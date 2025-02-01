Citroen C3 Aircross mayısta Türkiye'de: Segmentindeki ilk 7 koltuklu model!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 16:24

Güncelleme: 01.02.2025 - 16:24

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil C3 Aircross, segmentindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek üzere farklı bir tarzla yeni döneme adım atıyor.

CITROEN C3 AIRCROSS BOYUTLARI

Yeni SUV silüetine kavuşan yeni model, artık daha iddialı bir görünümle geliyor. 4,39 metre uzunluğa sahip yeni model, kompakt otomobil olmaya devam ederken aynı zamanda daha geniş kabin sunuyor.

Türkiye'de hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleriyle yollara çıkacak olan yeni model, markanın B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor.

Model, iddialı tasarımı ve daha fazla yaşam alanıyla hibrit güç aktarma organlarından tamamen elektrikli güç aktarma organlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor, kabindeki konfor ve bağlantı özellikleriyle tamamen yeni bir tarz ortaya koyuyor.

7 KOLTUKLU CITROEN C3 AIRCROSS

Geçen yıl duyurulduğunda model segmentindeki ilk 7 koltuklu model olarak heyecan yaratmıştı.

Ayrıca bu yıl yeni Citroen C4 ve C4 X şubat ayında, Citroen C3 ve e-C3'ün ise ilkbaharda Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.