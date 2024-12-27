Genç sürücü programında DS E-Tense Fe25 ile Nico Pino rüzgârı...

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:40

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:40

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, Stellantis Motorsport'un, genç bir sürücünün motor sporlarının en zorlu seviyelerine hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu ''Genç Sürücü Programı'' kapsamında Pino, nisan ayında DS Automobiles'in yarış departmanına katıldı.

DS Performance'ın Pino'ya özel olarak gerçekleştirdiği bu program, Nisan-Kasım 2024 arasında gerçekleşti ve 20 yaşındaki pilot, toplam 8 test günü boyunca DS E-Tense Fe21 aracını kullandı. Program, Fransız sürücü Jean-Eric Vergne ile Almanya ve Avusturya vatandaşlığı bulunan pilot Maximilian Günther'in ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 11. sezonunda yarıştığı DS E-Tense Fe25 ile yapılan son testle sona erdi.

LMP2 ve GT kategorilerinde yarışan Pino, 2024 programını, DS E-Tense Fe25'in direksiyonunda sergilediği üstün performansla bitirdi. Şilili sürücünün performansı için faydalı olduğu yönünde geri bildirimde bulunan DS Automobiles'in motor sporları departmanı, 2025 yılı için genç sürücü programı hazırlıklarına başladı ve Pino ile yola devam etme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pino, test sürüşleri esnasında DS Performance ekibiyle çalışmanın harika bir deneyim olduğunu ve DS E-Tense Fe25'in direksiyonunda gerçekten çok iyi hissettiğini kaydederek, ''Yeni lastikler ve dört tekerlekten çekiş sistemi, Gen3 Evo'yu kesinlikle çok daha hızlı ve verimli hale getirdi. Çok motive olmuş bir şekilde ve bana çok faydalı olacak yeni bilgilerle buradayım. Geleceği dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti de DS Performance ekibinin, bu yıl Nico Pino ile genç sürücü programını başlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Pino'nun azimli ve kararlı olduğunu aktaran Franzetti, ''Özellikle DS E-Tense Fe25'in direksiyonunda çok yetenekli olduğunu gösterdi. Bu program, genç sürücüleri eğitmek için mükemmel bir ortam sağlıyor ve 2025'te Nico ile devam edeceğimiz için çok mutluyuz'' değerlendirmesinde bulundu.