Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

Nissan Qashqai, 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki tüm showroomlarda ön sipariş ve satışa sunulacak. Yeni modelin e-Power ve 1.3 DIG-T motorlu versiyonlarına ait fiyatlar belli oldu.

AA/Cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2024 Salı, 14:09
Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Qashqai, alışılmışa meydan okuyan kimliği, çarpıcı estetik yenilikleri ve kapsamlı teknolojik güncellemelerle banttan indi.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

İngiltere'nin Sunderland şehrinde üretilecek Yeni Nissan Qashqai, dış tasarımdaki değişikliklerden bilgi-eğlence sistemindeki kapsamlı güncellemelere kadar tüketicilerin Qashqai'de sevdiği şeylerin özünü korumak için ve daha kullanışlı teknolojilerle donatıldı.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

TARİH AÇIKLANDI

Yenilenen Qashqai'nin üretimine başlanmasıyla 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki tüm showroomlarda ön sipariş ve satışına başlanacak. Yenilenen Qashqai'nin Türkiye Lansmanı ise bu ay sonunda yapılacak.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

NISSAN QASHQAI TASARIM

Yeni Qashqai, yenilenen tasarımı sayesinde daha keskin ve modern bir dinamizm yayıyor. Qashqai'nin ön ızgarası daha çarpıcı bir ilk izlenim yaratmak için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Tamponun yan tarafları ise gövde renginde ve yüksek parlaklıkta siyah bir şerit ile plakanın altından tamponun alt köşelerine kadar uzatıldı.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

NISSAN QASHQAI E-POWER

Qashqai e-POWER giriş sınıfında yeni 18 inç elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek sınıflar için yeni 19 inç alaşım ve yeni 20 inç elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

ÜÇ YENİ RENK EKLENDİ

Qashqai'nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Qashqai'nin sunduğu renk seçenekleri arasında, belirli ışık koşullarında parıltı veren inci beyazı, Qashqai'nin görsel geometrisinin tanımını keskinleştirme etkisine sahip siyah inci renk tonu, hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu maviyle metalik deniz mavisi arasında değişen okyanus yeşili bulunuyor. Qashqai serisine N-Design sınıfı donanımı da eklendi.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

GÜVEN VEREN TEKNOLOJİ

Otomotiv dünyasındaki dijital ve işleme teknolojisi alanlarındaki ilerlemeyle paralel olarak güncellenen Qashqai, günlük sürüş deneyimini daha da sezgisel ve güven verici hale getiren bir dizi teknolojik yenilik ile donatıldı.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

ÇEVRE SÜRÜŞ MONİTÖRÜ

Qashqai'de en sık kullanılan özelliklerden biri olan yeni nesil çevre sürüş monitörü-Around View Monitor (AVM) önemli ölçüde geliştirildi.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

4 KAMERALI TEKNOLOJİ

Geçmişi 2007'ye kadar uzanan ve özel bir Nissan teknolojisi olan AVM, geri vites seçildiğinde, dört harici kameranın görüntüsü birleştirilerek aracın kuş bakışı görüntüsü elde ediyor ve park manevralarının maksimum güvenle yapılmasını sağlıyor. Yeni güncellenen AVM teknolojisi, tüm ışık koşullarında süper net görüş sağlamak için dört kamera kullanıyor.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

TFT DEĞİŞİKLİĞİ

Direksiyon simidinin arkasındaki TFT sürücü bilgi ekranında görüntülenen görseller ve e-POWER enerji monitöründe bazı tasarım iyileştirmeleri yapıldı.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

GSR2 ZORUNLULUĞU

Yenilenen Nissan Qashqai, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR2) zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerini ve tüm bu teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemlerini de sunuyor.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

E-POWER TEKNOLOJİSİ

Nissan'ın teknolojisi e-POWER, 2022'deki lansmanından bu yana kullanıcılar arasında çok popüler olduğunu kanıtlayan benzersiz elektrikli güç aktarma organı olarak sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

Crossover segmentini icat eden öncü ruha uygun olarak, Qashqai'de kullanılan bu teknolojide benzinli motor, tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

E-POWER SATIŞLARI

e-POWER sayesinde, Eylül 2022'den bu yana Avrupa'da 140 binden fazla ve Türkiye'de ise 10 binden fazla e-POWER donanımlı araç satıldı.

Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

NISSAN QASHQAI FİYAT LİSTESİ

Yeni Nissan Qashqai'nin tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı şöyle:

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack - 1.799.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - 1.979.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD - 2.059.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design - 2.119.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD - 2.199.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum - 2.139.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD - 2.219.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium - 2.239.900 TL
  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD - 2.319.900 TL
Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Qashqai fiyatları ve tüm özellikleri...

NISSAN QASHQAI E-POWER FİYAT LİSTESİ

Yeni Nissan Qashqai e-Power'ın tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı şöyle:

  • e-POWER Skypack - 2.199.900 TL
  • e-POWER N-Design - 2.339.900 TL
  • e-POWER Platinum - 2.359.900 TL
  • e-POWER Platinum Premium - 2.459.900 TL
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