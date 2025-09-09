Hyundai Concept THREE ortaya çıktı: Yeni model Türkiye'de üretilecek! İşte tüm ayrıntılar...

Hyundai, Concept THREE elektrikli konsept modelini 2025 IAA Mobilite Fuarı’nda tanıttı. Hyundai Motor Company, IONIQ alt markası altında geliştirdiği ilk kompakt elektrikli araç konsepti Concept THREE'yi, Münih’teki 2025 IAA Mobilite Fuarı’nda tanıttı. Bu tanıtım, markanın küresel pazarda elektrikli araçlar için geliştirdiği iddialı planları gözler önüne serdi. Hyundai, fuarda aynı zamanda tüm elektrikli araç serisini sergileyerek Avrupa’daki temiz enerji geçişine katkı sağlayacağını ve elektrifikasyon stratejisini açıkladı. HYUNDAİ CONCEPT THREE Hyundai, IAA Mobilite 2025’te tanıttığı Concept THREE konseptiyle markanın elektrifikasyon yolculuğundaki bir sonraki adımını vurguladı. Bu kompakt elektrikli araç konsepti, Hyundai’nin mevcut orta ve büyük segment elektrikli araç modellerine ek olarak, daha küçük ve verimli araç segmentine adım atmaya hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Avrupa’daki şehirleşme, sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve alan verimliliği gibi ihtiyaçlar, kompakt elektrikli araçlara olan talebin artmasına neden oldu. Hyundai, Concept THREE ile bu talepleri karşılamak için elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

HYUNDAİ CONCEPT THREE BOYUTLARI Hyundai Concept THREE, 4.287 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca, markanın gelecekteki elektrikli araçlarının tasarımına da ışık tutacak bu konseptin dingil mesafesi ise 2.722 mm olarak belirlenmiş. Concept THREE’nin tasarımı, markanın erişilebilir ve duygusal olarak etkileyici bir deneyim sunma hedefinin altını çiziyor. HYUNDAİ CONCEPT THREE TASARIM Hyundai’nin Art of Steel adı verilen yeni tasarım dili, çeliğin sağlamlığını ve esnekliğini sanatsal bir yaklaşımla birleştiriyor. Bu tasarım, çeliğin doğal şekillendirilebilirliğini simgeliyor ve akıcı hacimleriyle görsel farkındalık yaratıyor. AERO HATCH VE PARAMETRİK PİKSEL Aracın aerodinamik yapısı, Aero Hatch profiliyle şehir içi kullanım verimliliğini vurguluyor. Yumuşatılmış gövde hatları ve kesişen çizgiler, araç tasarımına görsel bir şıklık katıyor. Parametrik Piksel aydınlatmalar ise araçta hem ön hem de arka tarafta bulunarak, görsel derinlik ve ritim kazandırıyor.

HYUNDAİ CONCEPT THREE İÇ MEKÂN Concept THREE’ün dış tasarımı, Hyundai’nin Art of Steel dilini yansıtan eloksal efektli kaplamalarla zenginleştirilmiş. İç mekan ise sıcak ve sakinleştirici bir his uyandıracak şekilde sade tasarlanmış. Ayrıca, iç mekanda okyanus atıklarından elde edilen kumaşlar ve hafif alüminyum köpük gibi sürdürülebilir malzemeler kullanılması planlanıyor. KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DENEYİM Hyundai, araçta "Kendi Yaşam Tarzını Getir (BYOL)" adlı bir modüler felsefeyle kişisel yolculuk deneyimleri sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar, aracı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecek. Ayrıca, araçta Mr. Pix adlı sembolik bir karakter yer alacak. Bu karakter, kullanıcılarla etkileşim kurarak araca eğlenceli bir hikaye anlatımı katacak.

HYUNDAİ’NİN AVRUPA HEDEFLERİ Hyundai, Avrupa pazarındaki elektrikli araç talebini göz önünde bulundurarak bu bölgeyi küresel elektrifikasyon stratejisinin merkezine yerleştiriyor. Avrupa’da satılan Hyundai modellerinin %80’inin burada üretilmesi, markanın bölgedeki derin entegrasyonunu ve bölgesel çözümler üretme yeteneğini pekiştiriyor. 2027 ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ Hyundai, 2027 yılına kadar Avrupa'daki her modelin elektrikli bir versiyonunu sunmayı planlıyor. Ayrıca, 2030 yılına kadar global çapta 21 farklı elektrikli araç modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu strateji, Hyundai’nin çevre dostu ve sürdürülebilir mobiliteyi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlayan vizyonunu yansıtıyor.

HİDROJEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM Hyundai, gelecekteki mobilite çözümleri için hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirmeye devam edecek. Ayrıca, üretim süreçlerinde geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı artırılacak ve Avrupa’daki üretim tesisleri yenilenebilir enerjiye dönüştürülecek. Hyundai’nin Concept THREE ile sunduğu bu vizyon, markanın elektrifikasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki iddialı adımlarını gösteriyor. Avrupa pazarındaki bu stratejik hamleler, markanın gelecekteki elektrikli araçlarının temelini oluşturuyor.