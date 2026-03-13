Google Maps’e son 10 yılın en büyük güncellemesi: Konuşma tabanlı arama ve 3d özelliği...

Google, Haritalar (Maps) uygulamasının altyapısını yapay zeka araçlarıyla yenileyerek son 10 yılın en kapsamlı güncellemesini duyurdu. Şirketin geliştirdiği Gemini yapay zeka modelleri ile güncel harita verilerini birleştiren yeni sürüm, platformu yalnızca bir yön bulma aracından çıkarıp etkileşimli bir keşif ve navigasyon asistanına dönüştürüyor.

Güncellemenin merkezinde, konuşma tabanlı arama deneyimi sunan "Ask Maps" (Haritalara Sor) ve 3 boyutlu sürüş arayüzü "Immersive Navigation" (Kapsayıcı Navigasyon) bulunuyor.

SORULARI ANALİZ EDEREK YANITLIYOR

"Ask Maps" özelliği sayesinde kullanıcılar artık yalnızca adres veya mekan aramak yerine daha karmaşık sorular sorabiliyor. Sistem, “Sıra beklemeden telefonumu şarj edebileceğim bir kahveci nerede?” ya da “Bu akşam ışıkları açık olan halka açık tenis kortları hangileri?” gibi soruları analiz ederek doğrudan yanıt veriyor. Böylece kullanıcıların uzun yorum listelerini incelemesine gerek kalmıyor.

Yeni arayüzde sonuçlar yapay zeka tarafından kişiselleştirilmiş harita üzerinde gösteriliyor. Kullanıcılar seçtikleri mekan için rezervasyon oluşturma, konumu kaydetme, paylaşma veya yol tarifi başlatma işlemlerini uygulamadan çıkmadan hızlıca gerçekleştirebiliyor.

Sürüş ve rota algoritması da yapay zeka ile yenilendi. Haritalar artık alternatif rotalar önerirken bu seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını da metin olarak açıklıyor. Örneğin daha uzun ancak trafik yoğunluğu daha düşük bir rota önerildiğinde kullanıcı önceden bilgilendiriliyor.

PARK ALANLARI LİSTELENİYOR

Ayrıca yolculuk başlamadan önce varış noktasının Street View önizlemesi gösteriliyor ve bölgedeki uygun park alanları yapay zeka tarafından listeleniyor.

Google yetkilileri, "Ask Maps" ve diğer yeni özelliklerin ilk etapta ABD ve Hindistan’daki Android ve iOS kullanıcılarına sunulduğunu, masaüstü sürümü ve diğer bölgelere dağıtımın ise yakında başlayacağını açıkladı.