Tesla'ya karşı savaş başladı: BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes ve Stellantis

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:17

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:17

BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes ve Stellantis, 2030 yılına kadar ABD'de açılacak, bazıları oldukça konforlu olarak tasarlanan 30 bin şarj istasyonundan oluşan bir ağ üzerinde birlikte çalışıyor.

Cuma günü duyurulan Ionna şarj ağı, Ionity adlı başarılı bir Avrupa ağına benzer bir ABD ağı olacak.

Yedi otomobil üreticisinin dahil olduğu planda, on yılın sonuna kadar 30 bin şarj istasyonunun faaliyete geçmesi hedefleniyor.

İstasyonlar CCS veya Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardını kullanacak ve markaların kendi ödeme uygulamaları ve rota planlama kurulumları ile çalışacak.

Ionna adı verilen yeni elektrikli araç şarj ağına ilişkin ayrıntılar, 2030 yılına kadar 30.000 istasyonun faaliyete geçeceği ve ilk istasyonların bu yıl açılacağı iddiası dışında zayıf kalıyor. caranddriver'dan John Voelcker imzasıyla yayımlanan habere göre şirket cuma günü CEO'sunun, daha önce EVgo şarj ağının başkanı ve COO'su olan ve daha önce Electrify America'da baş altyapı mühendisi olan Seth Cutler olacağını duyurdu.

Yeni ağ hem otoyollar boyunca hem de kentsel alanlarda yer alacak. Planlar hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre bazı tesisler, banyo ve ikramlar da dahil olmak üzere havayolu salonlarına benzeyen tesislere sahip amiral gemisi istasyonları olacak. Ionna'nın şarj kabloları Kombine Şarj Sistemi (CCS) ya da Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) konektörünü kullanan elektrikli araçlar tarafından kullanılabilecek. En önemlisi de 'Tak ve Şarj' ya da başka bir entegre ödeme biçimini barındırarak otomobil üreticilerinin uygulamaları ve araç içi rota planlaması ile entegre olacaklar.

TESLA'NIN SUPERCHARGER AĞINI ELE GEÇİRMEK!

Geçen temmuz ayında, yedi küresel otomobil üreticisinin (BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes ve Stellantis) yeni bir Kuzey Amerika elektrikli araç şarj ağı kurmak için güçlerini birleştireceği haberi ortaya çıkmıştı. Amaç, elektrikli araç şarjını bugünün ağlarının sunduğundan daha güvenilir ve daha keyifli bir deneyim haline getirmekti.

Tesla, Supercharger hızlı şarj ağını 2012 gibi erken bir tarihte kurmaya başladı ve 321 kilometreden fazla menzile sahip elektrikli araçlarının alıcılarının uzun mesafeli yolculuklar yapabilmeleri gerektiğini düşündü. Ancak bu ağ, hacimli olarak satılan dört Tesla modeliyle sınırlıydı. Başka hiçbir elektrikli araç bunu kullanamıyordu. Her yerde bulunan, ultra güvenilir Supercharger ağı muhtemelen birçok Tesla'nın satışına katkıda bulundu.

Ancak başka hiçbir otomobil üreticisi Kuzey Amerika'da bir şarj ağı kurmak istemedi. Bu durum, 2017 yılında dört üreticinin (BMW, Daimler (Mercedes-Benz), Ford ve VW Group (Hyundai/Kia daha sonra katıldı)) güçlerini birleştirerek pan-Avrupa ağı Ionity'yi kurduğu Avrupa ile tezat oluşturuyor. İlk istasyonları 2018'in ilk yarısının başlarında faaliyete geçti ve güvenilir bir şekilde çalıştıkları görülüyor. 2025 yılının başlarında Ionity'nin 20 ülkede 5 binden fazla istasyona sahip olacağı belirtiliyor.

