Hyundai Motor Türkiye’de online satış sistemi başladı

Hyundai Motor Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım atarak Hyundai Online’ı hayata geçirdi. Bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, seçtikleri Hyundai modelinin anahtar teslim fiyatını görüntüleyebiliyor ve sonrasında ödeme sürecini tamamen online olarak tamamlayabiliyor.

Hyundai’nin yeni online satış sistemi bayilerden doğrudan teklif alınabilmesi ve tüm ödeme adımlarının dijital ortamda eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi özellikleriyle fark yaratıyor. Kapora ödemesinden taşıt kredisi kullanımına kadar tüm süreç Hyundai’nin web sitesi üzerinden yönetilebiliyor. Kullanıcılar ayrıca ödemelerini kredi kartı ve EFT/Havale gibi farklı seçeneklerle yapabilirken, diledikleri zaman birden fazla kredi kartını da aynı anda kullanabiliyor.

DİJİTAL KREDİ

Sistemin en dikkat çeken yanlarından biri de anlaşmalı bir banka ile hayata geçirilen dijital taşıt kredisi.

Yeni bir araç satın almak isteyen kullanıcı, dijital taşıt kredisi kullanarak satın alma sürecini Hyundai Online’da tamamlayabiliyor.

Hyundai Motor Türkiye, bu uygulamasıyla müşterilerine uçtan uca kesintisiz, hızlı ve erişilebilir bir araç satın alma deneyimi sunmayı amaçlıyor.