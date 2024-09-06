Alfa Romeo nefes kesen tasarımlara hayat vermeye devam ediyor: Son ödülü kazanan model 2025'te Türkiye'de! İşte tüm ayrıntılar...
İtalyan Alfa Romeo yeni modellerinde tasarımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Kendine has tasarımı ile diğer markalardan rahatlıkla ayrılan markanın yeni modeli tasarım ödülüne layık görüldü.
Yeni Alfa Romeo Junior, "Alman AUTO ZEITUNG" dergisinin okuyucu oylarıyla "Küçük Otomobiller/Şehir Otomobilleri/Kompakt Otomobiller" kategorisinde "Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası basına kısa bir süre önce tanıtılan Alfa Romeo Junior, tasarımına yönelik ilk ödülünü uzman Alman dergisi 'AUTO ZEITUNG'un okuyucularının katıldığı bir oylamada aldı.
Alfa Romeo Junior ilk başta Milano adıyla duyurulmuş ardından modelde isim değişikliğine gidilmişti.
Alfa Romeo'nun yeni kompakt spor otomobili, 'Küçük Otomobiller/Şehir Otomobilleri/Kompakt Otomobiller' kategorisinde en iyi tasarımın ödüllendirildiği oylama sonucunda 'Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.
Yarışmaya toplam 63 farklı modelin katıldığı da paylaşıldı.
Yeni Alfa Romeo Junior, markanın tasarım felsefesini yansıtıyor.
Alfa Romeo Junior'ın tasarım dili, tarz ve işlevselliğin göz alıcı bir örneği olan ikonik 'Coda Tronca' (kesik kuyruk) gibi markanın güçlü mirasına dayanan işlevsel tasarım unsurlarına sahip.
Efsanevi Giulia TZ gibi ikonik otomobillere saygı ifadesi olan 'Coda Tronca', aynı zamanda daha yüksek hız, çeviklik ve verimlilik için gereken üstün 'aerodinami' sunuyor.
İlk versiyon olan Leggenda, 1920'lerin ve 30'ların Alfa Romeo spor otomobillerini anımsatan italik Alfa Romeo logosuyla süslenmiş siyah ön ızgaraya sahip.
İtalyan kalitesini yansıtan kabin içi ise dikkat ve özenle düşünülmüş detaylara, mükemmel döşeme kalitesine ve sportif bir yapıya sahip.
ALFA ROMEO JUNIOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Alfa Romeo Junior 3 farklı motor tipi ile ortaya çıktı. Bu motor tipleri iki farklı güce sahip yüzde 100 elektrikli ve hafif hibrit.
ALFA ROMEO JUNIOR HİBRİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor hacmi: 1.2 litre
Motor gücü: 136 bg
Maksimum hız: 206 km/sa
0-100 km/sa: 8.9 saniye
ALFA ROMEO JUNIOR ELECTRIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor gücü: 156 bg
Maksimum hız: 150 km/sa
0-100 km/sa: 9 saniye
Menzil: 408 kilometre
ALFA ROMEO JUNIOR VELOCE ELECTRIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor gücü: 282 bg
Maksimum hız: 200 km/sa
0-100 km/sa: 5.9 saniye
Menzil: 334 kilometre
ALFA ROME JUNIOR TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU MU?
Henüz Alfa Romeo Junior Türkiye'de satışa sunulmadı. Markanın Türkiye'de satışa sunulan modelleri Tonale, Giulia ve Stelvio. Polonya'da üretilen modelin 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
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