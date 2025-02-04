Honda ve Nissan birleşmesinde şubat işaret edildi! Mitsubishi'den karar bekleniyor...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:03

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:03

Otomotiv dünyası aralık ayında Honda ve Nissan'ın tek bir şirket olarak birleşmek üzere görüştüklerini açıklamasıyla hazırlıksız yakalandı. Başlangıçta, plan ocak ayı sonuna kadar önemli ayrıntıları açıklamaktı, ancak iki otomobil üreticisi şimdi bu zaman çizelgesini şubat ortasına erteledi.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Honda'nın bir sonraki adımları atmadan önce Nissan'ın yeniden yapılandırma çabalarını değerlendirmek için daha fazla zaman istediğini belirtiyor. Nissan dünya çapında 9 bin kişiyi işten çıkarmayı, küresel kapasiteyi %20 oranında azaltmayı ve ABD'deki üç fabrikada erken emeklilik programları başlatmayı planladığını duyurdu. Ancak Kyodo News, bu önlemlere rağmen Honda'nın ikna olmadığını ve Nissan'ın daha da agresif maliyet düşürme stratejileri uygulamasını beklediğini bildirdi.

MITSUBISHI KARARI

Bir de bu tartışmalara gevşek bir şekilde dahil olan ancak imza atmaya pek de istekli görünmeyen Mitsubishi var. Raporlar şirketin halka açık kalmayı tercih ettiğini ve bunun yerine gelecekte Honda ve Nissan ile daha sınırlı işbirliklerine odaklanabileceğini gösteriyor. Mitsubishi'nin bu ay içinde en iyisi konusunda nihai kararını vermesi bekleniyor.

NISSAN'IN HERKÜL GÖREVİ

Nissan, Ağustos 2026'daki birleşme tarihinden önce hedeflerine ulaşmak istiyorsa 2026 mali yılında yaklaşık 400 milyar yen (2,6 milyar dolar) gelir elde etmesi gerekecek. İşletme kârının kısa süre önce 336,7 milyar yenden (2,3 milyar dolar) sadece 32,9 milyar yene (225 milyon dolar) düştüğü göz önüne alındığında, bu göz korkutucu bir zorluk. Daha da kötüsü, 2024 mali yılının ilk yarısındaki net geliri 296,2 milyar yenden (2,02 milyar dolar) yalnızca 19,2 milyar yene (yaklaşık 131 milyon dolar) düşerek %93,5 azaldı.

Honda Başkanı ve CEO'su Toshihiro Mibe birleşme konusundaki tavrını ise şu sözlerle ifade etti:

“Nissan ve Honda bunu kendi ayakları üzerinde durabilen iki şirket olarak gerçekleştirmedikçe entegrasyon gerçekleşmeyecektir.”

GÖNÜLLÜ DEĞİL AÇIKLAMASI

Eski Nissan ve Renault patronu Carlos Ghosn'a göre Honda'nın bu görüşmelere katılımı tamamen gönüllü olmayabilir. Ghosn, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın Nissan'ı ayakta tutmak için Honda'ya birleşme baskısı yaptığını öne sürüyor. Bu arada Honda, bu birleşme gerçekleşecekse Nissan'ın hem operasyonel hem de finansal olarak kendini toparlayabileceğini kanıtlaması gerektiğini açıkça belirtiyor.