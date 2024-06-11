Yeni Peugeot 3008 satışa sunuluyor: İşte teknik özellikleri ve o tarih...

EN İYİ DÖNÜŞ ÇAPI

E-3008, Peugeot'nun yol tutuş ve sürüş keyfi konusundaki iddiasını ve başarısını yansıtıyor. Yeni STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkarırken, tekerlekler arasında ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek dinamizm ve üstün yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV'lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor.