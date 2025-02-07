Uygun fiyatlı elektrikli modeller geliyor: Togg, Citroen, Fiat, Hyundai...

07 Şubat 2025 Cuma

Elektrikli otomobiller Türkiye'de satış rakamlarını artırmaya devam ediyor.

Son gelen haberler ise bu artışın daha da artacağı yönünde.

Elektrikli otomobillerde ağırlıklı olarak yüzde 10 ÖTV'ye tabi modeller Türkiye'de yüksek satış rakımlarına ulaşırken 2024 yılında en çok satılan modeller sırasıyla şöyle oldu:

1. Togg T10X - 30.094

2. Tesla Model Y - 11.534

3. KG Mobility Torres EVX - 5.094

4. BMW iX1 - 4.708

5. Mini Countryman - 3.624

6. Mercedes EQB - 3.009

7. BMW i5 - 2.492

8. BYD Atto 3 - 2.252

9. MG 4 - 2.191

10. Hyundai Ioniq 6 - 2.014

Citroen e-C4 X

Bu yıl Türkiye'de satışa sunulacak modeller duyurulmaya başlanırken en yakın tarih açıklanan yeni Citroen e-C4 ve e-C4 X oldu.

Geçen yıl Citroen e-C4 X 1710, e-C4 ise 558 adet satmayı başarmıştı. Yenilenen modeller bu sayıyı artırabilecekken fiyatları ile fırtınalar estirmeye aday 4 model daha bu yıl satışa sunulacak. Bu 4 modelin ortak noktası ise geçen yıl en çok satan ilk 10 elektrikli modelden çok daha uygun fiyata satışa sunulma ihtimali.

Citroen e-C3

Bu elektrikli modellerin ilki '25 bin Euro altındaki en iyi otomobil' kategorisinde altın direksiyon ödülü kazanan model olan Citroen e-C3.

Citroen e-C3 4.01 metre uzunluğu ve 1.76 metre genişliği ile birlikte yüksek yapısı ile önceki nesillere oranla oldukça büyümüş.

Model 113 beygirlik motor ve 44 kWsa LFP batarya ile ortalama 324 kilometre menzil ile ilkbaharda satışa sunulacak.

Citroen e-C3'ün ülkemizde satılan en uygun elektrikli modellerden biri olması bekleniyor.

Fiat Grande Panda

Bir diğer model yine Stellantis çatısı altında yer alan ve Citroen e-C3'ün kuzeni diyebileceğimiz Fiat Grande Panda'da da 44 kWsa'lik batarya yer alırken benzer güçteki modelin ortalama 320 kilometre menzil sunması bekleniyor.

Türkiye'de 2024 yılının en çok satan markası Fiat'ın Grande Panda'yı oldukça rekabetçi bir fiyat ile yaz aylarında satışa sunması bekleniyor.

Hyundai Inster

Listedeki en büyük sürpriz ise Hyundai'den geldi. Hyundai'nin yine fiyatıyla ve özgün tasarımı ile dikkat çeken elektrikli modeli Inster'in de 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulması beklendiğine dair haberler gelmeye başladı.

Hyundai Inster yüksek yapısı, ferah iç mekanı ve özgün tasarımı ile dikkat çekiyor. Model, A ve B segmenti arasında yer alırken 3.825 metre uzunluk 1.61 metre genişlik ve 1.575 metre boyutlara sahip. İç mekanın oldukça kullanışlı olarak tasarlandığı Hyundai Inster 95 ve 42 kWsa ile 113 beygir ve 49 kWsa olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Modelin uzun menzilli verisyonunun ortalama menzil değeri ise 377 kilometre olarak belirtiliyor.

Son olarak listenin ağır topu ise geçen yılın en çok satan elektrikli otomobil markası olan Togg'un ikinci modeli olacak T10F.

Bu modelin tasarımı günyüzüne çıktı. Fastback yapısı ile dikkat çeken sedan modelde Togg T10X'teki ile benzer şekilde aynı güçte ve aynı batarya paketleri çıkması beklenirken, daha hafif olacak model tasarımı nedeniyle de daha az rüzgar direnci oluşturarak Togg T10X'ten hem daha kısa sürede benzer hızlara çıkacak hem de daha yüksek menzile sahip olacak.

Bu saydığım modeller 2025 yılında içten yanmalı motorlu modellerin payından büyük bir lokma almaya ciddi birer aday.