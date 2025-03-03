Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretecek

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

Hyundai, Togg ve BYD’nin ardından Türkiye’de yüzde 100 elektrikli otomobil üreteceğini açıklayan üçüncü marka oldu. Türkiye’deki EV üretimi İzmit fabrikasında 2026’nın ikinci yarısında başlayacak. Ürün ve yatırımla ilgili detaylar kısa süre içerisinde paylaşılacak. Öte yandan içten yanmalı i20 ve Bayon üretimi devam edecek, i10 bitecek. Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, geçen hafta İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında şirketin Türkiye’deki yeni yatırım planlarını ve büyüme hedeflerini açıkladı. Hyundai’nin 2030’a kadar globalde büyüme hedeflediğini belirten Berkel, bu kapsamda birçok yeni elektrikli modelin devreye gireceğini söyleyerek “Hyundai global elektrikli araç üreticileri arasında ilk üçte olmayı hedefliyor. Bu kapsamda dünyada belirli fabrikalarda elektrikli araç üretecek. Markanın 1990 yılında kurulan ve ilk denizaşırı yatırımı olan İzmit Fabrikası da elektrikli araç üretilecek tesislerden biri olacak” dedi.

Üretilecek EV modelin hangisi olacağını ilerleyen zamanlarda açıklayacaklarını belirten Berkel, “Bu genişleme, markanın Avrupa otomotiv pazarındaki rolünü artırırken aynı zamanda ülkenin üretim sektörünü de güçlendirecek. 28 yılda üç milyondan fazla araç üreten Hyundai Motor Türkiye, istihdama, ihracata ve ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunmaya devam edecek” diye konuştu.

İ20 VE BAYON ÜRETİMİ DEVAM EDECEK, İ10 BİTECEK

Kocaeli, Alikahya Organize Sanayi bölgesinde toplam 1 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olan fabrika, tam 28 yıldır üretim ve ihracat yapıyor. Hyundai, İzmit’teki fabrikasında Accent, H100, Starex, Matrix, i10, i20 ve Bayon modellerinin üretimini yapıyor. Hyundai, Türkiye’deki fabrikasından 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

2025’TE, TÜRKİYE’DE 7 BİN ADET EV SATIŞI HEDEFLİYOR

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2025 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışların 1 milyon 100 adet seviyesinde olmasını beklediklerini söyledi. Hyundai Türkiye ise bu yıl 65 bin adetlik satışa ulaşarak yüzde 5.9 pazar payına ulaşmayı hedefliyor. 2025’te satışların 7 bin adedinin EV modellerden oluşması hedefleniyor. Türkiye’deki ilk EV modelini 2022 yılında tüketicilerle buluşturan Hyundai, bu yıl ürün gamında 5 farklı elektrikli modele yer verecek. 2025’te markanın Türkiye pazarına sunacağı yeni modeller ise şunlar olacak: Inster, Inster Cross, Ioniq 6 makyajlı olarak gelecek ve Ioniq 9.