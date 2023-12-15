Yeni Renault Scenic E-Tech fiyatı ve menziliyle Tesla Model Y'yi geride bıraktı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:06

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:09

Tamamen yeni tamamen elektrikli Renault Scenic E-Tech için sipariş defterleri resmi olarak açıldı ve fiyatları belli oldu. Yeni Scenic'in İngiltere'de en ucuz versiyonunun fiyatı 45 bin sterline yakın olan Tesla Model Y'den daha ucuz olduğu ortaya çıktı. Ayıca yeni model Tesla'dan yaklaşık 160 kilometre daha fazla menzil sunuyor.

İngiltere'de satılan her Renault Scenic E-Tech, tek bir 220 hp elektrik motoru ve 87kWh batarya ile donatılmış olup 610 kilometreye kadar resmi menzile izin veriyor. Bu değer Tesla Model Y'nin herhangi bir varyantının veya yakın zamanda güncellenen Volkswagen ID.4'ün tek bir şarjla kat edebileceğinden fazla. Ayrıca Hyundai Ioniq 5'in sunduğu en uzun menzilden de yaklaşık 100 kilometre daha fazla.

Renault'nun ilk elektrikli SUV'u olan Scenic'in üç donanım seviyesi seçeneğiyle sunulacağı da açıklandı. Bunlar Techno, Esprit Alpine ve Iconic. Giriş seviyesi Scenics bile 19 inç elmas kesim alaşım jantlar, LED farlar ve arka lambalar, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon simidi, ambiyans aydınlatması, 12,3 inç dijital sürücü ekranı ve 12 inç merkezi dokunmatik ekranı içeren bir donanım listesine sahip. Google Haritalar gibi uygulamalar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantısı ile birlikte yerleşik olarak geliyor, ayrıca kablosuz şarj pedi de bulunuyor.

Temel modeller, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta izleme ve yaya ve bisikletli algılama özellikli aktif acil fren sistemi gibi güvenlik ve sürücü destek özellikleriyle donatıldı.

Ekstra 2 bin 500 sterlin karşılığında Esprit Alpine donanım, kabine spor koltuklar, ısmarlama direksiyon simidi tasarımı, mavi kapı paneli ekleri, halılar ve dikişler gibi birkaç sportif dokunuş kazandırıyor. Dış kısımda saten gri ayrıntılar, 20 inç 'speedway' jantlar ve Esprit Alpine arması yer alıyor.

Üst sınıf Iconic spesifikasyonuna yükseltmek ise baz fiyatat oranla 2 bin sterlin daha fazla. Karşılığındaysa 20 inç jantlar, masaj yapan sürücü koltuğu, Harman Kardon ses sistemi, opaklaştırıcı cam tavan, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış döşemeler, gerçek ahşap ekleri olan yumuşak kumaş gösterge paneli, eller serbest park sistemleri ve 360 derece park kamerası sunuluyor.

Renault Scenic E-Tech, Mayıs 2024'te İngiltere'de satışa sunulacak. Keskin bir tarza sahip elektrikli aile otomobili, küçük, biraz daha az pratik kardeşi Renault Megane E-Tech hatchback ve 2022 Yılın Otomobili Nissan Ariya ile aynı ısmarlama EV platformu üzerinde oturuyor.

Scenic E-Tech, markanın büyüyen EV serisinin en son üyesi olup, önümüzdeki yıl uzun süredir beklenen Renault 5'in gelmesiyle tekrar genişleyecek, bunu 2025'te yeni Renault 4 kompakt SUV ve 2026'da Avrupa'da 20 bin doların altında fiyatla satışa sunulacağı açıklanan Renault Twingo takip edecek.

Renault'nun 2022 yılında Scenic Vision konsept otomobili ile ön gösterimini yaptığı yeni tasarım dilini temel alan Scenic E-Tech, siyah tekerlek kemeri çevresi gibi SUV türevi unsurları harmanlarken, Espace ve 1990'ların sonundaki orijinal Megane Scenic'in öncülük ettiği monobox tarzına geri dönüyor.

Scenic E-Tech'in 2,78 metrelik uzun dingil mesafesi ve düz iç mekanı artırmaya yardımcı olurken, malzemelerinin yüzde 24'ünün geri dönüşüm akışlarından gelmesiyle sürdürülebilirliğe de odaklanıyor.

Neredeyse 4,5 metre uzunluğuyla Scenic, VW ID.4 ve Hyundai Ioniq 5 gibi rakiplerinden daha kısa ve sadece 1,57 metre boyuyla havayı diğer bazı rakiplerinden biraz daha kolay kesmesi bekleniyor.

