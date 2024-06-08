Ford Otosan'dan FO and US projesiyle atık bataryalara ikinci hayat

Ford Otosan, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak yeni projesi FO&US'u hayata geçirdiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:57
Ford Otosan'dan FO and US projesiyle atık bataryalara ikinci hayat
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. ile birlikte yürütülecek olan FO&US projesi ile atık bataryaların enerji depolama sistemlerinde kullanılarak çevresel ve ekonomik değer yaratmayı amaçlıyor.

FO&US projesi, atık bataryaların döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak şekilde yeniden değerlendirilmesini hedefliyor. Atık statüsündeki bataryalar, performans testlerinden geçirilerek dönüşüm sürecine alınıyor ve enerji depolama sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanıyor.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK HEDEFLER

Söz konusu süreç aynı zamanda şirketin çevresel ve ekonomik hedeflerine de katkı sağlayacak. Elektrikli araç üreticileri, elektrikli araç müşterileri, enerji depolama sistemi üreticileri ve müşterileri için de fayda sağlaması beklenen projede, hurda bataryalardan elektrikli araç şarj istasyonlarını destekleyen enerji depolama sistemleri üretilecek.

Ford Otosan’ın sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerinin bir göstergesi olan FO&US projesi, atık bataryaların geri dönüştürülmesi ve enerji depolama sistemlerine dönüştürülmesi konusunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Şirket, üretim süreçlerinde ve ürünlerin hayat döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Ford Otosan, Türkiye’deki üretim tesislerinde ve AR-GE merkezinde 2030’da karbon nötr olmayı, tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarını ise 2035'te karbon nötr hale getirmeyi amaçlıyor.

SIFIR ATIK

Şirket ayrıca 2030’a kadar operasyonlarında sıfır atık politikası ile ilerlemeyi, tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldırmayı ve yeni tasarlanacak araçlarda geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor. Tesislerindeki araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar yüzde 40 azaltmak da şirketin diğer hedefleri arasında yer alıyor.


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