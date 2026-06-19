912 kilometre menzilli yeni BMW i3 siparişe açıldı: İşte BMW i3 fiyatı ve teknik özellikleri...

BMW'nin merakla beklenen ve Neue Klasse mimarisi üzerinde yükselen tamamen elektrikli 3 Serisi modeli yeni i3, yoğun talep üzerine planlanandan erken siparişe açıldı. 900 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çeken yenilikçi otomobilin Münih'teki üretimine çok kısa bir süre içinde başlanması planlanıyor.

ÜRETİM ÖNE ALINDI Alman otomotiv devi BMW, elektrikli mobilite dönüşümünde kilit rol oynayacak yeni i3 modelini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, tüketicilerden gelen yüksek talep doğrultusunda i3'ün sipariş takvimini öne çekti. Bu iddia, 18 Haziran itibarıyla i3 50 xDrive First Edition modeli için sipariş defterlerinin açılmasıyla resmiyet kazandı.

BMW i3 2026'DA YOLLARDA OLACAK Otomobilin resmi pazar lansmanının 2026 sonbaharında yapılması ve standart versiyonların da o tarihten itibaren sipariş edilebilir hale gelmesi bekleniyor. Ancak markanın planlamasına göre yeni i3'ün üretimine kısa süre sonra, Ağustos ayı içerisinde BMW'nin Münih'teki genel merkezinde başlanacak. Üretim bantlarının hızla çalışmaya başlamasıyla birlikte ilk teslimatların yaz sonundan önce gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

BMW i3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ BMW'nin altıncı nesil elektrikli güç aktarma sistemi teknolojisiyle donatılan yeni i3, performans odaklı bir sürüş dinamiği vadediyor. Otomobilde yer alan 345 kW (yaklaşık 462 beygir) gücündeki çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi, 645 Nm'lik maksimum tork üretiyor. Bu güçlü altyapı sayesinde elektrikli sedan, 0'dan 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşıyor. BMW, performans ve güç aktarma organları açısından standart i3 50 xDrive ile First Edition versiyonu arasında herhangi bir farklılık sunmuyor.

BMW i3 MENZİLİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR Yeni BMW i3'ün kalbinde 108 kWh kapasiteye sahip yüksek performanslı bir batarya paketi yer alıyor. Bu geniş kapasite, otomobili sınıfının en iddialı menzil değerlerinden birine taşıyor. WLTP standartlarına göre yapılan ölçümlerde, standart i3 50 xDrive modeli tam şarjla 912 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Donanım fazlalığı nedeniyle biraz daha ağır olan i3 50 xDrive First Edition versiyonunda ise bu değer 906 kilometre olarak açıklanıyor.

BMW i3 ŞARJ SÜRESİ Yeni model, BMW'nin 800 voltluk gelişmiş elektrik mimarisi üzerinde inşa edildi. Bu teknolojik altyapı sayesinde araç, 400 kW'a kadar DC hızlı şarj istasyonlarını destekliyor. Söz konusu şarj hızı, bataryanın yalnızca 21 dakika içerisinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşmasını sağlıyor. BMW verilerine göre, 400 kW'lık bir istasyona bağlanıldığında sadece 10 dakikalık şarj ile araca 422 kilometreye kadar menzil eklenebiliyor. Ayrıca otomobilde enerji akışını iki yönlü yönetebilen çift yönlü şarj (bi-directional charging) fonksiyonu da bulunuyor.

BMW i3 FIRST EDITION Erken siparişe açılan First Edition versiyonu, standart modele kıyasla görsel ve teknolojik anlamda kapsamlı bir paket sunuyor. Standart olarak gelen M Sport Paketi; aerodinamik gövde eklentileri, mavi M Sport fren kaliperleri ve dış dikiz aynalarından yansıyan M logosu projeksiyonu gibi sportif ayrıntılar içeriyor.

BMW i3 TASARIM Dış tasarımda, BMW'nin imzası niteliğindeki böbrek ızgaraya aydınlatmalı kontur ekleyen 'BMW Iconic Glow' paketi öne çıkıyor. İç mekanda ise Contemporary veya BMW M tasarım seçenekleriyle özel döşemeler sunulurken, 3D Head-Up Display sürücü odaklı teknolojilerin başında geliyor.

BMW İ3 DONANIMLARI First Edition'da ayrıca elektrikli ayarlanabilir çok fonksiyonlu ön koltuklar, otomatik bagaj kapağı, üç bölgeli otomatik klima, güneş kontrol camları, ısıtmalı direksiyon ve Harman Kardon ses sistemi standart olarak yer alıyor. Modelin ev tipi AC şarj kapasitesi de 11 kW'tan 22 kW'a yükseltilmiş durumda.

BMW i3 RENK SEÇENEKLERİ Müşteriler, First Edition'a özel "metalik M Le Castellet Blue" renginin de dahil olduğu altı dış renk ve 19 ile 20 inç boyutlarında farklı aerodinamik ve alaşım jant seçenekleri arasından tercih yapabiliyor. İklimlendirme özellikli panoramik cam tavan, ısıtmalı arka koltuklar ve elektrikli döner çeki demiri ise opsiyonel donanım listesinde yer alıyor.

BMW i3 FİYATLARI Elektrikli 3 Serisi'nin giriş seviyesi versiyonu olan standart i3 50 xDrive'ın İngiltere'de 53 bin sterlin başlangıç fiyatıyla sunulacağı öğrenildi. Özel donanımlarla zenginleştirilen First Edition versiyonu ise 57 bin 905 sterlinden başlayan fiyat etiketlerine sahip.