En güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi, elektrikliler şaşırttı!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:04

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:04

J.D. Power'ın en son güvenilirlik araştırması sonuçları, yeni bir araba arayışında olanların işini kolaylaştırıyor. Tüm markaların üçte ikisinin uzun vadeli güvenilirliği azaldı ve sektör genelinde sürücüler her 100 araçta ortalama 190 sorun yaşıyor.

Bu, araştırmanın 12 ay önce bulduğu 100 araç başına fazladan 4 daha ortaya çıktığını gösteriyor. Daha da kötüsü, sorunların ortaya çıkma oranının arttığı belirtildi. Bir yıl önce, insanların yüzde 12'si araç sahibi olduktan sonraki ilk 90 gün ila üç yıl içinde bir sorun yaşıyordu. Şimdi ise bu oran yüzde 17'ye yükselmiş durumda.

ARIZA ORANI YÜZDE 5 ARTTI

Burada JD Power'ın '2024 ABD Araç Güvenilirliği Çalışması'nın, 2021 model yılı araçların 30 bin 595 orijinal sahibinden üç yıllık sahipliğin ardından geri bildirim topladığını belirtmek gerekir. Bu çalışma Ağustos-Kasım 2023 tarihleri arasında yapılmıştır.

Neyse ki, J.D. Power'ın otomobil kıyaslama kıdemli direktörü Frank Hanley'e göre, hafifletici faktörler olabilir. Güvenilirlikteki bu düşüş muhtemelen pandemiye, üretim üzerinde yarattığı baskılara ve otomotiv pazarı üzerindeki etkilerine bağlanabilir. Bu durum, tedarik hatları normalleştikçe durumun daha iyiye gidebileceğini gösteriyor, ancak yine de otomobil üreticilerini bazı önemli hususlarla baş başa bırakıyor.

"Bugün Amerikan yollarındaki araçların ortalama yaşı yaklaşık 12 yıl, bu da zamanın testine dayanacak şekilde tasarlanmış bir araç üretmenin önemini vurguluyor" diyen Hanley ardından şöyle konuştu:

"Otomobil üreticileri bugün tanıtılan yeni araç teknolojisinin yıllar sonra da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacağından emin olmalıdır."

EN SORUNLU ALAN BİLGİ-EĞLENCE TEKNOLOJİLERİ

Otomobil üreticileri için en sorunlu olduğu kanıtlanan alan araç içi teknolojidir. Araç sahipleri, bilgi-eğlence sistemleri nedeniyle her 100 araçta 49,1 sorun yaşıyor. Bu sayı, bir sonraki en sorunlu alan olan araç dışından yaklaşık iki kat daha fazla. Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlanmak bu alandaki en önemli sorun ve aracın dahili ses tanıma sistemi de ikinci sırada yer alıyor.

EN SORUNLU ARAÇLAR ELEKTRİKLİLER

Yüksek teknolojili özellikler en sorunlu alanlardan bazıları olduğundan, araç sahiplerinin en çok şikâyet ettiği konuların başında elektrikli araçların geldiğini öğrenmek sizi şaşırtmayabilir. Elektrikli araçlar 100 araç başına 256 sorun yaşarken, plug-in hibritler 216, hibritler 191 ve içten yanmalı araçlar ise sadece 187 sorun yaşıyor.

Ancak elektrikli araçlar için tek sorun yüksek teknoloji sorunları değil. J.D. Power, elektrikli araç sahiplerinin yüzde 39'unun üç yıl sonra lastiklerini değiştirdiklerini belirttiklerini ortaya koyuyor. İYM araç sahiplerinin ise sadece yüzde 20'si lastiklerini değiştirmek zorunda kalmıştır.

EN AZ ARIZA ÇIKARAN MARKA DEĞİŞMEDİ

En az sorunun yaşandığı otomobil markası ise yine Toyota olarak açıklandı. Otomobil üreticisinin merkez markası 100 araç başına sadece 147 sorunla kitlesel pazar segmentinde başı çekerken, premium markası Lexus 100 araç başına sadece 135 sorunla üst üste ikinci yıl lüks segmentte ve genel sektörde başı çekiyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şirket model bazında en fazla güvenilirlik ödülünü kazanıyor. Aslında, Toyota'nın dokuz güvenilirlik ödülü, 10 ödül kazandığı 2017'den bu yana tek bir çalışmada herhangi bir markanın kazandığı en fazla ödül.

TESLA KAÇINCI SIRADA?

Tablonun diğer ucunda 100 araç başına 310 sorunla Chrysler yer alırken, Tesla J.D. Power'a göre çalışmanın ödül kriterlerini karşılamadığı için çalışmaya dahil edilmemiştir. Bununla birlikte, 100 araç başına 252 sorun puanı aldığı tahmin edilmektedir ki bu da 190 olan çalışma ortalamasından çok daha kötüdür ve onu son beş marka arasına sokacaktır.

ARIZA ORANLARINA GÖRE OTOMOBİL MARKALARI

Yapılan çalışmanın ardından 3 yıl içinde 100 araç başına ortaya çıkan arızaların gösterildiği tablo yayımlandı. Tablo'ya göre en az sorun yaşanan otomobil markası Lexus olurken Toyota ikinci sırada yer aldı. Chrysler'in ise son sırada yer aldığı görüldü. İşte o tablo: