarası daha çarpıcı bir ilk izlenim yaratmak için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Tamponun yan tarafları ise gövde renginde ve yüksek parlaklıkta siyah bir şerit ile plakanın altından tamponun alt köşelerine kadar uzatıldı.