Renault, aerodinamik performansın Scenic E-Tech'in tasarım sürecinde merkezi bir konu olduğunu ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için gündüz farlarının altında hava akışını iyileştirmeye yardımcı olan hava perdeleri, yontulmuş bir arka spoyler, gömme kapı kolları ve özel olarak tasarlanmış kapı aynaları gibi özellikler içerdiğini iddia ederken, 19 veya 20 inç boyutlarında hafif, alüminyum dövme jantlar da bu konuda önemli rol oynuyor.

İç mekan

İç mekanda algılanan kalite hissi Renault'nun yeni nesil elektrikli modellere yönelik beklentilerine uygun. Geniş kabindeki malzemelerin de birinci sınıf bir his verdiği iddia ediliyor.

Arkada bol miktarda bacak ve diz boşluğu genel pratikliği artırırken, tamamen düz zemin, Scenic'in arka yolcuları için rahat gözüküyor.

Yeni modelde sürücü, bir orta konsol ile SUV benzeri yükseltilmiş bir sürüş pozisyonuna sahip. Ancak Scenic E-Tech'in 12,3 inçlik renkli bir sürücü ekranı ve 12 inçlik portre tarzı bir bilgi-eğlence ekranından oluşan OpenR Link dijital kokpiti merkezde yer alıyor.

Renault'nun 'ev benzeri' konfor seviyeleri sağlamaya odaklanması, camı her seferinde bir segment opaklaştırabilen ve netleştirebilen Solarbay panoramik cam tavanı ile de gösteriliyor. Sürücü ve yolcular dört tavan ayarından birini seçebiliyor. Bunlasa şöyle sıralanıyor: Tamamen aydınlık, tamamen opak, ön taraf aydınlık ve arka taraf opak ve tersi.

Scenic E-Tech'in 545 litrelik bagajı VW ID.4 ve Hyundai Ioniq 5'ten daha fazla taşıma kapasitesi sunarken, arka koltukların katlanmasıyla 1.670 litrelik kullanışlı bir alan ortaya çıkıyor.

Renault, Scenic E-Tech'in kabin içinde yer alan ve 38,7 litreye ulaşan ek saklama alanlarıyla sınıfının en iyisi olduğunu iddia ediyor.

Menzil ve performans

Belirli pazarlarda Scenic E-Tech, 60kWh veya 87kWh olmak üzere iki batarya boyutuyla sunuluyor. Tam şarjlı Scenic E-Tech, bataryası bitmeden önce 610 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.

Scenic E-Tech, ön tekerlekleri tahrik etmek için tek bir elektrik motoru kullanıyor. Bu motor 220 hp güç ve 300Nm tork üretiyor. Yaklaşık 1,9 tonluk aile otomobili 0-100 km/sa hızlanmasını 8,4 saniyede tamamlayıp 170 km/sa hıza çıkabiliyor.

Scenic E-Tech'in 150kW'lık maksimum şarj hızı sunuyor. Böylece yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar doluma imkân sağlıyor.

Renault, soğuk havalarda menzilin korunmasına yardımcı olan bir ısı pompasını da standart olarak ekliyor. Scenic E-Tech'in bilgi-eğlence sistemi, araç uygulamada seçilen şarj noktalarına yaklaştığında aküyü otomatik olarak ön koşullandırmaya başlamak için Google Haritalar'ı kullanıyor. Bu da akünün varışta ideal sıcaklıkta olması anlamına geliyor, böylece daha hızlı ve daha verimli bir şekilde şarj edilebiliyor.

Yolda, sürücü dört rejeneratif frenleme seviyesinden birini seçebiliyor ve direksiyon simidinin arkasındaki iki kulakçık kullanarak sistemi koşullara en uygun şekilde ayarlayabiliyor. Ayrıca dört adet 'Multi-Sense' sürüş modu seçeneği de sunuluyor ki bunlarsa şöyle sıralanıyor: Comfort, Sport, Eco ve Perso.

Scenic E-Tech 30'dan fazla sürücü destek sistemi ve yerleşik güvenlik özelliğine sahipken, firma Fransız müzisyen Jean-Michel Jarre ile işbirliği yaparak yayalar için araç sesleri (VSP) de geliştirdi. Otomobil 30 kilometreden daha az hızla hareket ederken insanları yaklaşmakta olduğu konusunda uyarabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI

Tamamen yeni tamamen elektrikli Renault Scenic E-Tech için İngiltere'de fiyatlar 40 bin 995 sterlinden başlıyor. 160 kW güç ile ÖTV oranı yüzde 10 ya da yüzde 40'a tabi olacak model, başlangıç fiyatı ve maalesef çıkış tarihine kadar Türk Lirası'ndaki muhtemel değer kayıpları ile yüzde 40'lık ÖTV oranına tabi olacaktır. Bu şekilde de şimdiden çok rekabetçi olması beklenen Yeni Renault Scenic E-Tech eğer yüzde 10'luk dilime girebilirse çok yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır.