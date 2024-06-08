Honda City'de kampanya devam ediyor: 225 bin TL indirim...
Honda, geçen ay City modeli için başlattığı özel kampanyayı, haziran ayında da sürdürüyor. Anahtar teslim 225 bin TL indirim sağlanıyor. İşte modelin sıfır fiyatı...
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası, haziran ayında limitli sayıda City için geçerli olacak.
6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli nakit alımlarda 225 bin TL indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Kampanya kapsamında 250 bin TL'ye kadar kredi kullanımına, yüzde 0 faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı sağlanıyor.
Haziran ayı boyunca City sahibi olmak isteyenler, Honda showroomlarında bu kampanyadan yararlanabiliyor.
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