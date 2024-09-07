Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye’de: İşte fiyatları ve teknik özellikleri...

Yeni Peugeot 3008’in ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Yeni 3008 pek çok açıdan önemli bir ürün. Stellantis’in yeni platform yatırımı olan STLA’nın orta boyutlu yeni nesil platformu üzerinde yükselen ilk model, yeni 3008 oldu. Öyle ki yeni nesil 3008, 2 ay gibi kısa bir sürede Avrupa pazarlarında 50 bin adedin üstünde sipariş alabilme başarısına ulaştı. Biz de Türkiye’de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki satışın yaklaşık yüzde 20’sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz” dedi.