Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Savaşkan İskefli
06 Eylül 2024 Cuma, 14:59
Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

İtalyan Alfa Romeo yeni modellerinde tasarımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Kendine has tasarımı ile diğer markalardan rahatlıkla ayrılan markanın yeni modeli tasarım ödülüne layık görüldü.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Yeni Alfa Romeo Junior, "Alman AUTO ZEITUNG" dergisinin okuyucu oylarıyla "Küçük Otomobiller/Şehir Otomobilleri/Kompakt Otomobiller" kategorisinde "Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası basına kısa bir süre önce tanıtılan Alfa Romeo Junior, tasarımına yönelik ilk ödülünü uzman Alman dergisi 'AUTO ZEITUNG'un okuyucularının katıldığı bir oylamada aldı.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Alfa Romeo Junior ilk başta Milano adıyla duyurulmuş ardından modelde isim değişikliğine gidilmişti.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Alfa Romeo'nun yeni kompakt spor otomobili, 'Küçük Otomobiller/Şehir Otomobilleri/Kompakt Otomobiller' kategorisinde en iyi tasarımın ödüllendirildiği oylama sonucunda 'Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu. 

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Yarışmaya toplam 63 farklı modelin katıldığı da paylaşıldı.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Yeni Alfa Romeo Junior, markanın tasarım felsefesini yansıtıyor. 

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Alfa Romeo Junior'ın tasarım dili, tarz ve işlevselliğin göz alıcı bir örneği olan ikonik 'Coda Tronca' (kesik kuyruk) gibi markanın güçlü mirasına dayanan işlevsel tasarım unsurlarına sahip.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

Efsanevi Giulia TZ gibi ikonik otomobillere saygı ifadesi olan 'Coda Tronca', aynı zamanda daha yüksek hız, çeviklik ve verimlilik için gereken üstün 'aerodinami' sunuyor.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

İlk versiyon olan Leggenda, 1920'lerin ve 30'ların Alfa Romeo spor otomobillerini anımsatan italik Alfa Romeo logosuyla süslenmiş siyah ön ızgaraya sahip.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

İtalyan kalitesini yansıtan kabin içi ise dikkat ve özenle düşünülmüş detaylara, mükemmel döşeme kalitesine ve sportif bir yapıya sahip.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

ALFA ROMEO JUNIOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Alfa Romeo Junior 3 farklı motor tipi ile ortaya çıktı. Bu motor tipleri iki farklı güce sahip yüzde 100 elektrikli ve hafif hibrit.

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

ALFA ROMEO JUNIOR HİBRİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor hacmi: 1.2 litre

Motor gücü: 136 bg

Maksimum hız: 206 km/sa

0-100 km/sa: 8.9 saniye

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

ALFA ROMEO JUNIOR ELECTRIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 156 bg

Maksimum hız: 150 km/sa

0-100 km/sa: 9 saniye

Menzil: 408 kilometre

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

ALFA ROMEO JUNIOR VELOCE ELECTRIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 282 bg

Maksimum hız: 200 km/sa

0-100 km/sa: 5.9 saniye

Menzil: 334 kilometre

Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...

ALFA ROME JUNIOR TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU MU?

Henüz Alfa Romeo Junior Türkiye'de satışa sunulmadı. Markanın Türkiye'de satışa sunulan modelleri Tonale, Giulia ve Stelvio. Polonya'da üretilen modelin 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

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