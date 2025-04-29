Yeni Tesla Model Y stokları 6 dakikada bitti: İşte tüm özellikleri...

TESLA MODEL Y'DE BEKLENEN FİYAT

Yeni Tesla Model Y'nin vegisiz fiyatının 1 milyon 450 bin TL'yi aşıp yüzde 40 ÖTV ile en az 2 milyon 500 bin TL ile 3 milyon TL arasında fiyatlarla satışa sunulacağı tahmin ediliyordu.