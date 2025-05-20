Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hyundai'den yeni yatırım: Fabrika için tarih verildi...

Hyundai'den yeni yatırım: Fabrika için tarih verildi...

20.05.2025 15:34:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
Takip Et:
Hyundai'den yeni yatırım: Fabrika için tarih verildi...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin Ortadoğu'ya fabrika kuracağı açıklandı.

Otomobil üreticileri yeni bir yerde fabrika kurmak için akın ediyor. 

Lucid 2023 yılında Suudi Arabistan'da ''Gelişmiş Üretim Tesisi 2''yi açtığında işler hızlandı. Lucid, şirketin Casa Grande, Arizona'daki ana tesisinde “önceden üretilmiş” yarı söküm kitleri kullanılarak monte ediliyor.

Ancak tesis bu on yıl içinde tam teşekküllü bir üretim tesisi haline gelmeyi hedefliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, yılda 150 bin araç üretebilecek ve bu araçlar Suudi Arabistan'ın yanı sıra ihracat pazarlarında da satılacak.

ORTADOĞU'DAKİ ÜRETİM ÜSSÜ

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun o dönemde otomobil üreticisinin %60'ından fazlasına sahip olduğu düşünüldüğünde Lucid fabrikası şaşırtıcı olmasa da Hyundai şimdi Kral Abdullah Ekonomik Şehri içindeki Kral Salman Otomotiv Kümelenmesi'nde yeni bir fabrikanın temelini attı. Burası Türkiye'de de i10, i20 ve Bayon modellerini üreten şirketin Ortadoğu'daki ilk “üretim üssü” olacak ve “Suudi Arabistan'da lider bir marka olmanın temellerini” atacak.

Tesisin 2026 yılının son çeyreğinde açılması ve yıllık 50 bin adet üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Şirket tesiste ne üretileceğini açıklamadı, ancak içten yanmalı motorların yanı sıra elektrikli güç aktarma organlarına sahip araçlar üretileceğini doğruladı.


YÜZDE 70'İ SUUDİ ARABİSTAN'IN KONTROLÜNDE

Hyundai Motor Manufacturing Middle East (HMMME) tesisi, otomobil üreticisi ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu arasında bir ortak girişim. Hyundai %30'luk hisseyi kontrol ederken, Suudi Arabistan %70'lik bir hisseye sahip olacak.

Suudi Arabistan otomotiv üretimi için alışılmadık bir yer olsa da varlık fonları otomobil üreticilerini ülkede mağaza kurmaya ikna ediyor. Yatırımlar, Vizyon 2030 olarak bilinen ve ekonomiyi çeşitlendirmeyi amaçlayan ulusal kalkınma projesinin bir parçası. Suudi Arabistan petrol üretimine daha az bağımlı olmak istiyor ve araç üretimi de bunun bir parçası.

İlgili Konular: #otomobil #fabrika #Suudi Arabistan #Hyundai

İlgili Haberler

Chery 4 ayda 820 bini aştı!
Chery 4 ayda 820 bini aştı! Nisan ayına ilişkin operasyonel verilerini açıklayan Chery 2024'ün nisan ayına kıyasla 2025'in aynı ayında yüzde 10.3 artışla 200 binden fazla araç satmayı başardı. Chery'nin ilk 4 ayda toplam satışları ise 820 bini geçti.
Ford'dan 3 yeni model! 1 milyon 593 bin TL'den başlıyor...
Ford'dan 3 yeni model! 1 milyon 593 bin TL'den başlıyor... Ford 3 yeni elektrikli modelini Türkiye'de satışa sundu. 3'ü de SUV sınıfında yer alan modeller Explorer, Capri ve Puma GEN-E... İşte yeni elektrikli Ford modellerinin menzili, motor gücü, fiyatları ve diğer tüm ayrıntılar...
BYD'nin yeni modeli e7 560 bin TL'ye satışa sunuldu!
BYD'nin yeni modeli e7 560 bin TL'ye satışa sunuldu! BYD yeni modeli e7'yi duyurdu. Ortalama 450 ve 520 km arasında değişen menzil değerleri sunan iki farklı bataryaya sahip modele dair ayrıntılar belli oldu.