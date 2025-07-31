Hollanda'da Stellantis'e ağır suçlama: Peugeot, Citroen ve DS Automobiles hedefte!

Hollanda mahkemesi, Opel, Peugeot, Citroen ve DS tarafından 2009 yılından itibaren Hollanda'da satılan dizel araçların emisyon testlerinde hile yapmak üzere tasarlanmış bir yazılım içerdiğini söyledi.

Mahkeme, üç kuruluş tarafından Stellantis'e karşı açılan toplu davada verdiği ara kararda, şu anda hedeflenen otomobil şirketlerinin herhangi bir tazminat ödemesi gerekip gerekmediğine karar vermedi.

Stellantis suçlamaları reddetti ve çıkarlarını savunmak için "uygun sonraki adımları" değerlendirdiğini söyledi.

STELLANTIS'TEN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, “Stellantis, araçların yürürlükteki tüm emisyon düzenlemelerine uygun olduğuna ve mahkemenin bu davada yanlış ara değerlendirmelerde bulunduğuna inanmaktadır” denildi.

Otomobil markaları, Volkswagen'in dizelgate emisyon skandalının ardından diğer bazı otomobil üreticileriyle birlikte Avrupa'da soruşturma altında.

Hollanda mahkemesi, 2014 yılından bu yana dört marka tarafından piyasaya sürülen dizel araçların, emisyon kontrol sistemlerini manipüle eden ve resmi testler sırasında nitrojen oksit emisyonlarını yapay olarak düşük tutan bir yazılımla donatıldığının açık olduğunu söyledi.

OPEL DE HEDEFTE

Bu durumun 2009'dan beri piyasaya sürülen Opel dizelleri için de geçerli olduğu belirtilirken, bu nesil Peugeot, Citroen ve DS dizelleri için de aynı durumdan şüphelenildiği ifade edildi.