Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye’de: İşte fiyatları ve teknik özellikleri...
Peugeot, ileri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008’i, Türkiye’de satışa sundu. Yeni modelin Türkiye fiyatları da açıklandı. İşte yeni Peugeot 3008 ve E-3008'e dair tüm ayrıntılar...
Avrupa’da satışa sunulduğu ilk iki ayda 50 bin adetten fazla sipariş alan yeni Peugeot 3008 ve E-3008, tasarımdaki yaratıcılığı, kullanıcılarına sunduğu sürüş keyfi ve elektrikli performansı, yeni bir boyuta taşıyor. Tamamen yeni fastback SUV tasarımıyla verimliliği de artan yeni 3008, iç mekânda ise sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşıyan yeni Panoramik i-Cockpit ile dikkat çekiyor.
i-Cockpit’in üç temel unsurundan ikisini; dijital gösterge paneli ile dokunmatik multimedya ekranını birleştirerek 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panelden oluşan, kavisli bir panoramik ekranda entegre edilmiş.
Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor. Kullanıcı bu panelde; bir kişiyi aramak, sık kullanılan bir varış noktası için navigasyonu başlatmak, klima sıcaklığını ayarlamak gibi, en sık kullandığı 10 işlevi, hızlı erişim için programlayabiliyor.
Yeni Panoramik i-Cockpit, kompakt direksiyon simidinin arkasında iki yeni, ince kumanda kolu ve kademeli rejeneratif fren işlevi için iki kulakçık da sunuyor.
Sürücü, E-3008’in performansının sürücünün isteklerine ve/veya trafik koşullarına ideal şekilde uyarlanmak üzere orta konsoldaki kumanda ile üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor:
• Normal mod, varsayılan mod olup hızlanma pedalına yüzde 0 ile yüzde 70 arasında basıldığında, güç ve tork bir miktar azalıyor. Yüzde 70’in üzerinde tam güç ve tork kullanılabiliyor.
• Eko modu, özel bir hızlanma pedalı ayarı ile gücü ve torku sınırlandırarak, ısıtma ve klima performansını azaltarak, daha pürüzsüz bir sürüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.
• Spor mod, direksiyon, hızlanma pedalı ve motor kalibrasyonu için özel konfigürasyonlar kullanarak daha dinamik bir sürüş sağlıyor.
Kompakt ve kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV’lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor. Manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak geri görüş veya kuş bakışı görüş olmak üzere, sürücüye iki açı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor.
Yeni 3008 ve E-3008, GT donanımlı versiyonunda standart, Allure donanım seviyesinde ise opsiyonel olan, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren VisioPark 360 derece sistemiyle donatılabiliyor.
Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 beygir gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 beygirlik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor.
Yeni 3008’de sunulan yeni nesil 136 beygirlik 1.2 PureTech benzinli hibrit motor, yeni e-DCS6 şanzıman ile ileri seviye sürüş keyfi ve düşük yakıt tüketimi ile verimlilik sunmayı hedefliyor. E-3008’in 210 beygirlik elektrikli versiyonu ise üstün performans sunarken aynı zamanda 500 kilometreye kadar çıkan menziliyle öne çıkıyor.
Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136 beygir e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 kilometrelik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor.
Yeni Peugeot 3008’in ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Yeni 3008 pek çok açıdan önemli bir ürün. Stellantis’in yeni platform yatırımı olan STLA’nın orta boyutlu yeni nesil platformu üzerinde yükselen ilk model, yeni 3008 oldu. Öyle ki yeni nesil 3008, 2 ay gibi kısa bir sürede Avrupa pazarlarında 50 bin adedin üstünde sipariş alabilme başarısına ulaştı. Biz de Türkiye’de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki satışın yaklaşık yüzde 20’sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz” dedi.
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