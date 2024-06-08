Honda City'de kampanya devam ediyor: 225 bin TL indirim...

Honda, geçen ay City modeli için başlattığı özel kampanyayı, haziran ayında da sürdürüyor. Anahtar teslim 225 bin TL indirim sağlanıyor. İşte modelin sıfır fiyatı...

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 17:15
Honda City'de kampanya devam ediyor: 225 bin TL indirim...
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası, haziran ayında limitli sayıda City için geçerli olacak.

6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli nakit alımlarda 225 bin TL indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında 250 bin TL'ye kadar kredi kullanımına, yüzde 0 faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı sağlanıyor.

Haziran ayı boyunca City sahibi olmak isteyenler, Honda showroomlarında bu kampanyadan yararlanabiliyor.


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