KÂRLILIK İKİNCİ PLANDA

2021 veya 2022'de, Ionity'nin ABD versiyonu, büyük ölçüde BMW ve Mercedes-Benz'in emriyle neredeyse bir araya geldi. İki Alman üretici, işbirliğinin kendi iç pazarlarında ve çevresindeki düzinelerce ülkede neler başarabileceğini görmüştü. Diğer üreticiler, her bir ortak için yüz milyonlarca dolarlık olası maliyeti ve bunun hem kârlılık hem de şirket hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini gerekçe göstererek ikna olmadılar.

Daha önce General Motors, 321 kilometreden fazla menzile sahip Tesla dışındaki ilk elektrikli araç olan 2017 Chevrolet Bolt EV için DC hızlı şarj istasyonlarını finanse etmeyeceğini söyledi. Ardından VW Group, Dieselgate günahlarının kefaretini ödemek amacıyla, daha sonra Electrify America adını alacak olan ülke çapında bir elektrikli araç şarj ağı kurmak için 2 milyar dolar harcamayı taahhüt etti. EV üreticileri rahat bir nefes aldı ve şarj sorununun çözüldüğünü varsaydı.

Öyle olmadı. ABD Çevre Koruma Ajansı ve güçlü Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu'nun gözleri üzerindeyken Electrify America'nın tek önceliği, rıza emrinin 30 aylık dört diliminin her birinde belirtilen sayıda şarj istasyonunu devreye sokmaktı. Güvenilirlik veya kullanılabilirlik için herhangi bir gereklilik zayıf, ikincil ve önemsiz olarak görülüyordu.

2023 yılının ortalarına gelindiğinde, elektrikli araç üreticilerinin Electrify America'ya olan öfkesi iyice artmıştı. Bu arada BMW ve Mercedes-Benz, bir önceki çıkmazın ardından ortaklaşa oluşturulan bir şarj ağı fikrini inatla yaşam desteğinde tutmuştu. Bu kez bir araya geldiler.

Artık elektrikli araç şarjının güvenilir ve keyifli olabileceğini gösteren iki örnek var. Sadece Kuzey Amerika'daki Tesla Supercharger ağı değil, aynı zamanda Avrupa çapında Ionity. Ionity'de ortaklar işbirliği içinde çalışıyor gibi görünüyor ve her şeyden önce kârlılık güdüsü birinci öncelik değil. Birden fazla elektrikli araç savunucusu, yeni ismin "Ion NA" veya Ion North America olarak okunabileceğini ve Ionity ile benzerliğinin altını çizdiğini belirtti.

YENİ ŞARJ AĞI NEYE BENZEYECEK?

Charged EVs'te alıntılanan bir kaynak, "Hedef, her biri 350 kW kapasiteli altı ila 10 şarj kablosuna sahip olmak" dedi, "güvenli, iyi aydınlatılmış yerlerde, korunaklı" ifadeleri kullanıldı. En önemlisi, en başından itibaren "doğru ekipman ve doğru deneyim için beklentileri net bir şekilde belirleyeceğiz" denildi. Güvenilir, işleyen istasyonlar ve keyifli bir deneyim ana hedefler olacak.

Ionna isminin ortaya çıkmasından bir gün önce Electrify America'nın San Francisco'nun South of Market (SoMa) bölgesindeki Harrison Street'te tamamen kapalı bir konumda yer alan kendi amiral gemisi istasyonunun ayrıntılarını ve fotoğraflarını yayımlaması dikkat çekici. 350 kilovata kadar kapasiteli 20 şarj cihazının yanı sıra iki müşteri salonu, iki tuvalet (bebek değiştirme istasyonları ile birlikte), yüksek hızlı Wi-Fi ve yerinde güvenlik içeriyor.

Güvenilirlik ve kolaylıklar için rekabet, elektrikli araç şarjında hoş bir gelişme olacak. Birden fazla elektrikli araç sürücüsünün gözlemlediği gibi elektrikli aracınızı şarj etmenin en azından ortalama bir benzin istasyonu kadar güvenilir ve keyifli olması gerekmez mi?

Bugün öyle değil anck Ionna'ya göre yakında öyle olacak. Kuzey Amerika'daki elektrikli araç sürücüleri bunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için bekleyecek ve izleyecek.