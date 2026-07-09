Hyundai'nin yeni elektrikli modeli Ioniq 3 sahneye çıktı: 496 km menzil ve yerli üretim avantajı

Hyundai Motor Avrupa, elektrikli mobilite alanındaki iddialı hamlesini, yeni nesil elektrikli hatchback modeli Ioniq 3 ile bir adım ileriye taşıyor. Elektrikli araç pazarına yepyeni bir soluk getirmesi beklenen model, yenilikçi tasarımı, kişiselleştirilebilir iç mekanı ve ileri teknolojisiyle dikkat çekerken, Türkiye pazarı için çok daha derin bir anlama sahip: Ioniq 3, Togg'un ardından Türkiye'de üretilecek ikinci tamamen elektrikli otomobil unvanını alarak İzmit fabrikasında banttan inmeye hazırlanıyor.

Tasarımının merkezinde Hyundai'nin Art of Steel felsefesi yer alan Ioniq 3, minimalist çizgileri akılcı mühendislikle harmanlıyor. Markanın Aero Hatch olarak adlandırdığı kendine özgü siluet, araca sadece şık bir crossover-hatchback görünümü kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda 0.263 Cd gibi oldukça başarılı bir rüzgar sürtünme katsayısı sunuyor.

Araç, dışarıdan kompakt görünmesine rağmen e-GMP platformunun getirdiği uzun dingil mesafesi sayesinde geniş bir yaşam alanı vadediyor. 16 ila 18 inç (N Line versiyonunda 19 inçe kadar) arasında değişen aerodinamik jant seçenekleri sunulurken, Ioniq 3 N Line versiyonu standart modele göre çok daha kaslı, sportif ve agresif bir karakter sergiliyor.

Ioniq 3, küresel pazarda farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere iki farklı batarya ve menzil seçeneğiyle yollara çıkıyor. Standart menzil versiyonunda LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya kullanılırken, uzun menzil versiyonunda NMC (Nikel Manganez Kobalt) batarya tercih ediliyor. Araç, 110 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 29 dakikada doldurabiliyor.

İç mekanda geleneksel otomotiv tabularını yıkan Hyundai, Furnished Space (Döşenmiş Alan) yaklaşımıyla kabin elemanlarını modern birer mobilya gibi konumlandırıyor. Doğal ve geri dönüştürülmüş tekstil malzemelerinin kullanıldığı iç mekânda, ferahlıktan yana olanlar için açık tonlar, dinamizm arayanlar için ise N Line ile gelen siyah/kırmızı kombinasyonlar sunuluyor.

Ioniq 3, Hyundai'nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect ile donatılan Avrupa'daki ilk model. Android Automotive OS (AAOS) altyapısını kullanan bu sistem; donanıma göre 12.9 inç veya 14.6 inçlik merkezi dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Akıllı telefon akıcılığında çalışan sistem, yıl sonuna kadar sayısı 30'u aşacak üçüncü parti uygulama (müzik, üretkenlik, eğlence) desteği barındıran Pleos App Market'e sahip.

ALT SINIRDAN VERGİLENDİRME

Ioniq 3'ün Türkiye pazarı için en kritik yönü şüphesiz üretim üssü. Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında, batarya montaj hattını da içerecek şekilde büyük bir yatırımla üretilecek olan model, ana pazara (Avrupa) çok daha hızlı ve lojistik açıdan verimli şekilde ulaştırılacak. Ancak bu durumun asıl kazananı Türk tüketicisi olacak.

Togg'dan sonra Türkiye'de üretilecek ikinci elektrikli otomobil olacak Ioniq 3, ithal edilen (özellikle de ek gümrük vergilerine tabi olan Çin menşeli) rakiplerine karşı çok ciddi bir fiyat bariyeri avantajı elde edecek. Aracın motor gücü ve vergisiz fiyat konumu itibarıyla yüzde 25'lik ÖTV diliminde yer alması bekleniyor.