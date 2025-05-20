Hyundai'den yeni yatırım: Fabrika için tarih verildi...

Otomobil üreticileri yeni bir yerde fabrika kurmak için akın ediyor.

Lucid 2023 yılında Suudi Arabistan'da ''Gelişmiş Üretim Tesisi 2''yi açtığında işler hızlandı. Lucid, şirketin Casa Grande, Arizona'daki ana tesisinde “önceden üretilmiş” yarı söküm kitleri kullanılarak monte ediliyor.

Ancak tesis bu on yıl içinde tam teşekküllü bir üretim tesisi haline gelmeyi hedefliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, yılda 150 bin araç üretebilecek ve bu araçlar Suudi Arabistan'ın yanı sıra ihracat pazarlarında da satılacak.

ORTADOĞU'DAKİ ÜRETİM ÜSSÜ

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun o dönemde otomobil üreticisinin %60'ından fazlasına sahip olduğu düşünüldüğünde Lucid fabrikası şaşırtıcı olmasa da Hyundai şimdi Kral Abdullah Ekonomik Şehri içindeki Kral Salman Otomotiv Kümelenmesi'nde yeni bir fabrikanın temelini attı. Burası Türkiye'de de i10, i20 ve Bayon modellerini üreten şirketin Ortadoğu'daki ilk “üretim üssü” olacak ve “Suudi Arabistan'da lider bir marka olmanın temellerini” atacak.

Tesisin 2026 yılının son çeyreğinde açılması ve yıllık 50 bin adet üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Şirket tesiste ne üretileceğini açıklamadı, ancak içten yanmalı motorların yanı sıra elektrikli güç aktarma organlarına sahip araçlar üretileceğini doğruladı.





YÜZDE 70'İ SUUDİ ARABİSTAN'IN KONTROLÜNDE

Hyundai Motor Manufacturing Middle East (HMMME) tesisi, otomobil üreticisi ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu arasında bir ortak girişim. Hyundai %30'luk hisseyi kontrol ederken, Suudi Arabistan %70'lik bir hisseye sahip olacak.

Suudi Arabistan otomotiv üretimi için alışılmadık bir yer olsa da varlık fonları otomobil üreticilerini ülkede mağaza kurmaya ikna ediyor. Yatırımlar, Vizyon 2030 olarak bilinen ve ekonomiyi çeşitlendirmeyi amaçlayan ulusal kalkınma projesinin bir parçası. Suudi Arabistan petrol üretimine daha az bağımlı olmak istiyor ve araç üretimi de bunun bir parçası.