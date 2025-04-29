Yeni Tesla Model Y stokları 6 dakikada bitti: İşte tüm özellikleri...
Türkiye'de satışa sunulan yeni Tesla Model Y SR stokları sadece 6 dakikada tükendi. Yeni Tesla Model Y'nin tüm özellikleri belli oldu. Eski Model Y ve yeni Model Y arasındaki farklar ortaya çıkarken Tesla Türkiye yeni modellerin ülkemizde satışına dair önemli bir açıklamada bulundu.
Tesla Türkiye, 25 Nisan 2025 Cuma günü sürpriz bir şekilde yüzde 10'luk ÖTV dilime giren yeni Tesla Model Y SR'ı satışa sundu. Sınırlı sayıdaki stok sadece 6 dakika içinde tükendi.
TESLA MODEL Y'DE BEKLENEN FİYAT
Yeni Tesla Model Y'nin vegisiz fiyatının 1 milyon 450 bin TL'yi aşıp yüzde 40 ÖTV ile en az 2 milyon 500 bin TL ile 3 milyon TL arasında fiyatlarla satışa sunulacağı tahmin ediliyordu.
MODEL 3 NEDEN TÜRKİYE'DE SATILMIYOR?
Tesla Model 3 Amerika ve Çin'de üretilmesi nedeni ile Türkiye'de satışa sunulmazken markada yalnızca Model Y Türkiye'de satışa sunuluyor.
TESLA MODEL Y FİYATLARI
Fakat marka yüzde 10 ÖTV'ye tabi olan yeni Tesla Model Y SR'ı 1 milyon 909 bin 116 TL'lik başlangıç fiyatı ile satışa sundu.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VERGİLERİ
Türkiye'de elektrikli otomobillere yüzde 10, 40, 50 ve 60 oranlarında ÖTV uygulanırken ayrıca ortaya çıkan fiyat üzerinden yüzde 20 KDV uygulanması ile özellikle yüzde 10'a tabi olan modeller rağbet görüyor.
Yüzde 10 ÖTV dilimine giren modellerde ise 160 kW motor gücünün altında olma ve vergisizi 1 milyon 450 bin TL'nin altında olma şartı aranıyor.
6 DAKİKADA TÜKENDİ
Bu fiyat ile satışa sunulan otomobiller yalnızca 6 dakika içinde tükendi.
TESLA MODEL Y MENZİL
Tesla Model Y'nin Standart Range versiyonu WLTP'ye göre 455 kilometre sürüş menziline sahipti. Ancak makyajlı modelde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve yeni 62,5 kWsa'lik LFP batarya ile bu değer de 500 kilometreye çıktı.
TESLA MODEL Y TEKNİK ÖZELLİKLERİ
220 kW'lık motor Türkiye'de vergi sistemi nedeniyle 159 kW ile sınırla satılırken bu güçlme model 0-100 km/sa hızlanmasını 5.9 saniyede yaparken son hızı ise 201 km/sa.
Ayrıca yeni modelde ön yüz ve içeride değişiklikler de yapıldı.
YENİ ORTA EKRAN
Yeni Tesla Model Y'de yeni tasarım ile hava sürtünmesi azalırken ayrıca iç kısımdaki yeni direksiyon ve arka koltuklardan erişilebilen yeni orta ekran dikkat çekiyor.
EKSTRA MENZİL
Yeni Tesla Model Y'de eskiye göre en büyük farksa tabii ki yeni bataryanın da katkısı ile 45 kilometrelik ekstra menzil. Yeni Model Y bu sayede WLTP'ye göre tek şarjda ortalama 500 kilometre yol kat edebiliyor.
SATIŞ TARİHLERİ
25 Nisan'da siparişi verilen araçların teslimatlarının mayıs sonunda yapılacağı açıklanırken önümüzdeki günlerde yeni araçların envantere eklenmesi bekleniyordu. Öyle de oldu. Tesla Türkiye yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.
TESLA TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Tesla Türkiye yetkilileri Berlin’deki fabrikanın bir süre Türkiye için çalışacağını ifade etti. Yapılan açıklamada “Berlin, Yeni Model Y SR üretiminde önceliği Türkiye’ye verdi'' ifadeleri yer aldı.
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