Hyundai'den hidrojen atağı: 'Atıktan Hidrojene' süreci resmen başlıyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:09

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:09

Hyundai, biogaz kullanarak kaynak dolaşımlı bir hidrojen üretim projesi başlatacağını açıkladı.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına çalışmalarına ve yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Güney Kore'deki mevcut hidrojen ekosistemini uluslararası arenada paylaşarak hızla büyütmeyi ve iklim değişikliğine daha aktif bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan Hyundai, Koreli ortaklarıyla hidrojen projeleri hakkında vaka çalışmaları ve danışmanlık yapacak.

Marka, 'Atıktan Hidrojene' sürecini de tanıtarak geri dönüşüme ağırlık verecek. Hidrojen üretim yönteminde etkin bir rol almayı hedefleyen Hyundai, gıda atıkları, kanalizasyon çamuru ve hayvan gübresi gibi organik atıklardan elde ettiği biogazla temiz hidrojen üretecek. Atık kaynak kullanımı yoluyla çevre dostu bir enerji kaynağı üretirken aynı zamanda metan gibi yabancı maddeleri de ortadan kaldıracak.

ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE



Hyundai'nin atıktan hidrojene doğru olan tüm üretim süreci, iklim değişikliğine büyük katkıda bulunan metanın azaltılmasının öneminin altını çiziyor. Ayrıca, çevre dostu mobilite, enerji üretimi ve endüstriyel kullanım için metanı atıklardan hidrojene dönüştürerek biogaz endüstrisini de aktif olarak destekliyor. Güney Kore'deki atıklardan hidrojene dönüştürme tesisleri, günde yaklaşık 500 kilogram hidrojen üreterek yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla karbon nötr bir yaklaşıma da katkıda bulunuyor.