Hyundai'nin yeni elektrikli modeli Ioniq 3 sahneye çıktı: 496 km menzil ve yerli üretim avantajı

Hyundai Motor Avrupa, elektrikli mobilite alanındaki iddialı hamlesini, yeni nesil elektrikli hatchback modeli Ioniq 3 ile bir adım ileriye taşıyor. Elektrikli araç pazarına yepyeni bir soluk getirmesi beklenen model, yenilikçi tasarımı, kişiselleştirilebilir iç mekanı ve ileri teknolojisiyle dikkat çekerken, Türkiye pazarı için çok daha derin bir anlama sahip: Ioniq 3, Togg'un ardından Türkiye'de üretilecek ikinci tamamen elektrikli otomobil unvanını alarak İzmit fabrikasında banttan inmeye hazırlanıyor.
TASARIM: "ART OF STEEL" VE AERODİNAMİK VERİMLİLİK
Tasarımının merkezinde Hyundai'nin Art of Steel felsefesi yer alan Ioniq 3, minimalist çizgileri akılcı mühendislikle harmanlıyor. Markanın Aero Hatch olarak adlandırdığı kendine özgü siluet, araca sadece şık bir crossover-hatchback görünümü kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda 0.263 Cd gibi oldukça başarılı bir rüzgar sürtünme katsayısı sunuyor.
Araç, dışarıdan kompakt görünmesine rağmen e-GMP platformunun getirdiği uzun dingil mesafesi sayesinde geniş bir yaşam alanı vadediyor. 16 ila 18 inç (N Line versiyonunda 19 inçe kadar) arasında değişen aerodinamik jant seçenekleri sunulurken, Ioniq 3 N Line versiyonu standart modele göre çok daha kaslı, sportif ve agresif bir karakter sergiliyor.
IONİQ 3 MENZİL VE ŞARJ SÜRESİ
Ioniq 3, küresel pazarda farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere iki farklı batarya ve menzil seçeneğiyle yollara çıkıyor. Standart menzil versiyonunda LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya kullanılırken, uzun menzil versiyonunda NMC (Nikel Manganez Kobalt) batarya tercih ediliyor. Araç, 110 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 29 dakikada doldurabiliyor.
HYUNDAI IONİQ 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
HYUNDAI IONİQ 3 BOYUTLARI
- Uzunluk: 4155 mm
- Genişlik: 1800 mm
- Yükseklik: 1505 mm
- Dingil Mesafesi: 2680 mm
- Bagaj Kapasitesi: 441 litre
- Ağırlık: 1550-1580 kg
İÇ MEKAN VE İLERİ TEKNOLOJİ
İç mekanda geleneksel otomotiv tabularını yıkan Hyundai, Furnished Space (Döşenmiş Alan) yaklaşımıyla kabin elemanlarını modern birer mobilya gibi konumlandırıyor. Doğal ve geri dönüştürülmüş tekstil malzemelerinin kullanıldığı iç mekânda, ferahlıktan yana olanlar için açık tonlar, dinamizm arayanlar için ise N Line ile gelen siyah/kırmızı kombinasyonlar sunuluyor.
AVRUPA'DA BİR İLK: PLEOS CONNECT
Ioniq 3, Hyundai'nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect ile donatılan Avrupa'daki ilk model. Android Automotive OS (AAOS) altyapısını kullanan bu sistem; donanıma göre 12.9 inç veya 14.6 inçlik merkezi dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Akıllı telefon akıcılığında çalışan sistem, yıl sonuna kadar sayısı 30'u aşacak üçüncü parti uygulama (müzik, üretkenlik, eğlence) desteği barındıran Pleos App Market'e sahip.
Ayrıca doğal konuşmayı algılayabilen yapay zeka destekli Gleo AI sesli asistanı, sürücülerin dikkatini yoldan ayırmadan klima, navigasyon ve multimedya fonksiyonlarını yönetmesini sağlıyor.
ALT SINIRDAN VERGİLENDİRME
Ioniq 3'ün Türkiye pazarı için en kritik yönü şüphesiz üretim üssü. Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında, batarya montaj hattını da içerecek şekilde büyük bir yatırımla üretilecek olan model, ana pazara (Avrupa) çok daha hızlı ve lojistik açıdan verimli şekilde ulaştırılacak. Ancak bu durumun asıl kazananı Türk tüketicisi olacak.
Togg'dan sonra Türkiye'de üretilecek ikinci elektrikli otomobil olacak Ioniq 3, ithal edilen (özellikle de ek gümrük vergilerine tabi olan Çin menşeli) rakiplerine karşı çok ciddi bir fiyat bariyeri avantajı elde edecek. Aracın motor gücü ve vergisiz fiyat konumu itibarıyla yüzde 25'lik ÖTV diliminde yer alması bekleniyor.
YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ İLE FİNANSMAN AVANTAJI
Bu avantajlı vergi diliminin yanı sıra, aracın yerli üretim olmasının finansman tarafında da dengeleri değiştirmesi öngörülüyor. Tıpkı Togg modellerinde olduğu gibi, yerli üretim bir elektrikli araç olması sebebiyle bankalar ve finans kuruluşları üzerinden özel, düşük faizli kredi imkânlarının ve avantajlı finansman koşullarının Ioniq 3 alıcılarına sunulması bekleniyor. Bu durum, aracı sadece donanım ve menzil anlamında değil, satın alma kolaylığı açısından da sınıfının en iddialı oyuncularından biri haline getiriyor.
HYUNDAI IONİQ 3 NE ZAMAN SATIŞA SUNULUYOR?
Ioniq 3, Hyundai’nin Türkiye’deki İzmit fabrikasında ağustos ayında üretilecek ve eylül ayında aracın Avrupa ile aynı anda Türkiye’de satışına başlanacak.