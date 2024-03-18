GTO’nun 40. yıldönümünü kutlayacak

Ferrari ilk süper otomobili için İtalya’da bir sürüş etkinliği düzenleyecek.

OTOMOBİL - HAKAN AKARSU
Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00
GTO’nun 40. yıldönümünü kutlayacak
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Ferrari, ilk süper otomobilinin 40. yıldönümünü ekim ayında gerçekleştirilecek GTO Legacy Tour 2024 ile kutlayacak. GTO etkinliği, bir yıl önce F40 için düzenlenen etkinliğin ardından ikinci Legacy Tour olacak. Ferrari’nin efsanevi modellerine saygı duruşu niteliğinde ikinci kez yapılacak Legacy Tour’un rotası, ikonik Fiorano Pisti’nde bir geçit töreni ile Maranello’da tamamlanacak.

İtalyan marka, “Şahlanan At”ın ilk süper otomobilinin kullanıcıları için 1-5 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalyan Dolomiti Dağları’nın manzarası eşliğinde bir sürüş etkinliği organize ediyor. Etkinliğe katılacak GTO’lar, Ferrari Classiche uzmanlarının ve orijinal GTO geliştirme ekibinin bazı üyelerinin otomobilin sırlarını açıklayacağı Ferrari genel merkezinde buluşacak. Ardından otomobiller fabrikada sergilenecek ve GTO Legacy Tour, 2024 Fiorano Pisti’nde bir geçit töreni ile tamamlanacak.


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