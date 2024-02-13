Sıfır araba fiyatına batarya değişimi! Elektrikli otomobil alacaklar bir kez daha düşünün...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:01

Güncelleme: 13.02.2024 - 16:01

Elektrikli otomobillerde bakım maliyetlerinin başında gelen batarya değişimi, elektrikli otomobil almayı düşünenlerin en büyük çekincesi olmaya devam ediyor.

En son gündeme gelen BMW modeli ile elektrikli otomobillerde batarya değişim fiyatları tekrar gündeme geldi.

BMW ana akım elektrikli araçlar dünyasına ilk adımını 2013 yılında i3 modeli ile attı.

Öncelikle uzun mesafeli bir yolcudan ziyade bir şehir otomobili olarak tasarlanan i3, 2021 yılına kadar ABD'de 45 bin 100 adet satarak burada görevini tamamladı.

BMW i3, ikinci el piyasasında çok pahalı olmayan şık bir küçük elektrikli model olmaya devam ediyor. Çoğu lüks otomobilde olduğu gibi, özellikle de Avrupa'nın köklü markalarında olduğu gibi, ilk maliyet değil ama gizlenen bakım masrafları kullanıcıları şaşkına çevirdi.

YÜKSEK VOLTAJLI BATARYA

Çok sayıda i3 sahibi bayilerin akü değişimleri için sıklıkla 921 bin 600 TL'nin (30 bin dolar) üzerinde talepte bulunduklarını belirtirken, bir BMW i3 sahibi ise kendisinden 2 milyon 181 bin 120 TL (71 bin dolar) ücret talep edildiğini söyledi.

BMW i3'ü hem tamamen elektrikli bir araç hem de küçük bir içten yanmalı motora sahip menzili genişletilmiş bir hibrit olarak sattı. Küçük otomobilin üretimden kalkmasıyla birlikte, ülke çapındaki bayilerin i3 sahiplerine büyük onarım faturaları çıkardığı görüldü. Sorun, i3 tasarımında kullanılan yüksek voltajlı bataryadan kaynaklanıyor.

Bu batarya sekiz hücreden oluşuyor ve sadece bir tanesi bozulduğunda tamir faturası aşırı yüksek olabiliyor. Reddit'teki bir paylaşım, bir bayinin kendilerine tam bir akü için yaklaşık 71 bin dolarlık onarım istediğini gösteriyor. Yine farklı paylaşımlarda 31 bin 38 bin dolarlık ücret talepleri de görülüyor.

SIFIR FİYATINI DA GEÇTİ!

2021 yılında 45 bin 445 dolar ila 52 bin 495 dolar arasında değişen fiyatlarla ABD'de satılan BMW i3 için istenen 71 bin 208 dolarlık servis teklifinin fotoğrafı elektrikli araba almak isteyenleri bir kez daha korkuttu.

Ancak bu istenen fiyattan çok daha uygun şekilde akü değişimi yapabilecek servis noktalarının da mutlaka olduğu ifade ediliyor. Birçok kişi, i3 aküsündeki sekiz hücreden yalnızca birinin bu tür bir kilometrede tipik olarak bozulduğuna inanıyor. Bu doğruysa yine teorik olarak, tek bir modül bayiden 3 bin 500 dolardan daha ucuza temin edilebildiğinden, saygın bir atölye veya yetenekli bir tamirci tarafından 10.000 doların altında bir fiyata da değiştirilebilir. Tabii bu da güncel kurla 307 bin 200 TL gibi yine hatırı sayılır bir meblaya karşılık geliyor.

BMW i3 BATARYA BOYUTU

Ayrıca BMW i3 modelinde kullanılan en büyük batarya yalnızca 42.2 kilowatt. 2023'ün en çok satan elektrikli otomobil modeli Tesla Model Y'de ise batarya büyüklüğü 78.1 kilowatt'a kadar çıkıyor ki bataryanın büyümesi ile orantılı olarak değişim ücretinde de fiyat artacaktır.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TALEBİ

Batarya değişimlerinde ortaya çıkan yüksek maliyetler ikinci elde fiyatların hızla düşmesine neden olurken bu düşüş nedeni ile sıfır elektriklilere olan talep de ilerleyen süreçte satışları olumsuz şekilde etkilemeye aday.